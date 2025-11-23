PIESLĒGTIES
Svētdiena, 23. novembris
Vārda dienas: Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds
Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

Līga Salnite
08:23
23.11.2025
5
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt mūsu dzīves kvalitāti, pašos pamatos – dot pienesumu veselībai un, gan vēl nepierādīti, taču, iespējams, pat dzīvildzei.

Palielinās to cilvēku skaits, kuriem ārpus darba nav aizraušanās, un viņi pat lāgā neizjūt šo trūkumu. Tam, nenoliedzami, ir daudz izskaidrojumu – dzīves ritms visus trenc uz priekšu, ikkatrā solī un darbībā dzenamies pēc produktivitātes, kā arī, protams, nu jau teju par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu kļuvušie viedtālruņi, kur vairums pavada ik brīvo sekundi. Taču, pat ja it kā atrodam attaisnojumu, kāpēc nepietiek laika hobijam, tas neatceļ mūsos augošo tukšuma sajūtu, kurai var būt visdažādākie nosaukumi – enerģijas vai motivācijas trūkums, veselības problēmas, apātiskums.

Tad, lūk, vaļasprieks ir tā lieta, kas ikvienu var glābt. Glābt no bezmērķības sajūtas, no vienmuļi vadītām dienām, no savārguma un pat daļēji no sāpēm, jo, kad cilvēks ar kaut ko ir aizrāvies, domas par to spēj pacelt pāri sīkām likstām.

Atsaucoties uz kādu Austrālijā notikušu pētījumu, kurā iesaistījušies vairāk nekā 10 tūkstoši senioru, A. Tom­me izcēlusi pārliecinošu novērojumu – nodošanās hobijiem šiem cilvēkiem ne tikai uzlabojusi psihisko veselību, bet arī veicinājusi laimes izjūtu. Taču, runājot jau konkrētāk par vecākajam gadagājumam piemērotākajiem hobijiem, tiek izceltas aktivitātes, kas ir gan interesantas pašam, gan ļauj būt sabiedriski aktīvam, gan stimulē prātu. Atrašanās sabiedrībā tieši attiecībā uz vecākiem cilvēkiem tiek īpaši uzsvērta, jo socializēšanās mazina vientulības sajūtu un veicina piederību.

Es arī gribu piekrist, ka vaļasprieks nav jaunības brīvā laika aizpildīšana vai turīgu un vēl kādu citu iemeslu dēļ nenodarbinātu cilvēku izklaide. Hobijs ir jāatrod katram. Ja vajag, pat uz brīdi pastumjot malā it kā steidzami darāmās lietas. Kas ir tava mazā nodarbe, regulāri darāmais, kas palīdzētu tev justies labāk jau šodien un iedegties kā svecītei Latvijas kontūrā?

Tautas balss

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
5
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
18
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
21
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
46
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
30
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054