PIESLĒGTIES
Sestdiena, 21. februāris
Vārda dienas: Eleonora, Ariadne
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Dāvana visvājākajam

Agnese Leiburga
13:55, 21. Feb, 2026
Agnese Leiburga

No dziļas bērnības man ļoti patīk sekot līdzi sporta norisēm. Lielu tiesu par to varu pateikties onkulim, mammas brālim. Viņš pats, izbijis smaiļotājs, kurš to darījis Padomju Savienības augstākā meistara līmenī, ļoti mīlēja skatīties sporta pārraides. Tā kā es diezgan daudz laika pavadīju viņu mājā pie māsīcas, tad Mārtiņš regulāri man teica: “Nu, Aģīt (tā viņš mani sauca), paskatīsimies hokeju (vai jebko citu, kas nu tobrīd bija aktuāls)!” Un mēs skatījāmies. Daudz ko viņš man paskaidroja, piemēram, hokejā, kur nebūt visu izpratu.

Nevaru teikt, ka tikai viņš ir veicinājis manu aizrautību sekot līdzi sporta norisēm, tam bijuši daudzi faktori. Lai vai kā, olimpiskās spēles, protams, ir īpaši burvīgs periods, kad izbaudīt dažādu sporta veidu skatīšanos. Protams, tāpat kā daudziem citiem man patīk paspriedelēt par vērotajām sacensībām. Jā, man sportistu vidū ir savi mīluļi un arī tādi, par kuriem tik ļoti īkšķi neturu.

Tā kā arī pati esmu sportojusi, pat diezgan aktīvi, tad ļoti labi saprotu, cik lielas pūles sportistiem jāpieliek, lai vispār nonāktu tādu olimpiādes dalībnieku vidū. Un tieši tāpēc regulāri izjūtu īstu sveškaunu, pamanot dažādu dīvāna ekspertu komentārus interneta portālos un sociālajos tīklos.

Vārds sveškauns, kas popularitāti ieguva jaunākajā Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību rīkotajā aptaujā par iepriekšējā gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu, ļoti precīzi raksturo manas sajūtas, sociālajos medijos lasot komentārus par Latvijas sportistiem olimpiskajās spēlēs. Grūti saprast zākāšanos, kad uz spēlēm aizbraukušos sportistus dēvē par tūristiem un apsmej viņu iegūtās vietas. Te jājautā, vai šie komentāru rakstītāji paši var apliecināt, ka ir, piemēram, pasaulē labāko simtniekā savā profesijā? Nemaz nerunājot par to, cik milzīga ir konkurence tādā distanču slēpošanā vai biatlonā.

Un kurš gan zina labāk par Hariju Vītoliņu, kā jāveido valsts hokeja izlase, ja ne latvietis vidējais, kurš pēdējo reizi skrēja teju olimpisko distanci pēc aliņa uz veikalu, lai pagūtu, kamēr vēl tur pārdod alkoholu? Viena lieta vēl varētu būt publiski paspriedelēt, kuru hokejistu vajadzēja ņemt komandā, kuru ne, bet pavisam cita, ja komentāros nonāk līdz rupjiem un nejaukiem apvainojumiem. Tas ir īpaši tipiski komentāros pie sižetiem, kuros redzamas mūsu valsts augstākās amatpersonas viesojamies pie sportistiem. Patīk vai nepatīk mūsu valsts vadītāji, šādi izteikumi jau vairāk parāda pašu komentētāju līmeni.

Vēl viena sveškauna epizode saistībā ar olimpiādi bija ar politisku piesitienu. Tas ir par Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu neļaut Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam olimpisko spēļu sacensībās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti.

Ja neņem vērā visu šo piedzīvoto sveškaunu, kad var tikai brīnīties par cilvēku spriestspēju, olimpiskās spēles rada daudz pozitīvu emociju. Te nu mēs ar vecāko meitu nonācām pie cita jaunvārda – svešlaime. Tas, kā jau nojaušams, ir bezgalīgs prieks par cita cilvēka paveikto. Tā mēs definējām savas sajūtas pēc Elīnas Ievas Botas izcīnītā olimpiskā sudraba.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Estere Volfa sagādā pārsteigumu

12:08, 18. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026

Tautas balss

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Ceļš vienmēr iztīrīts

13:58, 20. Feb, 2026
Skujeniete L. raksta:

“Paldies tehnikas vadītājam, kas ziemā rūpējas par Rīgas-Garkalnes šosejas posmu Skujenes pagastā. Dzīvoju Vecskujenē, braucu […]

Malkas cena kāpj debesīs

08:12, 20. Feb, 2026
Lasītāja I. raksta:

“Lūk, kā iznāk. Viss, ko rudenī pensionāriem pielika, to sals atņem. Par apkuri nākas maksāt […]

Privātais strādā labāk

12:03, 19. Feb, 2026
Ieriķu apkaimes iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju, ka Latvijas Pasta pakomāta Ieriķos nebūs. Tajā pašā laikā Omniva sola pakomātu Auciemā. Re­dzams, […]

Sludinājumi

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]