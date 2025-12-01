PIESLĒGTIES
Ieraudzīt un novērst vardarbību

Iveta Rozentāle
09:48
01.12.2025
11
Iveta Rozentāle

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama.

25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai. Šajā dienā sākas Apvienoto Nāciju Organizācijas kampaņa “16 dienas pret vardarbību pret sievietēm”, tā turpinās līdz 10. decembrim, Starptautiskajai cilvēktiesību dienai. Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā cilvēki, organizācijas un valstis vienojas kopīgā mērķī – izbeigt vardarbību pret sievietēm. Lai mudinātu sabiedrību ieraudzīt vardarbību nevis kā privātu traģēdiju, bet kopīgu atbildību, centra “Marta” Rēzeknes filiāle izveidojusi instalāciju “Oranžā istaba – stikla stāsti”. Tā ir caurspīdīga telpa, kurā apmeklētāji var dzirdēt reālu sieviešu balsis un stāstus par piedzīvoto vardarbību un aicinājumu lauzt klusēšanas kultūru, kas ļauj vardarbībai turpināties nepamanītai.

Šādu atbalsta centru nozīme palīdzības sniegšanā vardarbībā cietušajiem, manuprāt, ir nenovērtējama. Tomēr nesenās diskusijas par iespējamo izstāšanos no Konvencijas pret vardarbību diemžēl radījušas nepatīkamas sekas arī šādai organizācijai, nerunājot nemaz par to, ka, dažuprāt, šādi centri nemaz nav vajadzīgi. Novembrī centrs “Marta” publicēja ziņu, ka laikā, kad cilvēki zvana, lai saņemtu palīdzību un izprastu, kā rīkoties, ja ir saskārušies ar vardarbību, arvien biežāk saņem pilnīgi nesaistītus zvanus – no cilvēkiem, kuri izsmej, provocē un apzināti traucē darbu. “Marta” raksta: “Tie ir cilvēki, kas ir noticējuši dezinformācijai un naida runai. Tie ir cilvēki, kas nesaprot, ka mūsu sociālie darbinieki, juristi un psihologi ik dienu strādā ar ļoti smagām situācijām. (..) Speciālisti strādā ar pilnu atdevi, bieži ir pārslogoti, lai palīdzētu jūsu paziņām, kolēģēm, māsām, mammām, meitām, draudzenēm un simtiem citu cilvēku izrauties no vardarbības. Šī nav spēle. Šī nav izklaide. Šīs ir dzīves, kuras var izglābt viens zvans.”

Ir cilvēki, kuri norāda, – ja konvencija strādātu vai šādu organizāciju darbs būtu lietderīgs, tad vardarbības vairs nebūtu. Taču tāda loģika ir maldīga. Tikpat labi mēs varētu secināt, ka slimnīcas jāslēdz, jo cilvēki taču joprojām turpina slimot. Slimnīcu esamība nepadara pasauli pilnīgi brīvu no slimībām, taču tās palīdz atveseļoties, palīdz izglābt cilvēka dzīvību. Ar atbalsta centriem ir līdzīgi.

Protams, ikviens var izvēlēties, kādus pakalpojumus saņemt un kur vērsties pēc palīdzības. Taču pavisam kas cits ir apzināti traucēt organizācijas darbu. Mēs dzīvojam laikā, kad sabiedrībā ir arvien mazāk kopīgu pieturas punktu, tomēr nevēlos pieņemt, ka atšķirīgs redzējums vai pārliecība kļūst par iemeslu naidīgumam un cietsirdībai. Vardarbība nebeidzas tur, kur sākas mūsu vienaldzība vai izsmiekls. Mums nav jādomā vienādi, tomēr, manu­prāt, tieši cieņa un cilvēcība raksturo demokrātisku sabiedrību, nevis pazemošana un izsmiešana – īpaši tad, kad runa ir par cilvēku drošību un dzīvību.

Saistītie raksti

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
14

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
31
1

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēnesis, kad īpaši domājam par mūsu valsti – tās pagātni, pārbaudījumiem, iespējamo nākotni. Par Latviju es domāju arī, piedaloties divu iestāžu atklāšanā. Jaunpiebalgā bijušajā skolas ēkā durvis vēra senioru nams “Piebalga”, savukārt Cēsīs, Dārtas ielā, svinīgi tika atklāta atjaunotā Cēsu Bērzaines pamatskolas pirms­skolas “Dārtiņa” ēka. Divas celtnes, kas ļoti gaidīja atdzimšanu: […]

Iveta Rozentāle

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai. Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai […]

Sandra Deruma

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
37
1

Jau kopš pavasara ikviens novadnieks tiek mudināts iesaistīties vietējā iedzīvotāju padomē. Vietvara uzsver, ka tā ir iespēja paust savu viedokli, vajadzības pašvaldībai un tapt sadzirdētiem. Pirms tam četrus gadus tika stāstīts, cik nozīmīgas katrā pagastā, ciemā ir kopienas, ka tās, sadarbojoties ar pašvaldību, var daudz paveikt, lai uzlabotu ikdienu. Par kopienām runas pieklusušas, tagad dienas […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
51

Svētku laikā, kad domāju par Latviju un tās nākotni, bieži prātā ienāk jautājums – kā mūsu valsti uztver jaunieši, vai viņiem ir svarīgi, ka dzīvojam neatkarīgā valstī. Brīžiem var šķist, ka tas vairs nav tik būtiski – jaunieši daudz ceļo, daļa izvēlas dzīvot ārzemēs un dažkārt tur jūtas pat labāk. To nevar noliegt – lai […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
14
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
32
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
28
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
24
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

