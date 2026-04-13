“Dziedot dzimu, dziedot augu”

No rītiem modinātāju nevajag, tikko aust gaismiņa, atskan putnu koris un cilvēkam gribot negribot tāda snauduļošana vien iznāk. Turklāt šo kori nevar ne apklusināt, ne izslēgt, ne izbalsot, ne kā citādi likvidēt. Daba atkal izrādās pārāka par cilvēku gribu un spējām. Kad miegs aizdzīts, mazāku un lielāku lidoņu kora dziesmas var pat izbaudīt, ar kafijas krūzi pie rokas mēģinot atšķirt, kur ieskanas “bass”, kur “soprāns”.
Citādi ir ar šovu “Koru kari”. To jau nu gan mēs, klausītāji un skatītāji, varam ietekmēt ar savu balsojumu, … cik vien atļauj maciņš. Ka šovs ir visai iecienīts, liecina kaut vai tas, cik ļoti daudz atsauksmju sociālajos tīklos ir pēc kārtējās “Koru karu” pārraides. Protams, visvairāk par to, cik netaisnīgi izbalsots kārtējais koris. Kādas ir tās balsošanas aizkulises, droši vien zina tikai šova producenti, bet tautai atkal ir, tā teikt, par ko “cepties” un , jā, arī atslēgties no visām šausmām un netaisnībām, kas notiek gan pasaulē, gan pašu dzīvē. Varu vien piebilst – piekrītu viedoklim, ka “Koru kari” tikai iegūtu, ja priekšnesumu vērtēšana notiktu līdzīgi, kā tas notiek šovā “Pārdziedi mani!”. Proti, neviens netiek izbalsots, bet krāj punktus, gan žūrijas, gan skatītāju dotos, lai noslēgumā noskaidrotu uzvarētāju. Manuprāt, kori tik ļoti cenšas būt gan skanīgi, gan izskatīgi, gan pārsteidzoši, ka ir pelnījuši uzstāties pilnu laiku, nevis pamest skaisti iesākto trūkstošo balsu dēļ.
Lai arī šovs paliek šovs, lai arī kori tajā nedzied “dzīvajā”, par ko arī savs “cepiens”, īpaši profesionāļiem, izpildītās dziesmas iepriecina un aizrauj. Lielākoties tās ir zināmas un populāras, tādēļ klausītājus tik uzrunājošas. Tā pēdējā pārraidē Rīgas Sudrabbaltā kora izpildītais hits “Amar pelos dois”, ar kuru Salvadors Sobrāls 2017. gadā atnesa uzvaru “Eirovīzijā” Portugālei, aizrāva ne tikai publiku, bet arī žūriju, saņemot no tās maksimālo 30 punktu vērtējumu. Turklāt jāpiekrīt žūrijas locekļa Jāņa Ozola piebildei, ka “šī bija pēdējā “Eirovīzijas” uzvarētāju dziesma, kas vēl bija normāla”. ( Redzēs, redzēs, kas “Eirovīzijā” notiks šogad. Necik daudz jau līdz tai nav vairs jāgaida.)
Ja par dziesmām un dziedāšanu, tad Raimonda Paula dziesmu cienītājiem priecīga ziņa: pēc daudzajām neskaidrībām, pārpratumiem un pat draudiem sākt tiesu darbus amatierkoru koncerts “Manai dzimtenei” šovasar 11. jūlijā tomēr būs. Var teikt, ir uzvarējis veselais saprāts un atrasts risinājums, lai arī šis iesāktais apjomīgais darbs netiktu “izbalsots”!
