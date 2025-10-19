PIESLĒGTIES
“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

Sandra Deruma
10:00
19.10.2025
10
Sandra Deruma

Pārmaiņas notiek ne tikai dabā, arī katrs cilvēks līdz ar gadiem mainās, bez šaubām – ne tikai vizuāli. Tā šogad pēkšņi sajutu, ka man patīk rudens. Kaut kādu savādu mieru, nenovēršamību un sentimentu rada zemu starojošā saule, košās koku lapas, vēja čuksti nokritušajā koku rotā. Varbūt tas mudina arī uz jūtelīgāku domāšanu?

Lai nu kā, gribas atzīmēt, cik ļoti apbrīnoju cilvēkus, kas ne tikai skandina saukļus par lielu un patiesu mīlestību, par uzupurēšanos citu labā, par spēju saglabāt cilvēcību visgrūtākajos pārbaudījumos, bet pierāda to ar savu rīcību ik dienu. Par laimi, tādu netrūkst. Visvairāk viņu šobrīd ir Ukrainā. Pašaizliedzība un misijas apziņa jau ceturto gadu Ukrainas aizstāvjiem liek palikt un nepadoties līdz galam…

Un arī Latvijā ir cilvēki, ar kuriem nudien varētu doties cauri tuksnesim, nebaidoties, ka viņi pametīs grūtākā brīdī. Tā ar apbrīnu uzņemu katru ziņu, kā pēc traģiskā notikuma, kad tika zaudētas daudzas maņas, ieskaitot spēju staigāt un runāt, dzīvo mūziķis Rolands Ūdris. Par dzīvošanu, nevis eksistēšanu to var saukt, tikai pateicoties viņa sievai Ilonai. Nelaime ar Ūdri notika, kad viņi tikko bija precējušies un nesen pasaulē bija nācis viņu dēliņš. Nu jau deviņus gadus Ilona dzīvē realizē laulības stāšanās mirklī doto solījumu – kopā priekos un bēdās, veselībā un slimībā, nabadzībā un bagātībā. Viens ir solījumu pateikt, ja nezini, vai to vajadzēs arī turēt; pavisam cits – ar pārliecību to īstenot, nešauboties un nežēlojoties par grūto likteni. Ūdra sieva ir neticami stipra un nelokāma! Turklāt pati saka, ka neuzskata sevi par kaut ko īpašu, par žēlojamu un slavināmu. Viņa pieņem savu ģimeni tādu, kāda tā ir, turpina rakstīt grāmatas, audzināt dēlu, gādāt par vīru. Ne reizi viņa nav redzēta raudam vai žēlojamies. Gluži pretēji- Ilona smaida un ar prieku stāsta, ko no jauna apguvis viņas vīrs. Ne naudas balvu, ne ordeni viņa par to nesaņems, vienīgi – patiesu un bezgalīgu cieņu.

Arī par aktiera Rūdolfa Plēpja meitu Viktoriju var sacīt gandrīz to pašu. Saka jau, ka Dievs, ja kaut ko atņem, kaut ko citu dod pretī un otrādi. Talantīgajam aktierim Dievs vecumdienās atņēma redzi, bet ir iedevis brīnišķīgu meitu. Brīnišķīgu ne tikai pēc izskata un dziedātājas talanta. Brīnišķīga viņa ir savā mīlestībā un attieksmē pret tēvu. Izvilkusi no alkohola un vientulības purva, devusi mājvietu savā ģimenē, cīnījusies, lai tēvs atgūst redzi, nav nolaidusi rokas, kad tas neizdevās. Pirms mēneša R.Plēpis atzīmēja 75.dzimšanas dienu – ne jau klusi un nemanāmi. Aktieris izdevis grāmatu “Dvēseles kumēdiņi”, sniedzis koncertus, iepriecinot ar savu neatkārtojami silto, samtaino balsi. Pats viņš saka, ka tagad redz ar sirdi. Karstai un pukstošai tai palikt ļauj meitas Viktorijas pašaizliedzība.

Varam jau domāt un sacīt, ka tā tam arī jābūt, ka tas ir tikai normāli. Bet vai paši līdzīgās situācijās spējam tā rīkoties? Vai spējam palikt un izturēt, nemeklējot attaisnojumu, kāpēc tā nedarīt. Bet varbūt tik nopietnus pārbaudījumus Dievs uzliek tikai stiprajiem…

Saistītie raksti

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
20

Eiropas Savienībā katru gadu 18. oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Šajā dienā Eiropas Savienības valstis, tai skaitā Latvija, īsteno dažādus pasākumus, lai veicinātu izpratni, kas ir cilvēku tirdzniecība, kā to novērst un kā atbalstīt cietušos. Tomēr jāteic, ka brīdī, kad ievēroju ziņu, ka Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīs Cilvēku tirdzniecības novēršanas […]

Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
32

Latvijas sabiedrība kļuvusi vienaldzīgāka, un pozitīvās emocijas mazinās, tā secinājis uzņēmums “Tele2”, kas kopš 2020. gada regulāri mēra Latvijas sabiedrības noskaņojumu. Pētījumi rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā par aptuveni 25% palielinājies to cilvēku skaits, kuri kļuvuši vienaldzīgāki jeb mazāk emocionāli, retāk sastopamas tādas emocijas kā prieks, pārsteigums, dusmas, skumjas un nicinājums. Vis­straujāko kritumu piedzīvojušas […]

Iveta Rozentāle

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
24

Pirms pāris dienām skatījos dokumentālo filmu par kādas ģimenes piedzīvoto 1984.gadā. Viens no personāžiem runāja par to, ka tolaik – astoņdesmitajos – neviens īsti nepievērsa uzmanību jauniešiem, kuriem bija sarežģījumi, kurus tagad definē par “mentālās veselības” problēmām. Tolaik neviens par to nerunāja, tas bija tabu. Filma ļoti akcentēja, kā viss mainījies. Dzīvojam pavisam citā laikmetā, […]

Anna Kola

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
41

Tā ir pašas pieļauta kļūda, kuru man nepatīk atzīt. Bet, tā teikt, ja jau pats esi muļķīgi rīkojies, tad esi. Pirms kāda pusotra gada es visai muļķīgā kārtā ļāvos pierunāties direct marketing jeb tiešā mārketinga zvanītājas pārliecināšanai un nopirku korejiešu kosmētikas sejas maskas. Jāatgādina, ka tiešā tirg­vedība jeb tiešais mārketings ir tirgvedības veids, kurā uzņēmumu […]

Agnese Leiburga

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
40

Mikromobilitāte – skaists, moderns vārds, kas diemžēl nereti nozīmē vienkārši: “braucam, kā gribam”. Skrej­riteņi un elektroriteņi, kas solīja glābt pilsētas no sastrēgumiem un dūmiem, nu kļuvuši par simbolu tam, kā tiek ievēroti noteikumi – tikai tad, ja pašam ir ērti. Oficiāli viss ir kārtībā. Likums saka, ka ar elektroskūteri drīkst braukt tikai no 14 gadu […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
30

Lasīt sāku agri – starp četru un piecu gadu vecumu tētim pār plecu burtoju laikraksta “Cīņa” virsrakstus. Pēc tam turpināju ar viņa ļoti iemīļoto “Dadzi”, no kura smēlos visādas gudrības. Starp piecu un sešu gadu vecumu jau biju bibliotēkas lasītāja. Viena no jaunākajām. Bibliotēka bija manas ielas galā. Tā bija neliela, tolaik vēl bruģēta ieliņa, […]

Agnese Leiburga

Tautas balss

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
7
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
20
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
23
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
19
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
57
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

