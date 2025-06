… gluži kā ar attiecībām

Runājot par attiecībām, mēdz teikt, ka nav tāda viena ideālā, ar ko tās veidot, jo katrs esam ar savām stiprajām un vājajām pusēm. Tādēļ ir liela māksla atrast to, ar kuru kopā justies vislabāk. Un, lūk, ar partijām ir līdzīgi – nav tādas vienas ideālās partijas, par ko novēlēt, jo katrai ir savi plusi un mīnusi, kāda piesaista vairāk, cita mazāk.



Ar lielu interesi aizpildīju lsm.lv izveidoto Partiju šķirotavu. Jāteic, no 12 jautājumiem par Cēsu novadā aktuālām tēmām – ceļiem, vēju parkiem, graustiem, uzņēmējdarbību, atbalstu pagastiem, sporta infrastruktūru un citiem- ne visi bija svarīgi man, savukārt tur pietrūka daļas to, kas man aktuāli. Tātad jāmeklē vien pašai politisko spēku programmās un diskusijās. Tomēr smaidu izraisīja tas, ka partijai, ar kuru daudzos jautājumos uzskati pilnībā sakrita, bija krietni daudz arī tā, kur man ar politisko spēku bija pretējs viedoklis. Savukārt manā personīgajā listē pēdējā vietā ierindotajai partijai bija daudz it saskanīga redzējuma ar manu vērtējumu. Te nu var saprast, kāpēc vēlēšanās lielu atbalstu iegūst apšaubāmi politiskie spēki. Viņi prot paust to vēstījumu, ko vēlas sadzirdēt vēlētājs.



Kā ģimenes cilvēks es ar interesi lasīju, ko politiskie spēki savās programmās raksta par ģimeni. Pirmajā acu uzmetienā partiju programmu pieteikumos par šo tēmu šķita pamaz informācijas. Taču saprotams, ka ģimenēm ir svarīga arī kopējā novada attīstība, lai būtu darba vietas, kvalitatīva izglītība, droša vide. Bet, par lielu pārsteigumu, vēl mazāk programmās ir runāts par senioriem. Tieši tāpēc vēlētājam, lai saprastu, par ko balsot,informācija ir jāspēj izlobīt dažādos veidos. Ir vērts paskatīties, ko paveikušas partijas, kas līdz šim vada pašvaldību, iedziļināties, par ko politiskie spēki diskutē un ko sola turpmāk.



Ieskatoties, ko uz jauno Cēsu novada domi pretendējošās partijas rakstījušās par ģimenēm, atradu, lūk, ko. “Kustība “Par!”” norādījusi, ka ģimene ir katras kopienas pamats, ir arī interesants solījums – plāns ieviest programmu “Pirmās 1000 dienas”, atbalstot jaunos vecākus, tāpat iecerēts palielināt pašvaldības pabalstus jaundzimušajiem, atbalstīt ģimenes, kas pārceļas uz novadu, izglītojošas lekcijas veselības profilaksei, arī risināt mājokļa pieejamību. “Suverēnā vara”, “Apvienība Jaunlatvieši” sola palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, nodrošinot vecākiem un jauniešiem iespēju cienīgi strādāt novadā. Politiskā partija “Pašcieņa” atzīmē, ka “novadā 90% ienākumu ir no ienākumu nodokļa. Tas nozīmē, ka galvenais, kas mums jāizdara, lai Cēsīm būtu nākotne, – jārada izdevīgi apstākļi ģimenēm ar bērniem”. Viens no partijas piedāvājumiem ir elastīgas darba un ģimenes saskaņošanas iespējas novadā. “Jaunajai Vienotībai” nav atsevišķs fokuss uz ģimenēm, bet programmā norādīts, ka vēlas, lai novads turpina augt un attīstīties kā izcila vieta dzīvei un darbam. Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” programmā viena sadaļa veltīta tieši ģimeņu atbalstam. Politiskais spēks īpašu uzmanību vērš pirmsskolas vecuma bērniem, daudzbērnu, mazno­drošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar īpašām vajadzībām. Programmā arī norādīts – “atjaunosim rotaļu laukumus un veidosim jaunus. Izveidosim krīzes centru”. “Progresīvie” runā netieši, vēršot uzmanību uz skolām, mikromobilitātei. “Zaļo un Zemnieku savienība”, “Latvijas attīstībai”, Vidzemes partija, Latvijas Zaļā partija plāno veidot pusaudžu atbalsta centru, atbalstīt jaunās ģimenes, kā arī nodrošināt brīvpusdienas gan piecus un sešus gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, gan visiem 1.-9. klašu audzēkņiem. “Latvija pirmajā vietā” plāno sniegt atbalstu, lai katrs novada iedzīvotājs iegūtu vismaz vidējo izglītību.



Kā sākumā rakstīju – līdzīgi kā attiecībās, arī politikā ideālu nav. Taču tas nenozīmē, ka jāpaliek malā. Tieši otrādi – vēlēšanas ir iespēja izdarīt informētu izvēli, balstoties gan uz faktiem, gan vērtībām. Jo aktīvāki un zinošāki esam mēs, vēlētāji, jo lielāka iespēja, ka arī politiķi būs atbildī- gi un tuvi sabiedrības vajadzībām.