Ceturtdiena, 7. augusts
Vārda dienas: Alfrēds, Madars, Fredis
“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

Agnese Leiburga
20:43
06.08.2025
10
Agnese Leiburga

Kad braucu lielajā satiksmes autobusā, redzu, ka drošības jostu izmantoju es un varbūt vēl pāris cilvēku. Kaut kā negrib ieieties sapratne, ka autobuss ir tāds pats transporta līdzeklis kā vieglā automašīna. Lai arī lielāks, tomēr tāpat var ciest satiksmes negadījumos, un tad tam, vai pasažieri bija piesprādzējušies, var būt izšķiroša nozīme. Var, protams, arī nebūt, ja paveicas, bet, ja nu nepaveicas?

Nāk prātā šīs vasaras sākuma traģiskais notikums ar skolēnu mikroautobusu, kas sadūrās ar kravas automašīnu uz Ventspils šosejas Strazdes pagastā. Viens pieaugušais gāja bojā, bet astoņi cietušie tika nogādāti slimnīcā. “Mums ir informācija, ka, atrodoties mikroautobusā, cilvēki nebija piesprādzēti, un es gribu atgādināt, ka visos transportlīdzekļos ir jāpiesprādzējas,” pēc negadījuma, stāstot par cietušajiem, bilda ārste.

Nesen iekāpu satiksmes autobusā, kur blakus rindā iekārtojās vecāki ar sākumskolas vecuma puiku. Zēns apsēdās blakus tētim, kurš cītīgi bakstījās telefonā, mamma aizmugurē. Pirms autobuss sāka braukt, zēns centās piesprādzēties, bet viņam tas nekādi negribēja izdoties, laikam par strauju parāva drošības jostu. Mamma no mugurpuses uzsauca: “Ai, nu beidz! Nesprādzējies! Kam tev tas?” Jāpiebilst, ka šīs uzņēmuma autobusiem uz šoferi un pasažierus norobežojošās starpsienas vienmēr ir piestiprināta pamācību lapa, kurā pasažieri aicināti piesprādzēties un paskaidrots, kāpēc to ir svarīgi darīt. Puika pilnīgi noteikti bija vecumā, kad pats spēj lasīt, un, visticamāk, tāpēc palika neizpratnē.

Kad pirms teju desmit gadiem biju žurnālistu projekta braucienā Izraēlā un Palestīnā, palestīnietis, kurš veda rādīt savu mūzikas klubu, mums automašīnā laipni izsniedza drošības jostu galiņus ar metāla sprādzi un draudzīgi paskaidroja: “Tas, lai mašīna nepīkst!”. Toreiz nodomāju, ka mēs Latvijā no šādas pieejas esam izauguši un sprādzējamies savai drošībai, nevis lai automobilis nepīkst vai policists nesoda.

Atceros, kad vecākā meita bija vēl maza, modē bija tāda CSDD lipīga dziesmiņa bruņurupuča vai tamlīdzīga zvēriņa animācijā, kur tika dziedāts: “Klip, klap, klip klap, sprādzējis, sprādzējies!” Katru reizi, kad vecāki, iekāpjot mašīnā, pietiekami veikli nebija piesprādzējušies, no aizmugures atskanēja: “Klip, klap, klip, klap, sprādzējis, sprādzējies!”. Bērnam nogrieztu drošības jostu mutē neliksi, lai nepīkst! Katrā gadījumā bērni tomēr jāaudzina ar izpratni par drošības nozīmi ceļu satiksmē. Jāatzīst gan godīgi, ka uz māmuķīti, kas dēlam ieteica nesprādzēties, es tikai paglūnēju ar baltu aci. Pēc tam nožēloju, ka tomēr neaizrādīju. Ne jau mammas, bet zēna dēļ. Vajadzēja pateikt puikam, ka viņa izvēle bija pareiza un autobusā piesprādzēties vajag.

Saistītie raksti

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
37

Pavisam nesen interneta plašumos pamanīju ziņas virsrakstu, kas raisīja interesi. Proti, tas vēstīja, ka katra otrā mamma ikdienā savai atpūtai un vaļaspriekiem velta mazāk nekā stundu dienā. Šis rezultāts noskaidrots tirdzniecības centra “Spice” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā. Uzrunāto sieviešu atbildēs atklājies, ka katra ceturtā uzskata – sieviete nevar veltīt sev vairāk kā pusstundu […]

Anna Kola

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28

Skatoties kalendārā, kas rāda 1.augustu, ar skumjām jāsecina – vasara iet uz otru pusi, lai gan bieži ir sajūta, ka tā nav īsti sākusies. Par siltumu sūdzēties būtu grēks, taču ļoti gribas kādu dienu bez lietus, bez lietussarga, bez bažām, ka, apmeklējot pasākumus vai baudot atpūtu pie ūdeņiem, iecerēto neizpostīs kāds piepildījies oranžais vai sarkanais […]

Sandra Deruma

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
51
1

Latvija gadiem ilgi ieņem vienu no pirmajām vietām Eiropas Savienībā alkohola patēriņa ziņā. Un, domājams, nav neviena, kurš nezinātu kādu, kuram alkohola lietošana rada problēmas – ģimenē, darbā, sēžoties pie stūres alkohola reibumā. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka nereti cilvēka nāve ir saistīta ar alkohola lietošanu – reibumā cieš avārijā, gūst […]

Iveta Rozentāle

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
36

Pēdējā mēnesī laikapstākļi ir kļuvuši par vienu no aktuālākajām sarunu tēmām. Vienu dienu neciešams karstums, nākamo – nebeidzams lietus. Vai tas ir normāli? Kādam tas atgādina iepriekšējos gadus, cits domā, ka tādas galējības ir pavisam neparastas. Taču, šķiet, ne jau paši laikapstākļi izraisa tik lielu satraukumu, drīzāk tas, kā mēs par tiem uzzinām un runājam. […]

Madara Sidorčenko

Kur zvēra, kur cilvēka vieta

16:19
26.07.2025
46

Vasara ir laiks, ko vadīt dabā. Vai tas mežs, mājas pagalms, upes līcis, vai kāda cita pašam tīkama vieta, svarīgākais, ka jūties labi un droši. Ogotāji un sēņotāji aizvien biežāk pārrunā nevis to, kur bagātākās sēņu un ogu vietas, bet vai tur, kurp vēlas doties, nav dzirdēts par lāčiem, vilkiem vai lūšiem. Nebūtu liela laime […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Svētās Annas, Vissvētākās Jaunavas Marijas mātes, svētki – 26. jūlijs

06:21
26.07.2025
32

Tuvojoties 26.jūlijam, aizdomājos par šīs dienas nozīmi – lai tā arī ir mana vārdadiena, tomēr ir skaidrs, ka vairumam mūsdienu kalendārā esošo vārdu un atzīmējamo dienu ir senāka vēsture. No bērnības jūlija izskaņa asoci­ējusies ar izteiktu vasaras pilnbriedu – vasarīgām temperatūrām, siltiem ezeru ūdeņiem, zilām debesīm ar gubu mākoņiem un negaisiem. Nolēmu palūkoties, kāda tad […]

Anna Kola

