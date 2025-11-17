PIESLĒGTIES
Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

Līga Salnite
09:17
17.11.2025
10
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Nav jau tā, ka nekad par to neaizdomājamies. Par to, ka esam ievainojami un it viegli kādā brīdī vairs nevaram darīt to, ko līdz šim esam uztvēruši kā pašsaprotamu. Varam nonākt slimnīcā, varam iekļūt ugunsgrēkā, varam vienkārši palikt bez darba vai uzticama drauga. Tomēr – ik reizi, par to atceroties, gribas noskurināties. Attapties.

Mēs visi esam “salaužami”. Mēs visi esam kaut kur, kādā dzīves – veselības, profesionālā vai vienkārši sadzīves – ziņā vāji. Pēc tādas emocionālās dramaturģijas tagad man vajadzētu teikt – mēs visi esam mirstīgi. Jā, esam, taču ne par to ir mans stāsts. Šoreiz gribu pārvērst lielo, metafizisko, šķietami gandrīz netveramo problēmu sabiedrībā uz pavisam ikdienišķiem dzīves notikumiem. To, ka negadījumi notiek mājās, darbavietās, uz ielas, mēs dzirdam ik dienu ziņās, taču parasti cietušie mūsu uztverē ir tikai kārtējie skaitļi. Tāpat arī tik dažādās saslimšanas, kuras neatkarīgi no mums vairojas, mutē un pārveidojas vai tikai tagad ar pašreizējām iekārtām un metodēm tiek atklātas. Un tad vēl tas neredzamais – psiholoģiskās važas, kas vienā vai citā veidā ir saķēdējušas cilvēku, kuru, iespējams, ieraugām pat kā pilnīgi veselu. Ir virkne šo tik dažādo dzīves likstu un nebūšanu, kas ikvienu no mums var skart jebkurā dienā. Diemžēl    tikai tad, kad kaut kas nelāgs notiek mums tiešā tuvumā, sākam aizdomāties, kas notiek un kā šis cilvēks dzīvos tālāk.

Mēs – ar to domāju teju visus sabiedrības locekļus gandrīz visos vecumos. Taču apzināmies, ka cilvēki dzīvo ne tikai mūsu mājā, bet arī nākamajā, arī ielā aiz parka un blakus ciemā. Tas ir, mēs zinām, ka citi ļaudis ir, taču ikdienā mums viņu rūpes vai vājums tā īpaši neuztrauc. Pietiek taču savu raižu, vai ne? Te nevaru nepiekrist, ja pārmērīgā altruismā sāksim veltīties svešām dzīvēm, savējā var izplēnēt gaisā, tā arī pa īstam nepiedzīvota.

Tomēr vismaz reizumis painteresēsimies, kas notiek apkārt. Par ko bēdīgs bērns, kā iet kaimiņam, kā jūtas vai varbūt pat kā mēs varam palīdzēt tam senioram blakus mājā.

Atzīšu, pati nereti par to aizmirstu. Mēs visi skrienam dzīves maratonā ar olimpisko tempu. Taču pat sportā ir bijuši gadījumi, kad sacensību laikā skrējējs aizved otru līdz neatliekamajai palīdzībai vai kādam cita veida atbalstam. Tāpēc neaizmirsīsim arī mēs  savā dienišķajā maršrutā mājas slieksnis-dienas darbi-mājas durvis biežāk paskatīties apkārt. Un, ja ir kāds, kam vajag palīdzību, atsauksimies! Pavisam nedaudz tas noteikti darīs gaišāku arī Latviju.

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
15
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
27
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
25
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
33
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

