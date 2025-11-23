Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt mūsu dzīves kvalitāti, pašos pamatos – dot pienesumu veselībai un, gan vēl nepierādīti, taču, iespējams, pat dzīvildzei.
Palielinās to cilvēku skaits, kuriem ārpus darba nav aizraušanās, un viņi pat lāgā neizjūt šo trūkumu. Tam, nenoliedzami, ir daudz izskaidrojumu – dzīves ritms visus trenc uz priekšu, ikkatrā solī un darbībā dzenamies pēc produktivitātes, kā arī, protams, nu jau teju par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu kļuvušie viedtālruņi, kur vairums pavada ik brīvo sekundi. Taču, pat ja it kā atrodam attaisnojumu, kāpēc nepietiek laika hobijam, tas neatceļ mūsos augošo tukšuma sajūtu, kurai var būt visdažādākie nosaukumi – enerģijas vai motivācijas trūkums, veselības problēmas, apātiskums.
Tad, lūk, vaļasprieks ir tā lieta, kas ikvienu var glābt. Glābt no bezmērķības sajūtas, no vienmuļi vadītām dienām, no savārguma un pat daļēji no sāpēm, jo, kad cilvēks ar kaut ko ir aizrāvies, domas par to spēj pacelt pāri sīkām likstām.
Atsaucoties uz kādu Austrālijā notikušu pētījumu, kurā iesaistījušies vairāk nekā 10 tūkstoši senioru, A. Tomme izcēlusi pārliecinošu novērojumu – nodošanās hobijiem šiem cilvēkiem ne tikai uzlabojusi psihisko veselību, bet arī veicinājusi laimes izjūtu. Taču, runājot jau konkrētāk par vecākajam gadagājumam piemērotākajiem hobijiem, tiek izceltas aktivitātes, kas ir gan interesantas pašam, gan ļauj būt sabiedriski aktīvam, gan stimulē prātu. Atrašanās sabiedrībā tieši attiecībā uz vecākiem cilvēkiem tiek īpaši uzsvērta, jo socializēšanās mazina vientulības sajūtu un veicina piederību.
Es arī gribu piekrist, ka vaļasprieks nav jaunības brīvā laika aizpildīšana vai turīgu un vēl kādu citu iemeslu dēļ nenodarbinātu cilvēku izklaide. Hobijs ir jāatrod katram. Ja vajag, pat uz brīdi pastumjot malā it kā steidzami darāmās lietas. Kas ir tava mazā nodarbe, regulāri darāmais, kas palīdzētu tev justies labāk jau šodien un iedegties kā svecītei Latvijas kontūrā?
