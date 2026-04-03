Datu aizsardzība un veselais saprāts

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, ne viens vien skolēna vecāks satraucas par bērna sekmēm. Tas saprotami, it īpaši, ja atvasei pašai skolotāju vērtējums ne īpaši interesē. Nav pārsteigums, ka mamma vai tētis grib redzēt, ko pedagogs skolēna pārbaudes darbā labojis un kādas piezīmes veicis.
Izrādās, saņemt kopiju bērna darbam, ko labojis pedagogs, nav vienkārši. Mācību iestādes aizbildinās, ka to neatļauj personas datu aizsardzība, jo arī skolotāja labotais ir personas dati. Mūspusē par tādām situācijām nav dzirdēts, bet valstī kopumā gan.
Ja skolas argumentē, ka pārbaudes darbus nevar izsniegt, jo tajos esot arī pedagoga personas dati, formāli tas nav pilnīgi nepareizi. Datu valsts inspekcija norādījusi, ka skolotāja piezīmes atspoguļo viņa vērtējumu, tātad zināmā mērā ir saistītas arī ar pašu pedagogu. Tomēr šeit svarīgi nepazaudēt veselo saprātu.
Vai tiešām skolotāja piezīmes skolēna darbā ir tik sensitīva informācija, ka tās nedrīkst redzēt pat vecāki? Datu valsts inspekcija tomēr aicina ņemt vērā, ka skolēnam vai viņa vecākiem var būt likumīga interese saņemt informāciju par skolēna sniegumu. Ņemot vērā, ka informācija kontroldarbā ir saistīta ar skolēna mācību procesu un pedagoga profesionālo darbību, šādas informācijas izsniegšana būs uzskatāma par atbilstošu Datu regulas prasībām, atzinusi inspekcija. Turklāt jāuzsver, ka jau 2017. gadā par to bijis Eiropas Savienības tiesas spriedums un atzīts, ka atbilžu saturs un eksaminētāja piezīmes ir arī informācija par šīm personām.
Cilvēkam no malas vērtējums, ka gan skolēna rakstītais pārbaudes darbs, gan skolotāja piezīmes un labojumi ir personas dati, pārsteidz. Kā gan vecāki var izprast, ko bērns vai jaunietis īsti zina vai nezina, kur zināšanas būtu jāpapildina un kur kļūdas radušās neuzmanības dēļ? Tāpat jautājums, vai tiešām neviens cits konkrēto darbu neredz, tikai skolēns un pēc tam pedagogs.
Tā vien gribas teikt, ka te Datu regula aizgājusi par tālu. Vai šajā gadījuma tās piemērošanai nevajadzētu kādu īpašu risinājumu?
