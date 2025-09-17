PIESLĒGTIES
Katram savs piķis tuvāks

Agnese Leiburga
11:00
17.09.2025
5
Agnese Leiburga

Interesantu maldu ziņu aktualitāti pamanījuši “Re:Balti­ca”/”Re:Check” žurnālisti. Viņi raksta: “Sociālajos medijos milzu popularitāti guvis kārtējais video par skaidru naudu. Tā autore ir Viktorija Tarane. Viņa šogad neveiksmīgi startēja Rīgas domes vēlēšanās no partijas “Stabilitā­tei!”, bet pirms gada – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no “Saskaņas”. Tagad viņa biedē cilvēkus ar to, ka vajadzēs skriet uz banku mainīt zeķē krātos eiro uz jauniem. Video viņa stāsta: “Man jums ir pārsteigums! No 2026. gada Eiropa nolēma mainīt banknošu dizainu. Un tas nozīmē – gribat jūs to vai ne, bet visi krājumi būs jāizvelk gaismā. Un, lūk, jūs tāds jautrs ejat uz banku. Kasieris sēž ar akmens seju, rinda ziņkārīgi skatās: “Oho, cik viņš stiepj!” Bet kaut kur malā nodokļu dienests jau berzē rokas: “Nu, sveiks, dārgais! Izstāstīsi, no kurienes tev tāds skaistums?” Uz video redzams uzraksts: “Jūsu skaidrā nauda – kontrolēta!” Video redzams arī kadrs ar cilvēku, kurš ar lielu somu dodas uz kādu ēku. Tarane klāsta, ka cilvēkiem visu acu priekšā bankā nāksies mainīt savus uzkrājumus, citēju, “tikai tāpēc, ka jūsu vecie eiro kaut kāpēc kļuvuši nepareizi”. “Facebook” ar šo video dienas laikā bija dalījušies vairāk nekā 800 cilvēku.”

Padomju laikos, ja vajadzēja ar kaut ko veiksmīgi tikt galā, mēdza pielietot teicienu, ka vajag sist ar rubli, respektīvi – jebkuru cilvēku visvieglāk ietekmēt, sodot viņu finansiāli. Ja atņemsi vai samazināsi kādam algu, viņš, visticamāk, krietni ātrāk sāks pārdomāt savu rīcību, nekā ja tikai dusmīgi pakratīsi pirkstu. Iz­platot šo maldinošo informāciju, protams, sodīts neviens netiek, tomēr arī šeit darbojas princips, ka jebkuru cilvēku interesē viņa maks un tā saturs. Kuram gan nerūp viņa piķis? Šī žargonvārda atcerēšanās atsauca man atmiņā kādu atgadījumu ar bijušo kolēģi. Viņai no mājas būvniecības perioda bija palicis pāri piķis. Ne jau nauda, bet tas , kas no darvas, vaska, taukiem, sēra un citām sastāvdaļām savārīts vielu maisījums, ko izmanto, piemēram, kāda materiāla stiprības palielināšanai, tā aizsargāšanai no mitruma. Zvanījis manai kolēģei vienu dienu brālis un prasījis, vai viņa varēs aizdot piķi. Māsa, protams, ātri galvā piemet, cik daudz naudas varētu šajā brīdī brālim aizdot. Viņš atbrauc un saka: “Piekabi paņēmu, lai var aizvest. Kur tev stāv tas piķis?” Māsa, loģiski, gauži samulst, jo tik daudz naudas viņai nav, lai ar piekabi vestu.

Bet atgriežos pie mānīgā materiāla par skaidro naudu. Protams, šāds video piesaista daudzu lasītāju uzmanību, jo kuram gan nerūp, kas varētu notikt ar viņa uzkrājumiem. Nu vienīgi tiem, kam tādu gluži vienkārši nav. Te jāuzsver – attiecībā uz biedēšanu ar skaidrās naudas stiepšanu somā uz banku “Re:Check” paskaidro: “Eirozonā tiešām ieviesīs jaunas banknotes. Taču tikai nākamgad pieņems galīgo lēmumu par banknošu dizainu. Apgrozībā tās nonāks vēl pēc vairākiem gadiem, kad būs noslēgusies ražošana.

“Bankno­tes ir mūžīga sacensība starp centrālajām bankām un naudas viltotājiem, kuri ar laiku iemācās šīs banknotes atdarināt, viltot,” skaidroja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns. “Un banknošu jomā, tāpat kā citur, arī tehnoloģijas attīstās, tiek ieviestas jaunas drošības pazīmes. Laiku pa laikam centrālās bankas tad arī nomaina banknotes, uzlabo tās, padara drošākas, skaistākas un arī ilgtspējīgākas. Tādas, kas ilgāk ir apgrozībā,” klāstīja Silakalns. Jaunas banknotes apgrozībā laistas arī iepriekš. Jaunas banknotes ieviesa, piemēram, pirms desmit gadiem. Jau toreiz Latvijas Banka skaidroja, ka iedzīvotājiem nekas speciāli nebūs jādara. Arī šoreiz pāreja notiks pakāpeniski, paskaidroja Latvijas Bankas preses sekretārs. “Lēmums par to, kā praktiski notiks pāreja uz trešās sērijas banknotēm, nav pieņemts. Taču pieredze liecina, ka, protams, cilvēkiem nekas nebūs jādara. Vien­kārši, norēķinoties veikalā ar šo naudu, veikals to paņems un pēc tam nodos inkasācijai, kas aizvedīs uz centrālo banku un šo naudu automātiski apmainīs,” skaidroja Silakalns. Tātad apgrozībā būs gan jaunās, gan “vecās” banknotes. Ja cilvēks pats to vēlēsies, varēs nākotnē centrālajā bankā apmainīt savas banknotes un monētas pret jaunām. Taču obligāti to darīt nevajadzēs, skaidroja Latvijas Bankā.

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
53

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. […]

Iveta Rozentāle

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
14

Šajās dienās nav “karstāka” sarunu temata kā Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā. Informācijas kanālos spriež, analizē, prognozē, plāno, kā reaģēt, ko darīt turpmāk. Nezināmais – ko aiz aizslēgtām durvīm runā tie, kas patiešām saprot, kas notiek. Man kā “dīvāna ekspertam” gribētos, lai Krievija nekavējoties saņemtu nopietnu atbildi no Eiropas un pārējās civilizētās pasaules. Bet, neko […]

Sandra Deruma

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
27

Nesen viesojos Ņujorkā, vienā no pasaules metropolēm. Dienās, ko pavadīju tur, starp daudzajiem apskates objektiem un pastaigām viens no galamērķiem bija arī 2001.gada 11.septembra baismīgā, visu pasauli sastindzinošā terorakta piemiņas vieta – “9/11” muzejs un memoriāls. Esot tur, Manhetenas daļā, kur patiesi kūsā dzīvība, gandrīz vai virst bizness un kopumā ir tieši tā sajūta, ka […]

Anna Kola

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29

Protams, karš Ukrainā jau kuro gadu ( diemžēl) ir viena no galvenajām tēmām plašsaziņas līdzekļos. Tiek sekots līdzi frontes virzībai, būtiskākajiem uzbrukumiem, bruņojuma situ­ācijai, tiek vēstīti cilvēkstāsti gan no frontes, gan citādi iesaistītajiem. Ukraina nebija gatava savu kultūras vērtību nosargāšanai, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Joprojām sabiedriskās organizācijas aizpilda robu kultūras jomas finansējumā un […]

Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
42
1

Ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps pats sev liekas burvīgs. Viņš nebeidz vien slavināt savu ietekmi dažādu konfliktu (pat tādu, kuri nemaz nedraudēja sākties) atrisināšanā. Turklāt, kā jau īsteni pašapmierināts cilvēks, viņš sagaida, ka arī apkārtējie paudīs sajūsmu, to papildinot ar kādu vērā ņemamu balvu. Kā žurnālā “Ir” rakstīja komentētājs Pauls […]

Agnese Leiburga

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
38

Cēsu novadā darbu uzsākusi pašu skujeniešu ievēlētā Skujenes pagasta iedzīvotāju padome. Tajā iesaistītie ir apņēmības pilni strādāt, aizstāvēt vietējo intereses. Tajā pašā laikā, kad Skujenes pagastā, arī Inešu un Kaives pagastā bija aicinājums pieteikties darbam iedzīvotāju padomē. Interesentu pietrūka, kaut pieteikšanās termiņu pagarināja, neatradās pieci pagasta iedzīvotāji, kuri uzņemtos bez atalgojuma    veltīt laiku un […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Domas un viedokļi

Tautas balss

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
7
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
40
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
43
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

