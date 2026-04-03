Pirmdiena, 6. aprīlis
Vārda dienas: Zinta, Vīlips, Filips, Dzinta, Dzintis
Datu aizsardzība un veselais saprāts

Andra Gaņģe
13:08, 3. Apr, 2026

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, ne viens vien skolēna vecāks satraucas par bērna sekmēm. Tas saprotami, it īpaši, ja atvasei pašai skolotāju vērtējums ne īpaši interesē. Nav pārsteigums, ka mamma vai tētis grib redzēt, ko pedagogs skolēna pārbaudes darbā labojis un kādas piezīmes veicis.

Izrādās, saņemt kopiju bērna darbam, ko labojis pedagogs, nav vienkārši. Mācību iestādes aizbildinās, ka to neatļauj personas datu aizsardzība, jo arī skolotāja labotais ir personas dati. Mūspusē par tādām situācijām nav dzirdēts, bet valstī kopumā gan.

Ja skolas argumentē, ka pārbaudes darbus nevar izsniegt, jo tajos esot arī pedagoga personas dati, formāli tas nav pilnīgi nepareizi. Datu valsts inspekcija norādījusi, ka skolotāja piezīmes atspoguļo viņa vērtējumu, tātad zināmā mērā ir sais­tītas arī ar pašu pedagogu. Tomēr šeit svarīgi nepazaudēt veselo saprātu.

Vai tiešām skolotāja piezīmes skolēna darbā ir tik sensitīva informācija, ka tās nedrīkst redzēt pat vecāki? Datu valsts inspekcija tomēr aicina ņemt vērā, ka skolēnam vai viņa vecākiem var būt likumīga interese saņemt informāciju par skolēna sniegumu. Ņemot vērā, ka informācija kontroldarbā ir saistīta ar skolēna mācību procesu un pedagoga profesionālo darbību, šādas informācijas izsniegšana būs uzskatāma par atbilstošu Datu regulas prasībām, atzinusi inspekcija. Turklāt jāuzsver, ka jau 2017. gadā par to bijis Eiropas Savienības tiesas spriedums un atzīts, ka atbilžu saturs un eksaminētāja piezīmes ir arī informācija par šīm personām.

Cilvēkam no malas vērtējums, ka gan skolēna rakstītais pārbaudes darbs, gan skolotāja piezīmes un labojumi ir personas dati, pārsteidz. Kā gan vecāki var izprast, ko bērns vai jaunietis īsti zina vai nezina, kur zināšanas būtu jāpapildina un kur kļūdas radušās neuzmanības dēļ? Tāpat jautājums, vai tiešām neviens cits konkrēto darbu neredz, tikai skolēns un pēc tam pedagogs.

Tā vien gribas teikt, ka te Datu regula aizgājusi par tālu. Vai šajā gadījuma tās piemērošanai nevajadzētu kādu īpašu risinājumu?

Lasītākie raksti

Saglabāt piebaldzēnu izloksni

03:00, 31. Mar, 2026

Gājēju un velobraucēju paradumi svarīgi izmaiņām pilsētvidē

03:00, 1. Apr, 2026
2

Latviskā deja visiem vecumiem

03:00, 2. Apr, 2026

Pēc 20 gadu pārtraukuma Cēsīs atkal čempionāts armvrestlingā

17:42, 31. Mar, 2026

Dzīvotprieks nav joks

09:17, 3. Apr, 2026

Nedzīvot otra cilvēka vietā

09:04, 1. Apr, 2026

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Te nu mēs esam

00:26, 6. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Strīdīgais jautājums par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

16:11, 4. Apr, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Gadsimtus pārdzīvojušais "skaistums" turpina priecēt un vienlaikus biedēt

23:02, 3. Apr, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Datu aizsardzība un veselais saprāts

13:08, 3. Apr, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prezidents rauga sargāt vēlēšanas

23:01, 2. Apr, 2026
1

Tautas balss

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

Soliņi varētu būt augstāki

13:11, 3. Apr, 2026
Cēsniece L. raksta:

“Ļoti skaistas pastaigu takas izveidotas Cēsīs, graviņā iepretim Pils parkam, taču soliņi varētu būt augstāki. […]

