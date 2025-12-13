PIESLĒGTIES
Sestdiena, 13. decembris
Vārda dienas: Lūcija, Veldze
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Kā Putins pasauli dancināja

Agnese Leiburga
15:10
13.12.2025
10
Agnese Leiburga

Atceraties, kā Sprīdītis, pūšot stabulē, velnu dancināja? Tā vien šķiet, ka Vladimirs Putins ir ticis pie Sprīdīša stabules un varen izbauda, ka visi pārējie aizgūtnēm dejo, nespēdami pašu spēkiem apstāties, kamēr vien viņš tajā pūš. Un kārdinājums turpināt pūst ir visnotaļ liels, lai rimtos, jo šī iegūtā varas sajūta ir pārāk patīkama. Tā, protams, nav tik salda, kāda būtu pilnīga uzvara karā, bet tomēr patīkamāka par neko.

Krievija tik pasola dalību miera sarunās, pamet kādas drupačas pārējai pasaulei un var turpināt noskatīties, kā visi metas diskutēt par iespējamajiem miera plāniem.

“Krievija neparakstīs nekādu miera plānu. Putinam pašlaik nav nekādas vajadzības to darīt, izņemot, ja viņš var sasniegt tos mērķus, kurus viņš nosprauda kara sākumā,” intervijā LETA atzīst Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks un bijušais Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš.

Uz jautājumu, ko vēlas Putins un kāds rezultāts viņu apmierinātu, Kažociņš atbild: “Putins vēlas, lai Ukraina kā valsts būtu Krievijas vasalis. Putins ļoti domā par savu vietu vēsturē un sevi redz kā vēl vienu Pēteri Lielo, kurš atjaunos tradicionālo Krievijas impēriju. Tas gan viņam neizdosies. Tāpat Kremlis vēlas gāzt Ukrainas “fašistisko režīmu” un panākt, lai Ukraina pilnībā atsakās no iespējas iestāties NATO.”

Interesanti, ka šajā intervijā Jānis Kažociņš uz jautājumu, vai viņa ieskatā Ukrainai ir iespējams izvairīties no kapitulācijas un karam ir risinājums, kas nebūtu 100 % par labu Krievijai, saka: “Noteikti. Es domāju, ka Tramps patiesi vēlas izbeigt asinsizliešanu Ukrainā, bet neprot. Viņam nav diplomāta instinkta. Trampam, tāpat kā Vitkofam, nav nekādas sajēgas par vēsturi. Ir labi zināms teiciens, ka tie, kuri neievēro vēstures mācības, tiem būs lemts atkārtot tās pašas kļūdas.”

Vēl, komentējot ASV nostāju, Kažociņš pauž: “Es personīgi dzirdēju NATO samitā, kā Tramps sarāja bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Viņš teica: jūs, vācieši, maksājat krieviem milzu naudu par gāzi, kuri šo naudu izmanto, lai apbruņotos un jūs apdraudētu. Un tagad jūs sagaidiet, ka ASV nodokļu maksātāji, kas aizsardzībai velta 3,5 % no IKP, aizsargās Vāciju, kas nevīžo pati sevi aizsargāt un kura aizsardzībai velta vien 1,5 % no IKP. Tramps uzsvēra, ka tas nav godīgi, un viņam ir absolūta taisnība. Mums kā Eiropai ir jāsaprot, ka mums ir milzīgs ekonomiskais spēks, kuru mēs neesam spējuši pārvērst ģeopolitiskajā spēkā. Citādi Eiropa piedzīvos ne tikai strauju novecošanos, bet visādas citas nepatīkamas lietas, tostarp masu imigrāciju.”

Tikmēr ASV prezidents Do­nalds Tramps turpina spēlēties ar visādiem sev raksturīgiem gana bravūrīgiem izteikumiem. Piemēram, “Tvnet” ziņo, ka dažas dienas pēc tam, kad Trampa jaunajā drošības stratēģijā Eiropa bija kritizēta par masu migrāciju, Tramps brīdinājis -Eiropa dodas “ļoti sliktos virzienos”. Tramps vispirms kritizēja “nejauko” 140 miljonu ASV dolāru naudassodu, kuru Eiropas Savienība (ES) piespriedusi Īlona Maska sociālo mediju platformai “X”, bet pēc tam paplašināja savu vārdisko uzbrukumu. “Eiropai jābūt ļoti uzmanīgai. [Viņi] dara daudzas lietas. Mēs gribam saglabāt Eiropu kā Eiropu,” Tramps sacīja reportieriem Baltajā namā. Trampa jaunie izteikumi seko kritikai, kas Eiropai pausta piektdien Baltā nama publiskotajā nacionālās drošības stratēģijā.

Šajā dokumentā ir asa kritika par Eiropas migrācijas un vārda brīvības politiku, pausts pieņēmums, ka eiropiešiem draud “civilizācijas izdzēšanas perspektīva”, un izteiktas šaubas, vai viņi ilgtermiņā būs uzticami kā Amerikas partneri.

“Tvnet” vēsta: “Stratēģijā teikts, ka ekonomisko stagnāciju Eiropā “aizēno reāla un daudz skarbāka civilizācijas izdzēšanas perspektīva”. ASV uzskata, ka Eiropu novājina tās imigrācijas politika, dzimstības samazināšanās, “vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana”, kā arī “nacionālās identitātes un pašapziņas zudums”. “Ja pašreizējās tendences turpināsies, pēc 20 vai mazāk gadiem kontinents vairs nebūs atpazīstams. Līdz ar to nebūt nav skaidrs, vai dažu Eiropas valstu ekonomika un militārās aprindas būs pietiekami spēcīgas, lai saglabātu uzticamu sabiedroto statusu,” teikts dokumentā. “Daudzas no šīm valstīm pašlaik pastiprina savu pašreizējo kursu. Mēs vēlamies, lai Eiropa paliktu eiropeiska un atgūtu savu civilizācijas pašapziņu.””

Gan Putina, gan Trampa izteikumus vērojot, ir samērā skaidrs, ka stabulē, kas liek citiem dancot, pūst grib abi, jo saprotams, ka lai nu ko, bet varaskāri abi šie kungi pazīst itin labi.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
30

“Joprojām drūms. No mākoņiem var pat smidzināt… Kļūst nedaudz siltāks, temperatūra celsies līdz piektdienai,” tās ir iepriekšējo divu dienu ziņas no meteo portāla. Nu var teikt, patiesas, pārbaudītas dzīvē. Par laikapstākļiem katru dienu var dzirdēt gana pretrunīgas prognozes. Bet ar tām ir arī viens liels labums: ja man vienalga – līst vai spīd saule-, pagaidīšu […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
33

Dodoties pārgājienā un kopā ar pārējiem dalībniekiem aplūkojot pa ceļam redzamās egles, kas bija cietušas no egļu astoņzobu mizgrauža un nokaltušas, aizrunājāmies, vai iespējams, ka pēc pārdesmit gadiem egļu vairs nebūs. Un manā prātā pazibēja doma – bet kā tad Ziemassvētki bez eglītes?Svētdien otrā Advente. Pil­sētās un pagastos izrotātas pirmās svētku egles. Svētku skaistules jau […]

Iveta Rozentāle

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
26

Izklausās lielisks attaisnojums saldējuma lietošanai. Un regulārai – jo vairāk. Taču nopietni par nenopietno – šāds saldējums tik tiešām esot ieviests, lai arī cik savādi un pat smieklīgi tas neizklausītos. Nu jau vairāk nekā gadsimtu iznākošā zinātnes žurnāla “ScienceNews” sociālā medija vietnē “Facebook” publiskotā ziņa liecina – kāds Nīderlandes aptieku tīkls piedāvājis neparastu sadarbības projektu […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
40

Līdz ar filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kam veltītas tikai pozitīvas atsauksmes, sabiedrība pievērsusi lielāku uzmanību Latvijas basketbola vēsturei un tās veidotājiem. Tā pēdējās nedēļās interneta portālos un preses izdevumos bieži lasāmas intervijas ar vienu no Latvijas basketbola leģendām Skaidrīti Smildziņu-Budovsku. Viņa ir viena no pirmās TTT komandas meitenēm, kas vēl ir mūsu vidū. 82 […]

Sandra Deruma

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
29
1

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem […]

Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
38

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja […]

Agnese Leiburga

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
10
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
30
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
33
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
26
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
40

Tautas balss

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
5
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
5
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
34
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
37
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
35
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
11

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054