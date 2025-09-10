PIESLĒGTIES
Trešdiena, 10. septembris
Vārda dienas: Jausma, Albertīne
Karā nosargāt savu kultūru

Agnese Leiburga
10:20
10.09.2025
10
Agnese Leiburga

Protams, karš Ukrainā jau kuro gadu ( diemžēl) ir viena no galvenajām tēmām plašsaziņas līdzekļos. Tiek sekots līdzi frontes virzībai, būtiskākajiem uzbrukumiem, bruņojuma situ­ācijai, tiek vēstīti cilvēkstāsti gan no frontes, gan citādi iesaistītajiem.

Ukraina nebija gatava savu kultūras vērtību nosargāšanai, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Joprojām sabiedriskās organizācijas aizpilda robu kultūras jomas finansējumā un vērtību saglabāšanā, tās evaku­ējot un digitalizējot. Maidana muzeja ģenerāldirekora vietniece Olha Salo intervijā Latvijas Radio dalījās pieredzē gan par Ukrainas politiku, gan kultūras vērtību saglabāšanu, aicinot arī Latvijā sagatavoties krīzēm, pirms tās pienāk.

Komentējot jautājumu, ka ir evakuēti kultūras dārgumi un uz kurieni un kādā veidā tieši tas darīts, Olha Salo atbild: “Tā ir liela problēma. Sākšu ar to, ka, iespējams, pirmos divus gadus galvenā sarunas tēma starp ukraiņiem bija par to, kā tu sagaidīji 2022. gada 24. februāri. Katrs stāsts ir unikāls. Ja uz šo jautājumu atbildēja muzeju darbinieki, muzeju direktori, galvenie kuratori, lielākā daļa teica, ka šo dienu pavadīja savos muzejos. Pirmā lieta, par ko viņi domāja, – kā glābt kolekciju, kā glābt nacionālos dārgumus. Katrs evakuācijas stāsts ir ļoti unikāls, bet būtībā ir divi principi. Ir pārcelšanās uz drošāku vietu pašā muzejā, un ir evakuācija – tā ir pārcelšanās uz drošāku teritoriju. Evakuācija ir īpaša operācija, un to nevar veikt vienā dienā. Tāpēc dažiem muzejiem tas aizņēma mēnešus, dažreiz tas varēja būt gads, ja tā nav frontes līnijas teritorija. Tagad kolekcijas tiek glabātas attālākos Ukrainas apgabalos. Tās parasti pieņem citi muzeji, kuriem ir telpas un kuriem ir atbilstošas iespējas. Mums ir situācijas, kad ļoti vērtīgas lietas tika evakuētas uz citiem muzejiem Rietumvalstīs.”

Saruna ar Olhu man neviļus lika aizdomāties, cik gan ļoti sarežģīts šis aspekts ir realitātē. Padomājiet – cik kultūrjomas priekšmetu būtu glābjams Cēsu novadā vien. Protams, mēs visi saprotam, ka cilvēki tik kritiskā mirklī būtu svarīgākais, ne jau dažādi priekšmeti un bagātības, lai cik arī vērtīgas tās būtu. Tomēr, ja par šo tēmu aizdomājas, kļūst skumji, atceroties Kijivu vai Odesu, kad tur biju pirms kara. Pečerskas Lavru, piemēram. Kijivas Pečeru klosteris ir vēsturisks Austrumu Pareizticīgās baznīcas klosteris. 1926. gadā pasludināts par kultūrvēsturisko rezervātu, kopā ar Svētās Sofijas katedrāli iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tur atrodas Augšējais klosteris, Tuvo alu un Tālo alu ansamblis. Neesmu sekojusi vēstīm, vai tas ir cietis kara darbību rezultātā, bet bēdīgi, ja tā ir.

Pēdējo reizi Ukrainā biju pirms gadiem deviņiem, desmit. Nedēļu nodzīvoju tieši Kijivā. Atceros, kā vakaros pastaigājos pa plašajām pilsētas ielām. Cik smieklīgi alojos, kartē noskatīdama galamērķi ar domu – tas jau tikai pāris kvartālu attālumā. Bet kādi ir kvartāli Kijivā! Spēj tik nostaigāt tos pāris kvartāliņus! Tur pastaigājoties, sajūsminājos par varenajām vēsturiskajām ēkām, no kurām tagad liela daļa vairs nav tādas, kā bija.

To pārdomājot, atcerējos arī nesen Latvijas Televīzijā skatīto dokumentālo filmu “Mērijas ceļojums”, kas skaidri apliecina tēmas nozīmīgumu un to, ka kaut kas līdzīgs Latvijā jau ir piedzīvots. Otrā pasaules kara beigās vācu armija atkāpjoties ņēma līdzi arī 700 kastes ar Latvijas muzeju kolekciju vērtībām. Ja nebūtu bijis jaunas sievietes, vārdā Mērija Grīnberga, daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu tukšas. Viņa kā brīvprātīgā 1944. gadā devās līdzi ešelonam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām atgriezās Rīgā. Vācu okupācijas spēki dārgumus centās izvest, padomju okupācijas spēki atveda atpakaļ, bet Mērija savu pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības vietā par paveikto Mērija tika atlaista no darba muzejā, strādāja rūpnīcā, un viņas turpmāko dzīvi pavadīja nerimstošas aizdomas. Filma, kas veidota pēc Mērijas mātes rakstītajām dienasgrāmatām, atklāj gan Mērijas Grīnbergas neparasto likteni, gan mūsu valsts vēstures pagriezienus.

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
21
4
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
38
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Citi

07:59
08.09.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
18

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
22

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865