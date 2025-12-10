PIESLĒGTIES
Trešdiena, 10. decembris
Vārda dienas: Guna, Judīte
Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

Sarmīte Feldmane
12:20
10.12.2025
“Joprojām drūms. No mākoņiem var pat smidzināt… Kļūst nedaudz siltāks, temperatūra celsies līdz piektdienai,” tās ir iepriekšējo divu dienu ziņas no meteo portāla. Nu var teikt, patiesas, pārbaudītas dzīvē.

Par laikapstākļiem katru dienu var dzirdēt gana pretrunīgas prognozes. Bet ar tām ir arī viens liels labums: ja man vienalga – līst vai spīd saule-, pagaidīšu un patiesību redzēšu pa logu.

Šis gads noteikti vēsturē ieies ar visā Latvijā aktuālo vēja parku plānu, spriedzi starp iecerēm, nezināmo, saklausīto, saprasto, prognozēto. Ik dienu kāds raksta, informē, klāsta par enerģētisko neatkarību, ka no tās atkarīga arī valsts pastāvēšana, kāds skaidro par pašpietiekamību, kaitējumu videi, dabai un cilvēkiem, nolaupīto nākotni. Paklausies vienu, ne ko pielikt, ne atņemt, paklausies otrā – saproti, viss tā arī ir, kā stāsta. Un tad kāds paziņa jautā: “Vai esi par vai pret vēja parkiem?” Atbildēt, ka nezinu, esmu par dumju, lai nepiekristu kādiem argumentiem no abām pusēm, nevar, jo negribu nostāties par vai pret kādu. Tad nu gluži kā pašvaldībai, kad nākas locīties par aktuāliem jautājumiem, arī šaubīgajam iedzīvotājam  jāizvēlas tas pats ceļš. Tikai tā priekšrocība, ka, veidojot savu viedokli vai pārliecību, nav pašsaprotami jāpieņem, ka tā ir valsts un Eiropas Savienības politika, ka likumi, noteikumi un nākotnes vīzija stāv pāri visam.

Domā, cik gribi, aizvien vēl esi neizcirstā mežā. Un koku galotnēs šūpojas zinātniski pētījumi svešās mēlēs, latviskoti un nelatviskoti, par ko ar ko jārēķinās, ja šajā mežā griezīsies 21. gadsimta vēja dzirnavas. Aina drūma kā laikapstākļi trešdien. Varu neticēt, bet kāpēc ne? Vai tāpēc, ka ir arī pretējs viedoklis? Vai ir kāds, kurš spēj salikt kopā pretējo un tikt pie vidējā, pie pelēkā, kas ir starp melno un balto? Protams, tam vajadzīga gudrība. Un zināms taču, ka sabiedrība vairāk sadzird to, kurš skaļāks. Viņu atsēdināt var ne tikai vēsi pateiktais, ka nav, ko melst muļķības, ka pagaidām pētījumu nav, bet tiešs, vienkāršs skaidrojums.

Saka jau, ka patiesība ir kaut kur pa vidu, vēl arī, ka tā ir tur ārā. Vai tas nav arī par vēja stabiem? Lūk, ko var atrast viszinē gūglē: “Pirmie mēģinājumi izmantot vēja enerģiju elektroenerģijas ražošanai aizsākās 19. gadsimta beigās. Par vienu no pirmajiem funkcionējošajiem vēja ģeneratoriem tiek uzskatīta skandināvu izcelsmes izgudrotāja Pāla la Kūra    1891. gadā Dānijā uzbūvētā 22,8 kW stacija.

20. gadsimta pirmajā pusē vēja ģeneratori tika izmantoti galvenokārt attālos reģionos bez piekļuves centralizētajam elektrotīklam. Par pirmo vēja parku mūsdienu izpratnē tiek uzskatīts 1980. gadā Kalifornijā (ASV) uzstādītais vēja ģeneratoru komplekss, kurā darbojās vairākas iekārtas vienotā sistēmā. Šāda modeļa attīstība kļuva iespējama, pateicoties tehnoloģiskajam progresam, pieaugošai interesei par atjaunojamiem energoresursiem un valsts atbalsta programmām. 1990. un 2000. gados vēja parku būvniecība strauji attīstījās Eiropā, īpaši Dānijā, Vācijā un Spānijā, kā arī citviet pasaulē. Šajā laikā parādījās arī pirmie jūras vēja parki, kas izmanto vēja potenciālu piekrastes ūdeņos. Pirmo šāda veida parku – Vindbiju Dānijā – atklāja 1991. gadā.”

30 gadus vēja enerģijas ražošana ir līdzās cilvēkiem, un nav pētījumu, vai tās darbība ietekmē vēju, zemi, vidi, dzīvo un nedzīvo dabu.  Nu ja, zinātne nevienā valstī nepeldas naudā. Bet, ja zaļais kurss ir Eiropas politika un cilvēks, viņa vajadzības pirmajā vietā, tad kā var būt tā, ka valsts līmenī kā valsts finansēts pasūtījums netiek pētīta vēja ieguves ietekme, netiek prognozēts, kāds būs iespaids uz veselību pēc gadiem. Jā, to dara dažādi institūti, bet, pirms iedziļināties viņu pētījumos, jāpaskatās, kurš tos finansējis.   
Tiek prognozēts, ka gaisa temperatūra celsies līdz piektdienai. Bet sabiedrības noskaņojums uzkarst. Katrs ugunskurā piemet kādu uzliesmojošu kurināmo, dzirksteles skrien gaisā… Skaists skats, bet ko dabā atstāj katra dzirkstelīte? Zinātnieki taču nevar visu noklusēt.

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
24

Dodoties pārgājienā un kopā ar pārējiem dalībniekiem aplūkojot pa ceļam redzamās egles, kas bija cietušas no egļu astoņzobu mizgrauža un nokaltušas, aizrunājāmies, vai iespējams, ka pēc pārdesmit gadiem egļu vairs nebūs. Un manā prātā pazibēja doma – bet kā tad Ziemassvētki bez eglītes?Svētdien otrā Advente. Pil­sētās un pagastos izrotātas pirmās svētku egles. Svētku skaistules jau […]

Iveta Rozentāle

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
22

Izklausās lielisks attaisnojums saldējuma lietošanai. Un regulārai – jo vairāk. Taču nopietni par nenopietno – šāds saldējums tik tiešām esot ieviests, lai arī cik savādi un pat smieklīgi tas neizklausītos. Nu jau vairāk nekā gadsimtu iznākošā zinātnes žurnāla “ScienceNews” sociālā medija vietnē “Facebook” publiskotā ziņa liecina – kāds Nīderlandes aptieku tīkls piedāvājis neparastu sadarbības projektu […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
37

Līdz ar filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kam veltītas tikai pozitīvas atsauksmes, sabiedrība pievērsusi lielāku uzmanību Latvijas basketbola vēsturei un tās veidotājiem. Tā pēdējās nedēļās interneta portālos un preses izdevumos bieži lasāmas intervijas ar vienu no Latvijas basketbola leģendām Skaidrīti Smildziņu-Budovsku. Viņa ir viena no pirmās TTT komandas meitenēm, kas vēl ir mūsu vidū. 82 […]

Sandra Deruma

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem […]

Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
38

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja […]

Agnese Leiburga

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
25

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tautas balss

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
29
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
33
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
33
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
43
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
33
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
8

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998