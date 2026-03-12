Ironija karalaukā

Kā gan citādāk nodēvēt notiekošo, ja ne par karalaiku ironiju karalaukā – patlaban notiekošā Irānas kara laikā ASV lūgušas Ukrainai palīdzību aizsardzībā pret droniem “Shahed”, pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tai pašai Ukrainai, kuru nemitīgi spiež padoties Putina armijai.
“Mēs saņēmām lūgumu no Savienotajām Valstīm par konkrētu atbalstu aizsardzībai pret šahediem Tuvo Austrumu reģionā,” platformā “X” pauda Zelenskis. “Es devu norādījumus sniegt nepieciešamos līdzekļus un nodrošināt Ukrainas speciālistu klātbūtni, kas var garantēt nepieciešamo drošību,” piebilda prezidents.
Protams, var diskutēt par to, cik gudri Tramps ir rīkojies, pieliekot roku kara izraisīšanai Tuvajos Austrumos, jo nav jau arī īsti skaidrs, cik pārliecināts viņš pats ir par to, ko dara. Kā žurnālā “Ir” raksta komentētājs Aivars Ozoliņš: “Donaldam Trampam patīk sekmīgas militāras operācijas. Venecuēlas diktatora Maduro sagūstīšanu janvāra sākumā viņš tiešsaistē skatījās kā spriedzes filmu. Salīdzinot ar to, ASV un Izraēlas operācija 28. februārī Irānā bija episka kara drāma. Simti lidmašīnu, tūkstoši bumbu un raķešu, un kulminācijā režīma štāba kvartāls Teherānas centrā uzgāja gaisā kopā ar augstāko līderi Hāmenejī un pāris dučiem viņa ministru un ģenerāļu. Yes! ASV militārā spēka izrāde bija iespaidīga. Bet kas notiks tālāk, kad popkorns un čīzburgers apēsts? Tramps nezina. Bija fantazējis, ka būšot kā Venecuēlā, kur nepaklausīgu diktatoru nomainīja ar aizlaikus sarunātu paklausīgāku, pievāca naftu un nodēvēja to visu par «režīma maiņu». Taču Irānā nekas laikam nav iepriekš sarunāts, un televīzija rāda, kā irāņu droni un raķetes sprāgst pilsētās un ASV militārās bāzēs Līča valstīs. Trampam acīmredzami nav plāna, ja vien par plānu nedēvē cerības ātri sabumbot visu, ko var, un tad skatīties, vai dzīvi palikušie mullas piekritīs kādam darījumam. (..) Svētdien Tramps stāstīja, ka «perfekts» iznākums būtu, «kā mēs darījām Venecuēlā», taču varētu būt arī citi — gan režīma maiņa, kad Irānas tauta gāztu valdību, gan vēl kādi, kurus viņš neizpaudīšot. Vienu gan Tramps nepiemin — ka uzbrukums Irānai ir starptautisko tiesību pārkāpums, kuras viņš turpina graut līdzīgi kā Putins. To vājināšana ir bīstama arī Latvijai.”
Jāatgādina, ka Tuvo Austrumu reģionā jau kuro dienu turpinās karadarbība, kas sākās pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai. Bruņotais konflikts skāris lielu daļu reģiona valstu, jo Irāna devusi atbildes triecienus ASV sabiedrotajiem. Irāna ar raķetēm un droniem apšauda Izraēlu, kā arī ASV karaspēka bāzes Persijas līča reģionā. Šis konflikts satricinājis arī pasaules ekonomiku – ir tūkstošiem atceltu lidojumu, ārzemēs iestrēguši tūristi, naftas cenu kāpums.
Lai vai kā tur nebūtu ar Trampa rīcības motīviem, Zelenskis norādījis: “Ukraina palīdz partneriem, kas palīdz nodrošināt mūsu drošību un aizsargāt mūsu cilvēku dzīvības.” Nesen Zelenskis bija piedāvājis Ukrainas ekspertu palīdzību Persijas līča valstīm, kas cietušas Irānas dronu triecienos. Zelenskis sacīja, ka lūgumi izteikti arī no ASV puses, taču sīkākas detaļas nesniedza. Salīdzinoši lētos dronus “Shahed” izstrādāja Irāna, bet tagad šo lidaparātu versijas ražo arī Krievija. Pat ASV bruņotie spēki nesen atzina, ka izmanto šos bezpilota lidaparātus kā paraugu, izstrādājot savas sistēmas.
Toties, kā komentārā piemin A. Ozoliņš: “Izšķirīgi svarīga mieram pasaulē būtu Krievijas sakaušana Ukrainā.
Diemžēl Trampam arī karš Irānā ir iegansts vainot Ukrainu, šoreiz par ASV ieroču trūkumu. To Amerikai gan esot tik daudz, ka varot karot mūžīgi, tomēr iepriekšējais prezidents Baidens tos esot atdevis Zelenskim. Skaidrs, ka viņa vienubrīd solītās spārnotās raķetes “Tomahawk” Ukraina nedabūs. Tramps acīmredzot turpinās spiest Ukrainu, lai “izbeidz karu”, proti, padodas.”
