Otrdiena, 30. septembris
Vārda dienas: Elma, Menarda, Elna
Dzeja kā dzīvā hronika

Iveta Rozentāle
09:57
30.09.2025
4
Iveta Rozentāle

Septembris ir laiks, kad vairāk nekā citus mēnešus dzirdam dzeju pašu autoru lasījumā – bibliotēkās, muzejos, kultūras namos, skolās un daudzviet citur. Nereti tas nav vienkārši dzejas lasījums, bet pat mākslas uzvedums. Tradīcija, kas sākās, pieminot Raiņa dzimšanas dienu, šodien pārtapusi par plašiem dzejas svētkiem visā Latvijā.

Tāpat kā klausoties klātienē mūziķa paša sacerēto un izpildīto skaņdarbu, arī dzejnieka radītais viņa paša lasījumā ieraugāms kā no jauna, ar jaunām šķautnēm un dimensijām, kuras palika nemanītas, dzejoli lasot savā nodabā. Vienmēr domāju, kā savu dzeju lasītu klasiķi, kādus uzsvarus liktu, kāds būtu stāsts, kā un kāpēc tas tapis. Jo skaidrs, ka lasītājs ne vienmēr interpretē dzejoli tā, kā to domājis autors, un tāds arī nav dzejas uzdevums. Bet dzirdēt autora paša versiju vienmēr ir ļoti interesanti.

Baudot Jāņa Mājenieka jeb Slēģu Jāņa dzeju kultūras biedrībā “Harmonija”, kurā viņš dalījās ar savu jaunāko veikumu, dzejas krājumu “Kad dvēselē skumjas mīt”,    bija jūtams, ka dzeja ir cieši saistīta ar autora dzīves gājumu, ar iekšējiem pārdzīvojumiem un pārdomām, ar mīlestību uz Piebalgu un Latviju, ar sāpēm par Ukrainā notiekošo, krāšņs piedzīvoto notikumu un izjūtu kaleidoskops. Un, kad dzejnieka mazdēls Jānis ar priekā mirdzošām acīm dziedāja dziesmas ar vectētiņa vārdiem, bija sajūta, ka dzeja nav tikai vārdi uz papīra, bet unikāls mantojums, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. Šādos brīžos īpaši skaidri redzams, cik ļoti būtiski ir pašiem iedegties par mums svarīgo, tad arī mūsu bērni un mazbērni to sajūt un pārņem.

Jāteic, arī pašas kultūras biedrības “Harmonija” izdotais jaunākais kopkrājums “Satikšanās II” ir kā apliecinājums, cik daudziem radošiem cilvēkiem – dzejniekiem, rakstniekiem, gleznotājiem, fotogrāfiem, mūziķiem – tuvas un mīļas ir Cēsis un Cēsu novads. Līdzīgi, kā fotogrāfija iemūžina mirkli, tā grāmatā iemūžināts tas, kas autoriem šķitis svarīgs un nozīmīgs pilsētas un novada kontekstā. Grāmata apliecina, ka dzeja un jebkura mākslas forma nav tikai individuāls pārdzīvojums un personības izpausme, bet arī kopienas stāsts – par vietām, cilvēkiem, atmiņām.

Apzināmies to vai ne, bet katrs no mums atstāj nospiedumu pilsētā un novadā, un arī no mums katra ir atkarīgs, kā apkārtējie cilvēki ierauga vietu, kurā dzīvojam. Cēsnieki un piebaldzēni nereti ļoti lepojas ar vietu, no kurienes nāk, kurā dzīvo, tādēļ ļoti cenšas arī izcelt tās skaistumu un īpašo. Vienmēr ir savas vietas patrioti, kas nereti spēs ieraudzīt to, kas citādi garāmgājējam paslīdētu garām nepamanīts. Un dzeja patiesi ir viena no brīnišķīgajām formām, kā šo mīlestību paust.

Dzejas dienas aicina katru iedegties par ko savu, būt gataviem dalīties domās, sajūtās un stāstos, jo mēs katrs esam sava novada un savas tautas vēstures veidotāji gan ar pateikto, gan izdarīto.

Tautas balss

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
5
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
11
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
13
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
18
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
27
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
28

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998