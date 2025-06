“Ezīši miglā” jeb Kurš atbild par saviem vārdiem

Sarunas par mieru un pamieru Ukrainā turpinās, bet paš­laik skaidrības nav vairāk kā pirms mēneša vai diviem. Šķiet, gan daudzu valstu politiķi, gan iedzīvotāji sapratuši, ka ASV prezidenta Donalda Trampa sacītajam nav lielas nozīmes, jo dažādu paziņojumu un izteikumu ir pār pārēm, bet darbu – daudz mazāk.

28.maijā Tramps paziņoja, ka pēc divām nedēļām viņš pateikšot, vai Putins viņu māna un vai grib izbeigt karu Ukrainā. Ja Putins mānās, tādā gadījumā “mēs rīkosimies mazliet citādi. Putins spēlējas ar uguni”. Dažas dienas pirms tam izskanēja arī vēsts, ka t.s. “politikas aizkulisēs” Tramps pieļāvis arī iespēju, ka Krievija uzvarēs karā Ukrainā. Un, protams, vēl dažādi paziņojumi, ieraksti viņa sociālajā vietnē “TruthSocial”, atbildes žurnālistiem. Piemēram, 25. maijā, vienā no dienām, kad Ukrainai, it sevišķi Kijivai, notika masīvs uzbrukums ar droniem, raķetēm un vadāmajām aviobumbām, ASV prezidentam atgadījums golfa spēlē ar savu draugu bija svarīgākais dienas notikums. Proti, Tramps sociālajā vietnē ierakstīja: “Es vienmēr esmu teicis, ka golfs var būt bīstams sporta veids! Manam draugam ieknāba Bedminsterē.” Pievienotajā fotogrāfijā redzams, kā gulbis golfa laukumā uzbrūk vīrietim un knābj viņam kājstarpē. Vēl dienu pirms tam, 24. maijā, ASV Galvenajā militārajā akadēmijā Vestpointā notika diplomu izsniegšanas ceremonija. Tramps teica runu, kurā atcerējās gan “trofeju sievas”, gan Dienvid­āfrikas golfa spēlētāja Geriga Plejera mazo augumu, jahtas, amerikāņu gangsteri Alkaponi un transvestītu šovus. Pēc runas ASV prezidents devās prom, pārkāpjot Vestpointas tradīciju – prezidenta rokasspiedienu labākajiem akadēmijas beidzējiem. Ar vārdu sakot, tiem, kuri seko Trampa paziņojumiem, nereti rodas sajūta, ka vēro trilleri ar komēdijas elementiem, tādēļ nopietni var uztvert tikai reāli izdarīto, jo, piemēram, solījumi par ļoti smagu sankciju ieviešanu pret Krieviju no Trampa izskan jau apmēram mēnesi.



Savukārt Krievija ir paziņojusi par “memoranda” izveidošanu miera sarunām ar Ukrainu, kura saturu atklās tikai sarunās; ir piedāvājusi miera sarunas veikt Baltkrievijā kopā ar Baltkrievijas pārstāvjiem. Krievijas ārlietu ministra pēdējais piedāvājums ir miera sarunas Stambulā 2. jūnijā. Pēc Ukrainas sabiedroto paziņojuma, ka Ukrainai tiek atcelts aizliegums tālās darbības bruņojuma, kas ražots partneru valstīs, izmantošanai triecieniem dziļi Krievijā, Krievijas propagandiste Simonjana, komentējot Vācijas kanclera Frīdriha Merca sacīto par aizlieguma atcelšanu, paziņoja, ka “Maskavas kabinetos tiekot apspriests trieciens pa Berlīni”. To Maskavas propagandiste ierakstīja savā X vietnē 28. maijā. Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais valsts prezidents Dmitrijs Medvedevs pēc ASV prezidenta Donalda Tampa izteikumiem par to, ka “Putins spēlējas ar uguni”, piedraudēja viņam ar trešo pasaules karu. Līdzīgi draudi ir izskanējuši no dažādām Krievijas amatpersonām – vai nu pasaules dara tā, kā to grib Krievija, vai būšot ļoti slikti.



Politiskais troksnis ir sacelts liels, solījumi un draudi seko viens otram, bet rezultāti šobrīd ir pastiprināti Krievijas uzbrukumi Ukrainai. Jāpiekrīt Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieka antikrīzes jautājumos Mihaila Podoļaka rakstītajam: “Kremlis pārbauda Baltā nama spēju atbildēt par saviem vārdiem.”

Eiropas Savienībai, NATO un demokrātiskajām valstīm visā pasaulē acīmredzot ir jārīkojas, nepaļaujoties uz ASV atbalstu, jo tas var būt un var nebūt. Pretējā gadījumā situācija atgādina ezīša miglā ceļojumu, nezinot, kurš un ar kādiem nolūkiem iznāks no politikas biezās miglas.