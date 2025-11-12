PIESLĒGTIES
Trešdiena, 12. novembris
Vārda dienas: Kaija, Kornēlija
Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

Agnese Leiburga
09:21
12.11.2025
5
Agnese Leiburga

Saka, ka mēs esot ziedotāju tauta. Visu, kas nav valstiskā vai individuālā līmenī sakārtots, esam gatavi ātri atrisināt, pa visiem saziedojot nepieciešamo summu. Ģimene nevar atļauties atgādāt uz mājām tuvinieku, kas miris ārzemēs, nekas, saziedosim naudu. Trūkst līdzekļu slimības ārstēšanai, ko nekompensē valsts, vēršanās pie sabiedrības nereti palīdz. Biatlona komandai pietrūkst naudas dalībai sacensībās, arī tur var līdzēt tautas maki. Tiesa, šajā ziedošanas vēlmē gadās arī iekrist uz kādiem krāpšanas gadījumiem. Tā tas nesen bija ar kādu palīdzības aicinājumu sociālajos tīklos, kur nauda tika pārskaitīta uz ārpus Latvijas esošu it kā palīdzības kontu, kas izrādījās viltus.

Jāatzīstas, arī es mēdzu noziedot kādu naudiņu labiem mērķiem, galu galā dažkārt pietiek, ja katrs ziedotājs iedod vien kādu nieku, bet kopā tas veido būtisku atbalstu. No vienas puses, šķiet smieklīgi ziedot SOS Bērnu ciematiem piecus eiro mēnesī. Kas gan tas ir? Piliens jūrā! No otras puses – gada, divu vai triju laikā sava summiņa savācas. Savukārt mani šie pieci eiro mēnesī daudz bagātāku nepadarītu. Pie šī brīža cenām tās būtu pāris šokolādītes.

Viena no manām iecienītākajām akcijām, kur vienmēr cenšos ziedot kādu nieku, ir labdarības akcija “Dod pieci!”. Viņu mērķi parasti ir jēgpilni noformulēti, vienlaicīgi izglītojot sabiedrību par konkrēto tēmu. Šogad viņu mērķis man ir īpaši tuvs.

Kā vēsta portāls “lsm.lv”, šogad “Dod pieci!” sabiedrības uzmanību pievērsīs kustībai, tās nozīmei un iespējām, kuras nereti netiek novērtētas. Ziedošanas maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus akcija izgaismos mazkustīguma problēmu Latvijas sabiedrībā un ar to sais­tītos veselības riskus, mudinot ikvienu aizdomāties par kustības lomu cilvēka fiziskajā un emocionālajā labbūtībā.

Lai arī fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz veselību un pašsajūtu ir labi zināma, tomēr gan Eiropā, gan Latvijā joprojām liela daļa cilvēku kustas pārāk maz. Saskaņā ar 2022. gada “Eurobarometer” datiem tikai 39% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas regulāri. Savukārt OECD 2023. gada Latvijas veselības profils rāda, ka teju puse nāves gadījumu mūsu valstī ir saistīti ar dzīvesveida un vides riska faktoriem – neveselīgu uzturu, smēķēšanu, pārmērīgu alkohola lietošanu un nepietiekamu fizisko aktivitāti. Īpaši satraucoši ir tas, ka aptuveni četri procenti nāves gadījumu Latvijā saistīti tieši ar mazkustīgumu, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā.

Katru gadu labdarības organizācija “Ziedot.lv” saņem lūgumus no teju 500 bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešams finansiāls atbalsts kustību rehabilitācijas apmaksai, un šādu nodarbību izmaksas var būt no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro. Rehabilitācija nozīmē daudz – tā ir cerība un iespēja attīstīt savas spējas, stiprināt pašapziņu un atbildības sajūtu, kā arī pierādīt sev un citiem, ka kustību traucējumi nav šķērslis aktīvai un piepildītai dzīvei.

“Dod pieci!” laikā saziedotie līdzekļi nonāks ziedot.lv rīcībā, un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli. Katrs ziedojums tādējādi kļūs par ieguldījumu bērnu spējā kustēties, mācīties, kļūt patstāvīgiem un dzīvot pilnvērtīgi.

Tā kā pati esmu regulārs viesis nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” un tur satieku bērnus un jauniešus, kam ir kustību traucējumi, ļoti labi zinu, cik ārkārtīgi nozīmīga viņiem ir katra nodarbība pie speciālista. Zinu arī, cik ļoti viņi vēlas augt patstāvīgi un sabiedrībā pieņemti, cik ļoti grib kustēties neierobežoti telpā un laikā. Mūsu visu darbiņš ir censties, lai tas būtu iespējams. Jā, protams, var filozofēt, ka to visu būtu jānodrošina valstij, bet, ja tas tā nav, mēs taču varam savu mēneša našķu tiesu ziedot kādam, kam tas nozīmēs daudz vairāk par vienkārši pēc vakariņām notiesātu gardumu.

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
49
1

“Starp mašīnām, motoriem, meitenēm [..]; Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem [..] … atskan…” Nē, nē, ne jau dzeguzes balss (kā citētajos dziesmas vārdos). Publiskajā telpā reizi pa reizei dzirdams bijušā politiķa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vārds. Kā atceramies, savu politiķa statusu viņš zaudēja, jo atklātībā nāca (tika izcelta) lieta par viņa izšķērdīgi dārgajiem lidojumiem, esot […]

Sandra Deruma

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
26

Šonedēļ gardās noskaņās notiek Cēsu novada rudens Restorānu nedēļa, kad mūspuses restorāni aicina doties garšu piedzīvojumā, katrs piedāvājot citu ēdienkarti. Kamēr vieni īpašo piedāvājumu sagatavo no mūspusē audzētiem produktiem un pat servējuši to uz novadā radītajiem traukiem, citi vilina ar svešādiem ēdienu nosaukumiem. Restorānu nedēļa, protams, cenšas iepazīstināt ar piedāvājuma daudzveidību, taču daudzi iedzīvotāji ir […]

Iveta Rozentāle

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
25

Diezgan droši var apgalvot, ka pasaulē nav ideālu valstu – arī labklājīgākajās un demokrātiskākajās valstīs ir jautājumi, kurus grūti atrisināt vai ar kuriem politiķi pat necenšas tikt galā. Ik pa laikam neatrisinātās problēmas sakrājas, un tad sākas vēlētāju protesti, dumpji un sapņi par citu parlamentu, citiem politiķiem un citu vēlēšanu sistēmu. Latvija, protams, nav izņēmums: […]

Sallija Benfelde

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
24

Aizvadītajā nedēļā kādā brīvbrīdī uzdūros angļu un velsiešu televīzijas kanāla “BBC Cymru Wales” sižetam par lielveikalu Zviedrijā. Lielu tirdz­niecības kompleksu, kur dažādos mazos veikaliņos tirgo visplašākā sortimenta lietotas preces un produktus, kas tapuši no otrreizējām izejvielām. Tik vienkārši. Un – man vajadzēja kādu mirkli, lai to aptvertu, manuprāt, – vienkārši ģeniāli. Eskilstūna ir pilsēta Zviedrijas centrālajā daļā, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
29

Mācību seminārā žurnālistiem pirms apmēram desmit gadiem BBC žurnālists, kurš arī vadīja lekcijas, atgādināja, ka demokrātija nav pašsaprotama un šo faktu vienmēr vajag paturēt prātā. Jocīgi, ka pat Latvijā tas dažkārt mēdz piemirsties. Kāpēc pat Latvijā? Jo, ja tā padomā, mūsu demokrātija ir ļoti jauna. Tomēr, lai arī vēl samērā nesen (vēsturisku notikumu mērauklā) mēs […]

Agnese Leiburga

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
21
1

Viesojoties Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, man bija iespēja redzēt, kā piešķir Dafnes Karuanas Galicijas balvu pētnieciskajiem žurnālistiem. Šogad pirmo reizi no vairākiem simtiem žūrijas izvēlēto desmit finālistu vidū bija arī Latvijas žurnāliste Inga Spriņģe no “Re:Baltica”. Viņa kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Šveices pētīja, kā, izmantojot saziņas vietni “Telegram”, tiek vervēti eiropieši, lai […]

Iveta Rozentāle

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
6
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Lācis mūsdienās

09:23
12.11.2025
5
Seniors raksta:

“Klausos, kā speciālisti televīzijas radījumā saka, ka lāči ienākuši Latvijā un mums ar tiem turpmāk jāsadzīvo. Protams, lāči senāk dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet tie pamazām izmedīti, jo bijuši bīstami ganāmpulkiem un arī cilvēkiem. Tagad cenšamies atjaunot plēsīgo dzīvnieku populāciju, bet, šķiet, neaizdomājamies, ka saimnieciskā darbība un cilvēku dzīves­veids simts gados pilnībā mainījies. Vide atšķiras no […]

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
27
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
22
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
24
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

20:43
04.11.2025
13

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

06:47
23.10.2025
26

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998