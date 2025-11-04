PIESLĒGTIES
Trešdiena, 5. novembris
Vārda dienas: Šarlote, Lote
Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

Iveta Rozentāle
08:15
04.11.2025
13
1
Iveta Rozentāle

Viesojoties Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, man bija iespēja redzēt, kā piešķir Dafnes Karuanas Galicijas balvu pētnieciskajiem žurnālistiem.

Šogad pirmo reizi no vairākiem simtiem žūrijas izvēlēto desmit finālistu vidū bija arī Latvijas žurnāliste Inga Spriņģe no “Re:Baltica”. Viņa kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Šveices pētīja, kā, izmantojot saziņas vietni “Telegram”, tiek vervēti eiropieši, lai veiktu sabotāžas, dedzināšanas un slepkavības.

Šoreiz galveno balvu gan ieguva Krievijas “ēnu flotes” pētnieki. Pētījums tapa, sadarbojoties 13 starptautiskām ziņu aģentūrām un 40 žurnālistiem. Šajā darbā līdzās ierastajām žurnālistikas metodēm un datu analīzei tika izmantota arī satelītnovērošana.

Balva ir iedibināta 2020. gadā un nosaukta par godu Maltas pētnieciskajai žurnālistei Dafnei Karuanai Galicijai, kuru nogalināja 2017. gada oktobrī par korupcijas pētīšanu valdībā. Un viņa nav vienīgā pētnieciskā žurnāliste, kas zaudējusi dzīvību, darot savu darbu. Ne velti EP prezidente Roberta Metsola pirms balvas pasniegšanas sacīja: “Šis gads žurnālistiem ir bijis īpaši grūts. Neatkarīgi, vai runa ir par visiem tiem, kas gājuši bojā kara zonās, vai tiem, kurus nomelno cilvēki, par kuriem viņi ziņo. Drosmei nevajadzētu būt žurnālista darba pienākumu apraksta sastāvdaļai. Un tomēr pārāk bieži tā ir.”

Karš Ukrainā patiesi prasa arī žurnālistu dzīvības. Vēl oktobrī vairākkārtīgi Krievijas bezpilota lidaparāti uzbrukuši gan militārajām automašīnām, kurās bijuši arī žurnālisti, gan tieši žurnālistu auto ievainojot un nogalinot. Lsm.lv rakstījis, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma nogalināti vismaz 135 mediju darbinieki, tā liecina Ukrainas Žurnālistu savienības dati. 104 no viņiem cīnījās Ukrainas Bruņoto spēku rindās, bet 21 mediju darbinieks pildīja profesionālos pienākumus.

Taču arī parastā ikdienā žurnālistiem ir jābūt drosmei meklēt un pastāstīt patiesību, vēl jo vairāk mūsu laikmetā, kad informācija ir tik sadrumstalota un lielākoties cilvēki saņem to, kas atbilst viņu interešu burbuļiem. Ja informāciju smeļas tikai sociālajos medijos, algoritmi strādā tā, lai apstiprinātu to, kam cilvēks grib ticēt. Savukārt, ja žurnālisti norāda uz kailo patiesību, daudzi neskopojas ar apvainojumiem, ka konkrētais medijs ir uzpirkts un žurnālistu darbs vispār nav vajadzīgs. Jā, kāpēc gan dzirdēt patiesību, kuru negribam, ja var dzirdēt to, ko vēlamies? Un, ja paskatāmies, kas ir populārākie žurnāli Latvijā, tie nav analītiskie, bet tādi, kuri ieskatās sabiedrībā plaši pazīstamu cilvēku privātajā dzīvē, apraksta kādu vietējo sensāciju.

Nereti žurnālisti saņem pārmetumus – kāpēc nerakstāt par pozitīvo, kāpēc jums vienmēr vajag atrast negatīvo? Bet es teiktu, ka reģionālajos medijos pozitīvās informācijas pārsvars ir ļoti liels, turklāt negatīvais nav vienkārši sensācija, bet gan analīze par to, kas vai nu nav izdarīts, vai varēja tikt izdarīts labāk. Te man nāk prātā salīdzinājums ar ģimeni – vai ģimenē bērniem var teikt, ka viņi visu dara tikai labi, pat ja tā nav? Vai tomēr ir jābūt patiesiem?

Turklāt mediju lasītāju (klausītāju, skatītāju) atziņas visbiežāk ir pretrunā ar viņu rīcību. Izskan pārmetums, ka vajag vairāk pozitīvā, bet lasītākās un skatītākās ir tieši ziņas par skandāliem, nelaimes gadījumiem un kriminālpārkāpumiem.

  • Vecais saka:
    4. novembris, 2025. 13:57

    Kuri Latvijā ir “analītiskie” žurnāli? Cik viņu ir? Es zinu tikai vienu.

    Krišjānim Baronam 190

    08:15
    03.11.2025
    15

    31.oktobris daudziem jo daudziem, īpaši jaunākas paaudzes, cilvēkiem saistās ar Halovīnu jeb Visu svēto dienu. Lai arī šai tradīcijai sākums esot meklējums jau pirms mūsu ēras, gribas domāt, ka daudz svarīgāks mums, latviešiem, šis datums ir kā Krišjāņa Barona dzimšanas diena. Šogad – 190. Un Latvijā Dainu tēvs tiek pieminēts un godināts pat visa gada […]

    Sandra Deruma

    Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

    09:02
    30.10.2025
    32
    1

    “Pēdējos piecos gados teju dubultojusies summa, ko pašvaldības maksā par pilngadīgo personu uzturēšanos aprūpes centros, sasniedzot gandrīz simt miljonus eiro. Demogrāfiskie dati norāda uz novecojošu sabiedrību, un tas nozīmē, ka par veco ļaužu aprūpi sabiedrībai nāksies maksāt aizvien vairāk,” aktuālu problēmu apraksta ziņu portāls “lsm.lv”. Šajā pašā publikācijā uzsvērti dati – no 2015. līdz 2023. […]

    Agnese Leiburga

    Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

    09:00
    29.10.2025
    35

    Rudens kā rudens, tikai katrs tam    iedodam savu apzīmējumu, sākot no skaudri elēģiska, krāsu pārpilna, līdz draņķīgam, tumsai pakļautam. Nosaukumu dažādība atklāj bagāto latviešu valodu. Par to arī dažādi viedokļi -    vārdu krājums tik bagāts, ka var iztulkot jebko no ikvienas valodas, vai gluži pretējs, ka latviešiem savā valodā nav lemts baudīt pasaules […]

    2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

    Kontroles un brīvības līdzsvars

    11:08
    27.10.2025
    27

    Nevēlos uzdoties par pedagoģijas vai bērnu audzināšanas speciālistu – tāda no tiesas neesmu. Neesmu studējusi šo jomu, arī pašas bērnu audzināšana ir subjektīvā pieredze, ne zināšanas, ko un kā tiešām vajadzētu darīt. Tomēr gadās brīži, kad tuvāk vai tālāk notikušais liek aizdomāties par bērnu un jauniešu rīcības motīviem. Vismaz pārcilāt galvā, kas tad īsti tur, […]

    Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

    11:06

    11:06
    26.10.2025
    29

    Es tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoju par šausminošajiem notikumiem, kad Bauskas novadā vienlaicīgi nošāva trīs suņus, no kuriem divi bija kucēni. Notikums izraisījis lavīnveidīgu reakciju un sašutumu. Šajā reizē suņi bija ieklīduši svešā īpašumā un, iespējams, apdraudējuši tur dzīvojošos, bet pirms mēneša Jēkabpils pusē neliela izmēra suņuku nošāva saim­nieka mājas pagalmā, turklāt tad, […]

    Iveta Rozentāle

    Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

    11:05
    25.10.2025
    110
    1

    Ārste man izrakstīja zāles. Mazās ripiņas ar desmit miligramiem aktīvās vielas sastāvā man vēl jādala uz pusēm, lai dzertu no rīta un vakarā. Tas lika aizdomāties, cik gan jaudīga ir šī viela. Tās pašas dienas vakarā žurnālā “Ir” lasīju rakstu, kurā Kuldīgā pēc narkotiku lietošanas mirušās Luīzes Bergmanes (21) mamma Līga izstāsta, kas viņai zināms […]

    Agnese Leiburga

    Tautas balss

    Dzērvenes var saglabāt medū

    08:19
    04.11.2025
    15
    Lasītāja raksta:

    “Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

    Laikam bez pabalsta neiztikt

    08:19
    03.11.2025
    17
    Līgatniete raksta:

    “Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

    Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

    08:18
    03.11.2025
    18
    Cēsniece raksta:

    “Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

    Meitene un meitene … dušā

    09:15
    28.10.2025
    68
    1
    Māmiņa raksta:

    “Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

    Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

    09:38
    27.10.2025
    31
    Lasītājs L. raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

