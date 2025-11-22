PIESLĒGTIES
Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

Sarmīte Feldmane
08:21
22.11.2025
15
1
2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Jau kopš pavasara ikviens novadnieks tiek mudināts iesaistīties vietējā iedzīvotāju padomē. Vietvara uzsver, ka tā ir iespēja paust savu viedokli, vajadzības pašvaldībai un tapt sadzirdētiem. Pirms tam četrus gadus tika stāstīts, cik nozīmīgas katrā pagastā, ciemā ir kopienas, ka tās, sadarbojoties ar pašvaldību, var daudz paveikt, lai uzlabotu ikdienu. Par kopienām runas pieklusušas, tagad dienas kārtībā iedzīvotāju padomes. Tās ir novadu reformas pēdējais jaunievedums kā attaisnojums un iespējamais risinājums tam, ka pašvaldības lēmējvara attālinājusies. Iedzīvotāju padomju uzdevums ir radīt sajūtu, ka vara nav vien­aldzīga, ka tai interesē un tā saprot, kas notiek tālos novada nostūros. Un būtiskākais – uzklausa iedzīvotājus.    Vēl arī – lai iedzīvotāji tiktu iesaistīti paš­valdības procesos un lēmumu pieņemšanā. Tiesa, likums nosaka, ka iedzīvotāju padomju veidošana ir katras pašvaldības brīva izvēle.

Cēsu novadā pirmo iedzīvotāju padomi jūlijā ievēlēja skujenieši. Tad pamazām vien, vairākkārt aicinot gan savākt parakstus, lai dome izsludina pieteikšanos, gan sagaidot, ka ieinteresēti cilvēki piesakās brīvajā laikā darboties sava pagasta vai pilsētas attīstībai, padomi vēlējās arī citi pagasti. Un tad gan klātienē, gan elektroniski varēja balsot savējie, kam uzticēt godu būt padomē.

Ne viens vien, jautāts, kāpēc nav pieteicies iedzīvotāju padomei vai nobalsojis par to, atbildējis izvairīgi. Lielākoties saka: “Ko tad es? Sarakstā sveši vārdi un uzvārdi, cilvēkus nepazīstu, kaut dzīvo tepat pagastā. Gan jau citi nobalsos un kaut ko darīs.” Nav viegli izlemt, ja balsošanas veidlapās ierakstīts vārds, uzvārds un kandidāta ieceres, ko grib paveikt vietējo ļaužu labā.

Lūk, izvilkumi Cēsu pilsētas iedzīvotāju padomes kandidātu rakstītajā, kāpēc vēlas strādāt padomē: vēlos veicināt pilsētas attīstību un būt klātesošs lēmumu pieņemšanā, risināt iedzīvotāju neskaidrības; vēlos sniegt pilsonisko ieguldījumu Cēsu pilsētas attīstībā, iedzīvotāju labbūtībā un interešu pārstāvībā; vēlos ziedot savu brīvo laiku un dot ieguldījumu, kā arī izpētīt iedzīvotāju padomes nozīmi; esmu aktīvs Cēsu novada iedzīvotājs, kam rūp pilsētas nākotne un tagadne. Ir arī šādi pamatojumi: uzskatu, ka varēšu pilnvērtīgi pārstāvēt iedzīvotāju intereses; vēlos pārstāvēt pilsētas iedzīvotāju un savas intereses utt. Tikpat frāžainus pamatojumus min arī pagastu iedzīvotāju padomju kandidāti. Ja iedzīvotājs no kandidātu saraksta pazīst vien pāris cilvēku, viņš atmet ar roku, sak, lai balso citi.

Daudzās padomēs ir ievēlēti cilvēki, kuru darbavieta ir    pašvaldības izpildinstitūcijas. Rodas daži jautājumi, kā viņi rīkosies, ja padomē izskatīs jautājumu, kas tieši saistīts ar padomes locekļa darba pienākumiem pašvaldībā, kā viņš balsos, saprotot, ka padomes iecere vai ieteikums nav īstenojams. Vai nenonāks konfliktā ar padomi un iedzīvotājiem, sak, savējais varas pārstāvis, bet neko nedara. Varbūt te slēpsies lobisms?

Par to, ka iedzīvotāju padomes nav iedzīvotāju ikdienas aktualitāšu sarakstā, liecina arī vēlētāju aktivitāte. Ja Cēsīs 1. jūlijā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas dzīvesvietu bija deklarējuši 15 605 iedzīvotāji, bet iedzīvotāju padomes vēlēšanās par derīgām atzina 169 balsošanas veidlapas, tad par kādu iedzīvotāju interešu pārstāvēšanu var runāt. Tiesa, no minētā iedzīvotāju skaita jāatskaita cēsnieki līdz 16 gadu vecumam, bet tas neko daudz nemaina.

Arī pagastos situācija līdzīga. Skujenes pagastā par derīgām atzina 96 balsošanas veidlapas (746 deklarētie iedzīvotāji), Taurenes pagastā – 92 (694), un var teikt, ka, salīdzinot ar citu iedzīvotāju padomju vēlēšanām, skujenieši un taurenieši tomēr bijuši aktīvi. Jaun­piebalgas pagastā saņemtas 27 derīgas balsošanas veidlapas (1644), Līgatnes pilsētā – 34 (1067), Raiskuma pagastā – 47 (1442), Dzērbenes pagastā – 40 (775), Vaives pagastā – 69 (1447), Drabešu pagastā – 33 (2400). Turpinās gan pieteikšanās iedzīvotāju padomēm, gan balsošana par kandidātiem.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, tiekoties ar Skujenes pagasta iedzīvotāju padomi, uzsvēris: “Iedzīvotāju padomes būs labs palīgs, lai labāk saprastu prioritātes katrā mazajā teritorijā. Aicinu būt par stipru vietējās kopienas balsi pašvaldībā.”

Kā būs, redzēsim. Bet bez sadzirdēšanas, sadarbības, saprašanās un lietu kārtības izpratnes no abām pusēm – paš­valdības un iedzīvotāju padomes – nekas prātīgs neiznāks. Tāpat, ja iedzīvotāji cerēs, ka padome, kas viņus pārstāv, atrisinās visas problēmas un nebūšanas.

Komentāri

  • Vecais saka:
    22. novembris, 2025. 09:11

    Druva kļūst interesantāka.

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Tautas balss

    Atbildība arī gājējam

    08:26
    22.11.2025
    11
    Cēsniece V. raksta:

    “Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

    Jāatrod prieks, kas vieno

    08:26
    21.11.2025
    17
    1
    Lasītāja O. raksta:

    “Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

    Skatītājam sarežģīti

    09:19
    17.11.2025
    44
    Teātra cienītāja K. raksta:

    “Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

    Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

    09:29
    14.11.2025
    30
    Seniore raksta:

    “Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

    Par maz informācijas

    09:28
    13.11.2025
    33
    1
    Cēsniece J. raksta:

    “Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

