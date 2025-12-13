Kā Putins pasauli dancināja

Atceraties, kā Sprīdītis, pūšot stabulē, velnu dancināja? Tā vien šķiet, ka Vladimirs Putins ir ticis pie Sprīdīša stabules un varen izbauda, ka visi pārējie aizgūtnēm dejo, nespēdami pašu spēkiem apstāties, kamēr vien viņš tajā pūš. Un kārdinājums turpināt pūst ir visnotaļ liels, lai rimtos, jo šī iegūtā varas sajūta ir pārāk patīkama. Tā, protams, nav tik salda, kāda būtu pilnīga uzvara karā, bet tomēr patīkamāka par neko.
Krievija tik pasola dalību miera sarunās, pamet kādas drupačas pārējai pasaulei un var turpināt noskatīties, kā visi metas diskutēt par iespējamajiem miera plāniem.
“Krievija neparakstīs nekādu miera plānu. Putinam pašlaik nav nekādas vajadzības to darīt, izņemot, ja viņš var sasniegt tos mērķus, kurus viņš nosprauda kara sākumā,” intervijā LETA atzīst Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks un bijušais Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš.
Uz jautājumu, ko vēlas Putins un kāds rezultāts viņu apmierinātu, Kažociņš atbild: “Putins vēlas, lai Ukraina kā valsts būtu Krievijas vasalis. Putins ļoti domā par savu vietu vēsturē un sevi redz kā vēl vienu Pēteri Lielo, kurš atjaunos tradicionālo Krievijas impēriju. Tas gan viņam neizdosies. Tāpat Kremlis vēlas gāzt Ukrainas “fašistisko režīmu” un panākt, lai Ukraina pilnībā atsakās no iespējas iestāties NATO.”
Interesanti, ka šajā intervijā Jānis Kažociņš uz jautājumu, vai viņa ieskatā Ukrainai ir iespējams izvairīties no kapitulācijas un karam ir risinājums, kas nebūtu 100 % par labu Krievijai, saka: “Noteikti. Es domāju, ka Tramps patiesi vēlas izbeigt asinsizliešanu Ukrainā, bet neprot. Viņam nav diplomāta instinkta. Trampam, tāpat kā Vitkofam, nav nekādas sajēgas par vēsturi. Ir labi zināms teiciens, ka tie, kuri neievēro vēstures mācības, tiem būs lemts atkārtot tās pašas kļūdas.”
Vēl, komentējot ASV nostāju, Kažociņš pauž: “Es personīgi dzirdēju NATO samitā, kā Tramps sarāja bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Viņš teica: jūs, vācieši, maksājat krieviem milzu naudu par gāzi, kuri šo naudu izmanto, lai apbruņotos un jūs apdraudētu. Un tagad jūs sagaidiet, ka ASV nodokļu maksātāji, kas aizsardzībai velta 3,5 % no IKP, aizsargās Vāciju, kas nevīžo pati sevi aizsargāt un kura aizsardzībai velta vien 1,5 % no IKP. Tramps uzsvēra, ka tas nav godīgi, un viņam ir absolūta taisnība. Mums kā Eiropai ir jāsaprot, ka mums ir milzīgs ekonomiskais spēks, kuru mēs neesam spējuši pārvērst ģeopolitiskajā spēkā. Citādi Eiropa piedzīvos ne tikai strauju novecošanos, bet visādas citas nepatīkamas lietas, tostarp masu imigrāciju.”
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps turpina spēlēties ar visādiem sev raksturīgiem gana bravūrīgiem izteikumiem. Piemēram, “Tvnet” ziņo, ka dažas dienas pēc tam, kad Trampa jaunajā drošības stratēģijā Eiropa bija kritizēta par masu migrāciju, Tramps brīdinājis -Eiropa dodas “ļoti sliktos virzienos”. Tramps vispirms kritizēja “nejauko” 140 miljonu ASV dolāru naudassodu, kuru Eiropas Savienība (ES) piespriedusi Īlona Maska sociālo mediju platformai “X”, bet pēc tam paplašināja savu vārdisko uzbrukumu. “Eiropai jābūt ļoti uzmanīgai. [Viņi] dara daudzas lietas. Mēs gribam saglabāt Eiropu kā Eiropu,” Tramps sacīja reportieriem Baltajā namā. Trampa jaunie izteikumi seko kritikai, kas Eiropai pausta piektdien Baltā nama publiskotajā nacionālās drošības stratēģijā.
Šajā dokumentā ir asa kritika par Eiropas migrācijas un vārda brīvības politiku, pausts pieņēmums, ka eiropiešiem draud “civilizācijas izdzēšanas perspektīva”, un izteiktas šaubas, vai viņi ilgtermiņā būs uzticami kā Amerikas partneri.
“Tvnet” vēsta: “Stratēģijā teikts, ka ekonomisko stagnāciju Eiropā “aizēno reāla un daudz skarbāka civilizācijas izdzēšanas perspektīva”. ASV uzskata, ka Eiropu novājina tās imigrācijas politika, dzimstības samazināšanās, “vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana”, kā arī “nacionālās identitātes un pašapziņas zudums”. “Ja pašreizējās tendences turpināsies, pēc 20 vai mazāk gadiem kontinents vairs nebūs atpazīstams. Līdz ar to nebūt nav skaidrs, vai dažu Eiropas valstu ekonomika un militārās aprindas būs pietiekami spēcīgas, lai saglabātu uzticamu sabiedroto statusu,” teikts dokumentā. “Daudzas no šīm valstīm pašlaik pastiprina savu pašreizējo kursu. Mēs vēlamies, lai Eiropa paliktu eiropeiska un atgūtu savu civilizācijas pašapziņu.””
Gan Putina, gan Trampa izteikumus vērojot, ir samērā skaidrs, ka stabulē, kas liek citiem dancot, pūst grib abi, jo saprotams, ka lai nu ko, bet varaskāri abi šie kungi pazīst itin labi.
