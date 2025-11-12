Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

Saka, ka mēs esot ziedotāju tauta. Visu, kas nav valstiskā vai individuālā līmenī sakārtots, esam gatavi ātri atrisināt, pa visiem saziedojot nepieciešamo summu. Ģimene nevar atļauties atgādāt uz mājām tuvinieku, kas miris ārzemēs, nekas, saziedosim naudu. Trūkst līdzekļu slimības ārstēšanai, ko nekompensē valsts, vēršanās pie sabiedrības nereti palīdz. Biatlona komandai pietrūkst naudas dalībai sacensībās, arī tur var līdzēt tautas maki. Tiesa, šajā ziedošanas vēlmē gadās arī iekrist uz kādiem krāpšanas gadījumiem. Tā tas nesen bija ar kādu palīdzības aicinājumu sociālajos tīklos, kur nauda tika pārskaitīta uz ārpus Latvijas esošu it kā palīdzības kontu, kas izrādījās viltus.
Jāatzīstas, arī es mēdzu noziedot kādu naudiņu labiem mērķiem, galu galā dažkārt pietiek, ja katrs ziedotājs iedod vien kādu nieku, bet kopā tas veido būtisku atbalstu. No vienas puses, šķiet smieklīgi ziedot SOS Bērnu ciematiem piecus eiro mēnesī. Kas gan tas ir? Piliens jūrā! No otras puses – gada, divu vai triju laikā sava summiņa savācas. Savukārt mani šie pieci eiro mēnesī daudz bagātāku nepadarītu. Pie šī brīža cenām tās būtu pāris šokolādītes.
Viena no manām iecienītākajām akcijām, kur vienmēr cenšos ziedot kādu nieku, ir labdarības akcija “Dod pieci!”. Viņu mērķi parasti ir jēgpilni noformulēti, vienlaicīgi izglītojot sabiedrību par konkrēto tēmu. Šogad viņu mērķis man ir īpaši tuvs.
Kā vēsta portāls “lsm.lv”, šogad “Dod pieci!” sabiedrības uzmanību pievērsīs kustībai, tās nozīmei un iespējām, kuras nereti netiek novērtētas. Ziedošanas maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus akcija izgaismos mazkustīguma problēmu Latvijas sabiedrībā un ar to saistītos veselības riskus, mudinot ikvienu aizdomāties par kustības lomu cilvēka fiziskajā un emocionālajā labbūtībā.
Lai arī fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz veselību un pašsajūtu ir labi zināma, tomēr gan Eiropā, gan Latvijā joprojām liela daļa cilvēku kustas pārāk maz. Saskaņā ar 2022. gada “Eurobarometer” datiem tikai 39% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas regulāri. Savukārt OECD 2023. gada Latvijas veselības profils rāda, ka teju puse nāves gadījumu mūsu valstī ir saistīti ar dzīvesveida un vides riska faktoriem – neveselīgu uzturu, smēķēšanu, pārmērīgu alkohola lietošanu un nepietiekamu fizisko aktivitāti. Īpaši satraucoši ir tas, ka aptuveni četri procenti nāves gadījumu Latvijā saistīti tieši ar mazkustīgumu, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā.
Katru gadu labdarības organizācija “Ziedot.lv” saņem lūgumus no teju 500 bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešams finansiāls atbalsts kustību rehabilitācijas apmaksai, un šādu nodarbību izmaksas var būt no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro. Rehabilitācija nozīmē daudz – tā ir cerība un iespēja attīstīt savas spējas, stiprināt pašapziņu un atbildības sajūtu, kā arī pierādīt sev un citiem, ka kustību traucējumi nav šķērslis aktīvai un piepildītai dzīvei.
“Dod pieci!” laikā saziedotie līdzekļi nonāks ziedot.lv rīcībā, un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli. Katrs ziedojums tādējādi kļūs par ieguldījumu bērnu spējā kustēties, mācīties, kļūt patstāvīgiem un dzīvot pilnvērtīgi.
Tā kā pati esmu regulārs viesis nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” un tur satieku bērnus un jauniešus, kam ir kustību traucējumi, ļoti labi zinu, cik ārkārtīgi nozīmīga viņiem ir katra nodarbība pie speciālista. Zinu arī, cik ļoti viņi vēlas augt patstāvīgi un sabiedrībā pieņemti, cik ļoti grib kustēties neierobežoti telpā un laikā. Mūsu visu darbiņš ir censties, lai tas būtu iespējams. Jā, protams, var filozofēt, ka to visu būtu jānodrošina valstij, bet, ja tas tā nav, mēs taču varam savu mēneša našķu tiesu ziedot kādam, kam tas nozīmēs daudz vairāk par vienkārši pēc vakariņām notiesātu gardumu.
