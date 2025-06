Dārgā pateicība

Teikt paldies cilvēkiem lielākoties ir pašsaprotami. Bet jautājums, vai paldies ir jāsaka arī mākslīgajam intelektam, kad tas sniedz mums nepieciešamo informāciju un atbild uz jautājumiem. Par to aizdomājos, klausoties vienu no sarunu festivāla “Lampa” diskusijām par mākslīgo intelektu.



Latvijā veiktajā pētījumā par iedzīvotāju paradumiem noskaidrots, ka gana daudzi mākslīgo intelektu (MI) neizmanto ikdienas dzīvē, teju puse no respondentiem, un, jo lielāks gadu skaits, jo šis īpatsvars palielinās. Bet no tiem, kuri izmanto MI sniegtās iespējas, visbiežāk jeb 31% respondentu izmanto informācijas meklēšanai, visraksturīgāk tas ir vecumā no 18 līdz 39 gadiem, 21% to izmanto profesionālajā darbībā. Ir cilvēki, kas pievēršas MI savā brīvajā laikā – kā palīgu ēdienu recepšu sagatavošanā no specifiskiem produktiem, izklaides iespēju izzināšanā. Un vēl ir tie, kuri mākslīgo intelektu uztver nevis kā tehnoloģisku rīku, bet arī kā sarunu biedru, tādu, kurš uzklausa, saprot, kurš var būt līdzās jebkurā brīdī.



Diskusijā izskanēja atziņa, ka mēs labprātāk otram palīdzam tad, ja viņš pieklājīgi pajautā un arī pasaka paldies. Saruna ar mākslīgo intelektu būvēta tā, ka šķiet, arī otrā pusē ir cilvēks, jo MI atzinīgi novērtē uzdotos jautājumus, iedrošina, novēl izdošanos. Tāpēc šķiet saprotami arī tam pateikt paldies par atbildi vai sarunu. Savukārt draudzīgais robots noteikti arī uz pateicību reaģēs. Tomēr, lai apstrādātu uzrakstīto paldies un uzrakstītu atbildi, tam jāpatērē tikpat daudz jaudas kā atbildes meklēšanā uz jautājumu. “OpenAl” izpilddirektors Sems Altmans norādījis, ka skaitļošanas jauda, kas nepieciešama, lai tērzēšanas robots jeb “ChatGPT” atbildētu uz pieklājīgiem ziņojumiem, kopš tā palaišanas ir izmaksājusi desmitiem miljonu dolāru. Katras atbildes radīšana patērē elektroenerģiju, līdz ar to arī mākslīgais intelekts atstāj savu oglekļa pēdas nospiedumu. Tāpēc šis ir gadījums, kad bez pieklājīga paldies tomēr var iztikt.



Interesanti, ka ASV veiktajā pētījumā noskaidrojies – ne visi ir pieklājīgi tāpēc, ka tā ir pieraduši, proti, no 67%, kas ir draudzīgi pret tērzēšanas robotiem, 55% ir pieklājīgi, jo tiešām uzskata, ka tā ir pareizi, savukārt 12% cer uz žēlastību mākslīgā intelekta sacelšanās gadījumā. Arī festivāla “Lampa” diskusijā izskanēja jautājums, vai mākslīgais intelekts mūs var apdraudēt. Uz to viens no sarunas dalībniekiem atbildēja, ka mums arvien ir jātur augsts un attīstīts savs intelekts, tad tas nebūs iespējams.