Karš, kurā var uzvarēt desmitiem reižu

Kurš gan vairs spēj saskaitīt, ar cik paziņojumiem par kara gaitu Irānā nācis ASV prezidents Donalds Tramps. Kamēr viens viņa paziņojums apceļo vispasaules tīmekļa vietņu ziņu virsrakstus, viņš jau ir paspējis nākt klajā ar trijiem citiem, turklāt ne mirkli nekaunoties, ja tie ir absolūtā pretrunā viens ar otru. Pie viņa izpausmēm laikam tiešām jau esam pieraduši, bet ne jau tikai viņš ar tādiem paziņojumiem nāk klajā.
ASV kara ministrs Pīts Hegsets trešdien paziņoja, ka ASV karaspēks ir izcīnījis pārliecinošu militāro uzvaru karā pret Irānu. Hegsets apgalvo, ka amerikāņi kopā ar Izraēlu ir sasnieguši visus militāros mērķus.
“Šī ir liela diena pasaules mieram. Arī Irāna vēlas, lai tas notiktu. Viņiem pietiek. ASV militārā operācija bija vēsturiska un pārliecinoša uzvara kaujas laikā. Šī ir uzvara ar lielo burtu. Pēc visiem kritērijiem šī operācija pilnībā sagrāva Irānas militārās spējas un padarīja to kaujas nespējīgu vēl gadiem ilgi,” Hegseta teikto citē “lsm.lv”.
Jāatgādina, ka ASV un Izraēlas triecieni pret Irānā valdošo režīmu sākās 28. februārī, kad vienā no triecieniem tika nogalināts Irānas augstākais līderis ājatolla Alī Hāmenejī. ASV un Izraēla uzsvēra, ka negrasās pieļaut kodolieroču nonākšanu Teherānas režīma rokās.
ASV prezidents Donalds Tramps un Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu sākotnēji runāja par nepieciešamību gāzt Irānā valdošo režīmu, kas bijis pie varas kopš 1979. gada. Taču pat pēc intensīviem triecieniem un vairāku līderu zaudēšanas Irānas režīms ir noturējies pie varas; nav attaisnojušās cerības par tautas sacelšanos.
Irāna uz ASV un Izraēlas triecieniem atbildēja ar raķešu un dronu uzbrukumiem, kas bija vērsti pret Izraēlu un amerikāņu sabiedrotajiem Persijas līča valstīs. Irāna arīdzan bloķēja Hormuza šaurumu, kas bija smags trieciens pasaules ekonomikai un izraisīja strauju degvielas cenu kāpumu.
“Pārliecība, ka Izraēla un ASV varētu palīdzēt izraisīt plašu dumpi, bija fundamentāla kļūda.Tagad redzams, ka Irānas vadītāji ir nocietinājušies un eskalējuši konfliktu visā Persijas līča reģionā, veicot pretuzbrukumus amerikāņu militārajām bāzēm, pilsētām, kā arī uzbrūkot kuģiem un neaizsargātām naftas un gāzes ražošanas iekārtām kaimiņvalstīs,” secināts “The New York Times” veidotajā rakstā “Sacelšanās, kuras nav. Kā Izraēla pārrēķinājās Irānā”, kas publicēts žurnālā “Ir” .
ASV prezidents Tramps iepriekš bija izvirzījis ultimātu Irānai, piedraudot iznīcināt irāņu civilizāciju un bombardēt Irānas civilās infrastruktūras objektus, piemēram, tiltus un elektrostacijas. Ultimāta termiņa beigas bija naktī uz trešdienu, bet pāris stundu pirms tā beigām Tramps paziņoja, ka panākta vienošanās ar Irānu; abas puses vienojušās par divu nedēļu ilgu pamieru.
Kā vēsta lsm.lv: “Hegsets apgalvo, ka Irānas pārstāvji esot izlūgušies pamieru no amerikāņiem. ASV kara ministrs norādīja, ka Tramps būtu varējis dažu minūšu laikā iznīcināt Irānas ekonomiku, bet viņš esot izvēlējies žēlsirdību. Hegsets dižojās, ka ASV izmantoja mazāk nekā 10 % savu militāro spēku, lai sakautu vienu no lielākajām pasaules armijām. Viņš norādīja, ka triecienos ir iznīcināta Irānas kara flote un kara aviācija, kā arī militārās rūpniecības komplekss. Hegsets apgalvo, ka Irāna vairs nevarēs būvēt raķetes un dronus, jo šīs fabrikas ir iznīcinātas. Telekanāls CNN, atsaucoties uz ASV izlūkdienestu rīcībā esošo informāciju, pagājušonedēļ gan ziņoja, ka Irānai joprojām ir aptuveni puse raķešu palaišanas iekārtu un tūkstošiem uzbrukuma dronu. Hegsets arīdzan uzsvēra, ka Irānas rīcībā nekad nebūs kodolieroču. Viņš vēsta, ka miera sarunās Irānai nāksies piekrist bagātinātā urāna krājumu un citu kodolprogrammas materiālu atdošanai.”
Pirmās sarunas par ilgtermiņa noregulējumu paredzētas piektdien Pakistānas galvaspilsētā Islāmābādā. Uz pamiera laiku Teherāna piekritusi atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā, kas ir viens no svarīgākajiem pasaules energoresursu pārvadāšanas ceļiem, taču vēl ceturtdien šaurums faktiski atkal bija slēgts, caur to izbraukt bija paguvuši tikai divi kuģi.
Lai arī ko paziņotu Hegsets un Tramps, pat neesot lielam politikas ekspertam, ir skaidrs, ka teikt “hop” vēl ir par ātru. Šis pamiers vēl ir ļoti trausls un pagaidām nebūt nenozīmē Tuvo Austrumu kara noregulējumu.
