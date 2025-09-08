PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 8. septembris
Vārda dienas: Ilga
Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

Sarmīte Feldmane
08:54
08.09.2025
Cēsu novadā darbu uzsākusi pašu skujeniešu ievēlētā Skujenes pagasta iedzīvotāju padome. Tajā iesaistītie ir apņēmības pilni strādāt, aizstāvēt vietējo intereses. Tajā pašā laikā, kad Skujenes pagastā, arī Inešu un Kaives pagastā bija aicinājums pieteikties darbam iedzīvotāju padomē. Interesentu pietrūka, kaut pieteikšanās termiņu pagarināja, neatradās pieci pagasta iedzīvotāji, kuri uzņemtos bez atalgojuma    veltīt laiku un zināšanas    vietējo interešu aizstāvībai. Kandidātu pieteikšanās notika arī Amatas un Drabešu pagastā, arī tur termiņu nācies pagarināt.

Iedzīvotāju padomes, kā nosaka Pašvaldību likums, tiek veidotas, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Padome konsultē pašvaldību, tās deputātus un speciālistus, lai vietvaras īstenotie pasākumi būtu vislabākais iespēju un vajadzību kompromiss.

Kad ticis runāts par kopienām, to nenovērtēto lomu pagastu dzīvē, pašvaldība allaž atgādināja, ka iedzīvotāju padomes daudzus ikdienas jautājumus saziņā ar vietvaru atrisinās, tikai pašiem jābūt aktīviem. Diemžēl tieši mazajos pagastos, kur valda satraukums, ka vara attālinās, ka laucinieki nezina, ko pašvaldība dara, trūkst cilvēku, kuri būtu ar mieru kļūt par starpniekiem starp pašvaldību un savējiem.

Cita aina paveras nupat izziņotajā balsošanā par iedzīvotāju padomēm Cēsu un Līgatnes pilsētā,      Jaunpiebalgas, Līgatnes, Nītaures, Raiskuma, Taurenes un Vaives pagastā. Konkurence patiesi liela. Cēsīs uz deviņām padomes locekļu vietām kandidē 21 pilsētnieks. Uz piecām vietām Nītaurē    ir 12 kandidāti, Taurenē – 10, bet uz septiņām padomes locekļu vietām Līgatnes pilsētā pieteikti 11 kandidāti, pagastā -12,    Raiskumā – 14, Vaivē – 13, Jaunpiebalgā – 10.    Pazīstamus un arī mazāk zināmus kaimiņus katrs iedzīvotājs sava pagasta vai pilsētas kandidātu sarakstā noteikti var atrast.

Lai gan regulāri izskan, ka sabiedrība nav aktīva, pilsoniskā līdzdalība valstī ir zema, iedzīvotāju padomju vēlēšanas Cēsīs, Līgatnē un sešos pagastos, kā arī pirms tam Skujenes pagastā, kur uz piecām vietām padomē pretendēja deviņi skujenieši, apgāž šo priekšstatu.    Iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgu jautājumu apspriešanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā ir viens no demokrātiskas valsts un arī Eiropas Savienības pamatelementiem.

Kā pirms katrām vēlēšanām, ir vērts palasīt kandidātu sarakstus un arī dažos teikumos izteikto apņemšanos. Katrā sarakstā daudzi sabiedrībā pazīstami vārdi – skolotāji, kultūras darbinieki, citu nozaru pašvaldības darbinieki. Protams, viņi ir konkrētās vietas iedzīvotāji un drīkst būt padomes locekļi, taču nereti ikdienā    vietējās kopienas un sava tiešā darba problēmas var būt vienas un tās pašas. Ko tādā gadījumā      pārstāvēs šis cilvēks – savu pagastu vai darbavietu – pašvaldību? Iespējams, tas nav svarīgi, ja vien jautājums neskar kādas neizdarības.

Pirms gadiem, vēl mazo novadu laikos, daudzviet vietvaru darbinieki dibināja biedrības, lai piesaistītu projektu finansējumu un ko vajadzīgu izdarītu savā pagastā. Iemesls bija vienkāršs – biedrības naudu varēja dabūt, pašvaldības ne katrai vajadzībai. Iespējams, tagad pašvaldību darbinieki kā padomju locekļi liks saviem kolēģiem domē vairāk ieklausīties laucinieku sīkajās, bet reizē nozīmīgajās problēmās. Dzīvosim, redzēsim.

Padomju vēlēšanās katrs kandidāts, kaut ko solot darīt, reizē arī iepazīstina ar sevi. Lūk, daži piemēri: “Kandidēju darbībai iedzīvotāju padomē, jo vēlos pārstāvēt sabiedrības intereses un veicināt atklātu, uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu lēmumu pieņemšanu vietējā līmenī. .. Pašreiz neviens neseko līdzi finansējumu piesaistei, jaunas infrastruktūras izveidei vai esošās uzlabošanā. Vēlos radīt pienesumu esošajiem un topošajiem iedzīvotājiem. .. Lai arī iedzīvotājiem būtu ietekme domes lēmumu pieņemšanā. Mana motivācija ir nodrošināt, lai iedzīvotāju balsis, vajadzības un idejas tiktu sadzirdētas un ņemtas vērā paš­valdības lēmumu pieņemšanā. ” Tā gluži kā vairāksolīšanā padomju kandidāti cits caur citu sola būt pamanāmi, kā nu kurš to saprot, arī ietekmēt vietējo varu. Uzmanīgāk izlasot, nudien rodas iespaids, ka patlaban dome pieņem lēmumus nezin kā labā, bet skaidrs, ka ne iedzīvotāju.

Taču, pirms par kādu balsot, noteikti jāpievērš vērība tam, ko par šiem cilvēkiem zinām, nevis tam, ko viņi sola, kam ir pret vai par ko iestājas. Salīdzinot pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstus ar iedzīvotāju padomju vēlēšanu kandidātu vārdiem, ne mazums atrodami abos. Vairāk nekā citu tur ir domē neiekļuvušo partiju pārstāvju. Vai likumsakarība? Aktīvi cilvēki grib darboties, parādīt sevi, dot sabiedrībai. Vai tas ir partijas uzdevums? Sak, netikām domē pa parādes durvīm, iesim caur pagrabu un parādīsim, ka domes vēlēšanu uzvarētāji    neko nemāk. Piemēram, Cēsu iedzīvotāju padomes kandidātu sarakstā ir četri vienas neievēlētās partijas pārstāvji, bet arī citi nav tukšā. Vai iedzīvotāju padomēs tiks bīdītas    partiju idejas un turpinās  skanēt priekšvēlēšanu  retorika?

Un atkal – dzīvosim, redzēsim. Bet pirms tam gan ar vēsu prātu jāpadomā, kam uzticēties. To, vai protam izvēlēties uzticības personas, redzēsim pavisam drīz.

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
29
1

Mēs faktiski droši varam apgalvot, ka Putins ir sliktais un Zeļenskis- labais, ja runājam par karu Ukrainā. Tomēr ne vienmēr tas ir tik vienkārši. Varbūt bērnu vecumā vai agrā jaunībā vēl pasauli var diezgan skaidri sadalīt pareizās un nepareizās kategorijās, bet vēlāk, katram no mums pieaugot un, ko tur liegties, arī novecojot, tas kļūst arvien […]

Agnese Leiburga

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
18

Grūti aptvert, ka karš Ukrainā turpinās jau ceturto gadu. Turklāt starptautiskā sabiedrība ne tikai nespēj mazināt tā apjomus, bet kādā demokrātiskā valstī tā izraisītājs pat tiek godam uzņemts, izritinot viņam sarkano paklāju. To redzot, man jāvelk paralēles ar to, kā destruktīvā ģimenē veidojas attiecības starp varmāku un upuri. Un, proti, metodiskajā materiālā par vardarbībā cietušām […]

Iveta Rozentāle

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
27

Vēl jau tīrumos kādu var redzēt, bet šajās dienās tie būs prom. Vieni viņus dēvē par svēteļiem, citi nesaudzīgi    sauc par zaķēnu un cāļu bendēm, čūsku nesējiem.    Protams,    tas ir stāsts par baltajiem stārķiem. Lielajiem, baltajiem putniem, kurus ne viens vien pavasarī gaida, bet rudenī skumst, jo vēl viena vasara pagājusi. Stārķiem […]

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
33

Vēl gaišā dienas stundā redzu, ka vīrietis skrien uz veikalu. Domāju, kas gan noticis. Pēc brīža viņš smaidīgs nāk ārā ar trīs nelielām pudelēm alkoholiskā dzēriena. Jo izrādās, pēc īsa brīža vairs nebūs iespējams iegādāties alkoholu. Kā zināms, kopš 1. augusta to atļauts pārdot no desmitiem līdz astoņiem vakarā, bet svētdienās vien līdz sešiem. Tagad […]

Iveta Rozentāle

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
44

Vasaras bezrūpīgajām dienām tuvojas noslēgums, un jaunais mācību gads ir tepat aiz stūra. Tam,šķiet, mūs pamazām sagatavo arī laikapstākļi – plāno vasaras tveicei paredzēto T kreklu vietā nu jau nākas no skapja izņemt vējjaku ar kapuci. Kādam tuvojošais 1.septembris ir liels notikums, prieks un pacilājums, bet kādam citam varbūt par skolas solu un mācību grāmatām […]

Anna Kola

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
59
1

Gan jau ir dzirdēts, ka angļu valodā mēdz teikt "you made my day", ko var tulkot kā "tu uztaisīji manu dienu". Vārdu sakot, tas apliecina, ka kāds jūsu dienu ir "izveidojis" vai padarījis īpašu. Manu dienu īpašu padarīja kundze, ar kuru kopā sēdējām uz soliņa pie Dubinska dīķa. Es pusdienlaikā pa Raiņa ielu gāju uz […]

Agnese Leiburga

Tautas balss

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
6
1
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
26
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
35
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
27
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Citi

07:59
08.09.2025
5

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
17

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
20

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865