Ja jākrīt, tad tikai kopā

Sandra Deruma
16:41, 18. Apr, 2026

Kad augsto kalnu klintīs kāpj alpīnisti, cik ir redzēts, viņi ir sasaistīti vienā virvē, tādēļ ir gadījumi, kad, krītot vienam, viņš parauj līdzi arī pārējos. Tā vismaz ir redzēts filmās. Kādas nianses tur, kalnos, nemācēšu pateikt, bet izskatās, ka kaut kas līdzīgs pašlaik notiek mūsu politiskajā elitē.

Kad no politiskās skatuves krita iepriekšējais premjers Krišjānis Kariņš, bija kāda “draudzīga” roka, kas palīdzēja tam notikt, izmantojot faktus par tālaika premjera dārgajiem lidojumiem ārzemju komandējumos. Bijušajam premjeram izdevies, vismaz līdz šim, no atbildības izvairīties, visu vainu uzliekot, arī jau bijušajam, Valsts kancelejas vadītājam Jānim Citskovskim, pret kuru sācies tiesas process. Daudzuprāt, arī man, liekas visai netaisnīgi, ka visa vaina jāuzņemas tikai šim cilvēkam. Arī pats J. Citskovskis savu vainu notikušajā nesaskata, mēģinot atklāt atbildības virknējumu, kas un kā pieņem lēmumus par amatpersonu lidojumiem.

Kā lems tiesa, vēl redzēsim, bet savā “kritienā”, ja par tādu var uzskatīt tiesas procesu, J. Citskovskis nolēmis paraut līdzi nākamo. Interesanti, ka arī šajā gadījumā tas saistīts ar pārlidojumiem, valsts augstākajām amatpersonām dodoties darba vizītēs uz ārzemēm. Šoreiz atklājas fakti par šī brīža premjeri Evitu Siliņu. LTV raidījumā “Viens pret vienu” bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis atklāj, ka par premjeres Evikas Siliņas un biroja vadītājas viesošanos Amster­damas lidostas VIP zālē saņemts rēķins 4000 (!) eiro apmērā. Turklāt tas noticis periodā, kad jau bija sākušās diskusijas par Kariņa lidojumiem un jau iepriekš ticis nolemts, ka valdības pārstāvji neizmantos lidostu VIP zāļu pakalpojumus. (Atzīstos, par šādu zāļu pastāvēšanu nebiju pat dzirdējusi.) Citskovskis atteicies iepriekš minēto rēķinu apmaksāt. Drīz ticis atbrīvots no darba, bet rēķinu apmaksājis darbinieks, kas nācis viņa vietā. Gribas pieminēt, ka jāapšauba ne tikai pašas VIP zāles izmantošana, kurā ieeja vienai personai uz trim stundām maksājot 50 – 60 eiro, bet vēl vairāk tajā izmantotie pakalpojumi, kas veido tādu kopsummu. Ja tā bijis, tas tiešām liek uzdot daudzus jautājumus, uz kuriem, protams, atbildes jāmeklē atbildīgajām iestādēm.

Savukārt man ir jautājums, vai mēs jebkad būtu uzzinājuši par šiem faktiem, ja J. Citskov­skis nebūtu nonācis tiesas zālē? Vēl arī gribētos zināt, kas notiek ar cilvēkiem, kas nonāk augstākajos varas posteņos, ja viņi uzskata, ka tā drīkst šķērdēt taču jau ne savu naudu, turklāt tādos apjomos.

Sandra Deruma
Tautas balss

Labi gribēts, bet neizdevies

16:44, 18. Apr, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Vaļņu ielā, nolikts soliņš, bet ir pavisam tuvu brauktuvei. Vai cilvēkam jāsēž ielas putekļos […]

Ciemos jāsaglabā pakalpojumi

17:15, 13. Apr, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Tagad ieguvēji ir cilvēki, kuriem darbs tuvu mājai, ģimenes bērniem skola turpat kaimiņos. Tāpēc vērts […]

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

