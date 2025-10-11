PIESLĒGTIES
Sestdiena, 11. oktobris
Vārda dienas: Monta, Tince, Silva
Elektroskūterus stūrē bērni

Andra Gaņģe
09:33
11.10.2025
10
3 Andra Gange 150x150.jpg

Mikromobilitāte – skaists, moderns vārds, kas diemžēl nereti nozīmē vienkārši: “braucam, kā gribam”. Skrej­riteņi un elektroriteņi, kas solīja glābt pilsētas no sastrēgumiem un dūmiem, nu kļuvuši par simbolu tam, kā tiek ievēroti noteikumi – tikai tad, ja pašam ir ērti.

Oficiāli viss ir kārtībā. Likums saka, ka ar elektroskūteri drīkst braukt tikai no 14 gadu vecuma un tikai tad, ja ir velosipēda vadītāja tiesības. Daži nomas uzņēmumi pat nosaka – no 18 gadu vecuma. Reģistrācija nomas lietotnē iespējama ar personas apliecību, jāatzīmē “esmu pilngadīgs”. Taču uz ielas redzam, cik nenozīmīgas ir šīs prasības. Elektroskūterus stūrē bērni. Pusaudži traucas pa ietvēm, nereti divatā uz viena braucamrīka, jo naudiņas jau šai padārgajai nodarbei vajag diezgan daudz. Un nav redzēts arī, ka nomas skūteru izmantotājiem kādreiz galvā būtu ķivere, kaut līdz 17 gadu vecumam to pieprasa noteikumi. Un pieaugušie, kam to visu vajadzētu pamanīt un pārtraukt, izliekas (?) neredzam.

Nemaz nerunāju par garāmgājējiem, kas varētu pakratīt ar pirkstu, arī mazo braucēju vecāki par pašsaprotamu pieņem neatļauto pārvietošanos. Kā gan citādi mazgadīgie varētu iznomāt elektroskrejriteņus! Vajadzīgs taču pieaugušā izveidots konts iznomātāja lietotnē, arī nauda šai izklaidei.
Un, šķiet, izpratni, kāpēc rakstīti noteikumi, neietekmē pat traģēdijas. Arī tā, kas pērn notika Rīgā. Divas pusaugu meitenes paskrēja zem vilciena. Abu trīspadsmitgadnieču dzīve beidzās. Vai tas, ka bojāgājušās brauca ar elektrovelosipēdu, ne skrejriteni, ļauj mierpilni skatīties uz bērniem, kuri divatā uz viena elektroskūtera brauc pa Cēsu ielām? Bērni, arī padsmitnieki nespēj novērtēt riskus kā pieaugušie, tas ir vispārzināms. Pirmdienas vakarā draudzeņu duets uz skrejriteņa nepiebremzēja, arī šķērsojot brauktuvi, kaut mašīna bija pavisam tuvu… Labi, ka šoferis paspēja apstāties.

Negribas mest akmeni policijas dārziņā. Iespējams, tā šādus pārkāpumus pamana un braucējus apstādina. Sociālajos medijos atbalsis par to gan nav dzirdētas, parasti tikai par to, cik ātri policija ierauga nevietā novietotu automašīnu. Varbūt pašām spēku struktūrām būtu laiks pastāstīt, ko tās dara, lai glābtu no savainošanās vai vēl sliktāka iznākuma mazos braucējus?

Vai ar savu pienākumu tiek galā citi likumu izpildes uzraugi? Skaidrs- dalību satiksmē kontrolē policija. Bet kas kontrolē pieejamību nomai? Kā pārbauda, vai skrejriteņu nomas operatori nodrošina pietiekami stingru nomnieka identitātes kontroli?

Noteikti pienācis laiks savu viedokli izteikt sabiedrībai. Iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana, lai koplietošanas elektroskrejriteņus varētu izmantot tikai no 18 gadu vecuma. Mērķis ir panākt, lai tiktu noteikta obligāta lietotāja identitātes pārbaude, izmantojot eID karti vai pasi. Koplietošanas pakalpojuma sniedzējiem savās lietotnēs obligāti jāievieš tehniski risinājumi vecuma kontrolei. Ja uzņēmums nepārbauda lietotāju vecumu vai pieļauj sistēmas apiešanu, jāparedz sodi.

Mikromobilitāte nedrīkst nozīmēt mikroatbildību. Kamēr noteikumi dzīvo tikai lietotņu sīkburtos, bet uzraugošās institūcijas ērtajā klusumā, bērni turpinās braukt. Un mēs turpināsim noskatīties. Līdz brīdim, kad atkal būs par vēlu.

Tautas balss

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
11
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
30
2
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
32
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
20
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
26
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
10

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
16

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
35

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998