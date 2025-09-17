Katram savs piķis tuvāks

Interesantu maldu ziņu aktualitāti pamanījuši “Re:Baltica”/”Re:Check” žurnālisti. Viņi raksta: “Sociālajos medijos milzu popularitāti guvis kārtējais video par skaidru naudu. Tā autore ir Viktorija Tarane. Viņa šogad neveiksmīgi startēja Rīgas domes vēlēšanās no partijas “Stabilitātei!”, bet pirms gada – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no “Saskaņas”. Tagad viņa biedē cilvēkus ar to, ka vajadzēs skriet uz banku mainīt zeķē krātos eiro uz jauniem. Video viņa stāsta: “Man jums ir pārsteigums! No 2026. gada Eiropa nolēma mainīt banknošu dizainu. Un tas nozīmē – gribat jūs to vai ne, bet visi krājumi būs jāizvelk gaismā. Un, lūk, jūs tāds jautrs ejat uz banku. Kasieris sēž ar akmens seju, rinda ziņkārīgi skatās: “Oho, cik viņš stiepj!” Bet kaut kur malā nodokļu dienests jau berzē rokas: “Nu, sveiks, dārgais! Izstāstīsi, no kurienes tev tāds skaistums?” Uz video redzams uzraksts: “Jūsu skaidrā nauda – kontrolēta!” Video redzams arī kadrs ar cilvēku, kurš ar lielu somu dodas uz kādu ēku. Tarane klāsta, ka cilvēkiem visu acu priekšā bankā nāksies mainīt savus uzkrājumus, citēju, “tikai tāpēc, ka jūsu vecie eiro kaut kāpēc kļuvuši nepareizi”. “Facebook” ar šo video dienas laikā bija dalījušies vairāk nekā 800 cilvēku.”
Padomju laikos, ja vajadzēja ar kaut ko veiksmīgi tikt galā, mēdza pielietot teicienu, ka vajag sist ar rubli, respektīvi – jebkuru cilvēku visvieglāk ietekmēt, sodot viņu finansiāli. Ja atņemsi vai samazināsi kādam algu, viņš, visticamāk, krietni ātrāk sāks pārdomāt savu rīcību, nekā ja tikai dusmīgi pakratīsi pirkstu. Izplatot šo maldinošo informāciju, protams, sodīts neviens netiek, tomēr arī šeit darbojas princips, ka jebkuru cilvēku interesē viņa maks un tā saturs. Kuram gan nerūp viņa piķis? Šī žargonvārda atcerēšanās atsauca man atmiņā kādu atgadījumu ar bijušo kolēģi. Viņai no mājas būvniecības perioda bija palicis pāri piķis. Ne jau nauda, bet tas , kas no darvas, vaska, taukiem, sēra un citām sastāvdaļām savārīts vielu maisījums, ko izmanto, piemēram, kāda materiāla stiprības palielināšanai, tā aizsargāšanai no mitruma. Zvanījis manai kolēģei vienu dienu brālis un prasījis, vai viņa varēs aizdot piķi. Māsa, protams, ātri galvā piemet, cik daudz naudas varētu šajā brīdī brālim aizdot. Viņš atbrauc un saka: “Piekabi paņēmu, lai var aizvest. Kur tev stāv tas piķis?” Māsa, loģiski, gauži samulst, jo tik daudz naudas viņai nav, lai ar piekabi vestu.
Bet atgriežos pie mānīgā materiāla par skaidro naudu. Protams, šāds video piesaista daudzu lasītāju uzmanību, jo kuram gan nerūp, kas varētu notikt ar viņa uzkrājumiem. Nu vienīgi tiem, kam tādu gluži vienkārši nav. Te jāuzsver – attiecībā uz biedēšanu ar skaidrās naudas stiepšanu somā uz banku “Re:Check” paskaidro: “Eirozonā tiešām ieviesīs jaunas banknotes. Taču tikai nākamgad pieņems galīgo lēmumu par banknošu dizainu. Apgrozībā tās nonāks vēl pēc vairākiem gadiem, kad būs noslēgusies ražošana.
“Banknotes ir mūžīga sacensība starp centrālajām bankām un naudas viltotājiem, kuri ar laiku iemācās šīs banknotes atdarināt, viltot,” skaidroja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns. “Un banknošu jomā, tāpat kā citur, arī tehnoloģijas attīstās, tiek ieviestas jaunas drošības pazīmes. Laiku pa laikam centrālās bankas tad arī nomaina banknotes, uzlabo tās, padara drošākas, skaistākas un arī ilgtspējīgākas. Tādas, kas ilgāk ir apgrozībā,” klāstīja Silakalns. Jaunas banknotes apgrozībā laistas arī iepriekš. Jaunas banknotes ieviesa, piemēram, pirms desmit gadiem. Jau toreiz Latvijas Banka skaidroja, ka iedzīvotājiem nekas speciāli nebūs jādara. Arī šoreiz pāreja notiks pakāpeniski, paskaidroja Latvijas Bankas preses sekretārs. “Lēmums par to, kā praktiski notiks pāreja uz trešās sērijas banknotēm, nav pieņemts. Taču pieredze liecina, ka, protams, cilvēkiem nekas nebūs jādara. Vienkārši, norēķinoties veikalā ar šo naudu, veikals to paņems un pēc tam nodos inkasācijai, kas aizvedīs uz centrālo banku un šo naudu automātiski apmainīs,” skaidroja Silakalns. Tātad apgrozībā būs gan jaunās, gan “vecās” banknotes. Ja cilvēks pats to vēlēsies, varēs nākotnē centrālajā bankā apmainīt savas banknotes un monētas pret jaunām. Taču obligāti to darīt nevajadzēs, skaidroja Latvijas Bankā.
Komentāri