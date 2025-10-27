PIESLĒGTIES
Kontroles un brīvības līdzsvars

Līga Salnite
11:08
27.10.2025
6
Nevēlos uzdoties par pedagoģijas vai bērnu audzināšanas speciālistu – tāda no tiesas neesmu. Neesmu studējusi šo jomu, arī pašas bērnu audzināšana ir subjektīvā pieredze, ne zināšanas, ko un kā tiešām vajadzētu darīt. Tomēr gadās brīži, kad tuvāk vai tālāk notikušais liek aizdomāties par bērnu un jauniešu rīcības motīviem. Vismaz pārcilāt galvā, kas tad īsti tur, tā teikt, varētu būt “aizgājis šķērsām”.

Atbildes man nav un nebūs arī šo pārdomu noslēgumā. Situācijas, protams, ir ļoti atšķirīgas. Šodienas numurā publicētas kolēģu pārdomas par, var teikt, bezjēdzīgā brīvībā palaistajiem un galu galā vēl bezjēdzīgāk nošautajiem suņiem un mirušo jauno sievieti, kura, iespējams, pirmo reizi savā dzīvē pamēģināja ko nelikumīgu, tas ir, narkotikas, un ar to viņas dzīve beidzās. Es par mazāk sāpīgo, bez nāves klātbūtnes. Lai gan, neliegsimies, šis gadījums arī varēja beigties tikpat skaudri.

Visi esam piedzīvojuši pusaudžu gadus. Nu, neliegsimies, tiešām visi – katrs nedaudz savā laikā, ar citu politisko un sociāli ekonomisko fonu, ar savām ģimenes traumām, tukšuma sajūtu, pirmās mīlas nebūšanām un ko tik vēl ne. Arī vairāk vai mazāk bīstami, izaicinoši savā pusaudžu hormonu vētrā uzvedušies esam visi. Tas šķietami vienkārši piederas pie šī vecumposma. Bet kur ir tas slieksnis, pār kuru bērnu nepārlaist? Un – pats galvenais, kā panākt, lai bērns šo slieksni nepārkāpj?

Šīs nedēļas – skolēnu brīvlaika nedēļas – pašā iesākumā mūspusē aizturēti divi jaunieši, kuri bija nolēmuši savu dzīvi, tā teikt, atsvaidzināt ar asākām izjūtām. Uzkāpt un pabūt uz braucoša vilciena jumta. Neviens no tiem abiem gan nebija Cēsu puses iedzīvotājs, bet jauniešu nepārvaramā vēlme riskēt ar visdārgāko, kas vien cilvēkam ir, – savu dzīvību – tikai viena mirkļa izjūtu dēļ satricina mūsu visu prātus. Un pats satraucošākais šajā stāstā varētu būt tas, ka, visticamāk, tie nav pusaudži, kas pamesti novārtā vai guvuši kādas citas dzīves traumas. Tā vien šķiet, viņu profils ir “vidējais aritmētiskais jaunietis”.

Te nu rodas nākamais jautājums. Es pat teiktu – drīzāk izmisuma kauciens. Ko mums kā vecākiem darīt, kā novērst mūsu bērnu galvās šādu, līdz absurdam muļķīgu un reāli bīstamu ideju dzimšanu? Pieļauju, jauniešu lietu un psiholoģijas speciālisti mani nekavējoties sāktu apgaismot, ka šādu    no pieaugušo skatupunkta idiotisko ideju parādīšanos mēs nekādi nevaram kontrolēt. Tad tādā gadījumā man kā vienīgais glābiņš šķiet: iemācīt seku neizbēgamību.

Jebkurai no mūsu darbībām būs kādas sekas. Šajā gadījumā uzrāpšanās uz vagona rezultāts var būt nāve, dzīvi paralizējošas traumas vai vieglākajā gadījumā – apkaunojums pa visu Latviju, jo esi iekļuvis policijas ziņās. Sekas būs vienmēr, ar tām ir jārēķinās. Ja ar tām nevēlamies sastapties, neriskējam!
Neesmu pārliecināta, bet varbūt tas man palīdzēs valdīt arī savējos pusaudžus.

Saistītie raksti

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
18

Es tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoju par šausminošajiem notikumiem, kad Bauskas novadā vienlaicīgi nošāva trīs suņus, no kuriem divi bija kucēni. Notikums izraisījis lavīnveidīgu reakciju un sašutumu. Šajā reizē suņi bija ieklīduši svešā īpašumā un, iespējams, apdraudējuši tur dzīvojošos, bet pirms mēneša Jēkabpils pusē neliela izmēra suņuku nošāva saim­nieka mājas pagalmā, turklāt tad, […]

Iveta Rozentāle

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
82

Ārste man izrakstīja zāles. Mazās ripiņas ar desmit miligramiem aktīvās vielas sastāvā man vēl jādala uz pusēm, lai dzertu no rīta un vakarā. Tas lika aizdomāties, cik gan jaudīga ir šī viela. Tās pašas dienas vakarā žurnālā “Ir” lasīju rakstu, kurā Kuldīgā pēc narkotiku lietošanas mirušās Luīzes Bergmanes (21) mamma Līga izstāsta, kas viņai zināms […]

Agnese Leiburga

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
25

Mūždien daudzinātais teiciens – laime ir tevis paša rokās – var šķist nudien līdz riebumam notriekts, nodeldēts un dzīves prozā jau sen noslīcis. Pat šobrīd, to rakstot, nekādas maigās jūtas pret šiem vārdiem manī neiesilst. Tomēr jāatzīst, sensenajā gudrībā ir kas vēl lielāks par pārlaicīgu viedumu. Tas ir kā glābiņa ābece, kad un kā sevi […]

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
34

Desmit paņēmieni, kā izvairīties no rudens depresijas – apmēram tāds varētu būt vidējais dažādu sieviešžurnālu un interneta ziņu portālu virsraksts šajā gadalaikā. Visapkārt daudz dzird, kā cilvēki gatavojas drūmajam periodam. Es īsti šajā kategorijā neietilpstu. Nē, man arī diez ko nepatīk salt un nepatīk izlīt, vēl vairāk nemīlu, ja pūš liels vējš. Tomēr man nav […]

Agnese Leiburga

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
27

Darbs nebeidzas nekad. Teiksiet, smieklīgi, ka tikai tagad, savā nupat iesāktajā piektajā desmitniekā, to skaļi saku. Atzīstu, muļķīgi, bet joprojām manī nebija mirusi vēlme darāmo pabeigt, nokārtot un nolikt malā, lai mierīgi varētu doties pie miera ar apziņu, ka esmu visu paveikusi. Vismaz attiecībā uz kādām konkrētām lietām. Tomēr viena no pēdējām reizēm, kad spēju […]

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
41

Pārmaiņas notiek ne tikai dabā, arī katrs cilvēks līdz ar gadiem mainās, bez šaubām – ne tikai vizuāli. Tā šogad pēkšņi sajutu, ka man patīk rudens. Kaut kādu savādu mieru, nenovēršamību un sentimentu rada zemu starojošā saule, košās koku lapas, vēja čuksti nokritušajā koku rotā. Varbūt tas mudina arī uz jūtelīgāku domāšanu? Lai nu kā, […]

Sandra Deruma

Līga Salnite
Līga Salnite
Tautas balss

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
13
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
17
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
21
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
42
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
32
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

