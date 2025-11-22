PIESLĒGTIES
Sestdiena, 22. novembris
Vārda dienas: Aldis, Alfons, Aldris
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Daba pārsteidz

Sandra Deruma
08:27
22.11.2025
13
Sandra Deruma

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai.

Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai daudz atklāj par dzīvnieku un augu dzīvi, bet arī liek pabrīnīties, kā to visu var nofilmēt līdz sīkākajām niansēm. Putnēnu izšķilšanās, dzīvnieku mazuļu piedzimšana tumšajās alās, bīstamo plēsēju izsekošana no mēdījuma noskatīšanas līdz tā notiesāšanai. Kā to atrast un nofilmēt, lai parādītu visai sabiedrībai, atliek tikai pabrīnīties! Cik dienu un stundu jāpavada šiem foto un filmu kadru medniekiem, grūti iztēloties. Vēl grūtāk saprast, kā dzīvās dabas novērošana un fiksēšana vizuālā materiālā notiek ūdenī, pat okeāna dzīlēs. Kā zināt laiku un vietu, lai noķertu momentus, kad notiek zemūdens kaujas par izdzīvošanu vai dabas instinktu vadītās darbības nākamās paaudzes radīšanai? Reizēm šīs pārdomas prātu aizņem vairāk nekā redzamajā kadrā notiekošais.

Tas liek arī domāt, cik daudz neatklāta ir pasaulē, dabas norisēs. Turklāt ne jau vienmēr vajag slepeno video kameru, lai atšķirtu kādu neizlasītu lappusi dabas grāmatā. Reizēm pietiek ar nejaušību vai dziļu vēlēšanos atklāt kaut ko vēl sev nezināmu. Esot tuvāk dabai, tā mēdz pačukstēt – paskaties, to vērts pamanīt, izzināt.

Tā gadījās arī man, kad, iestājoties rudenim, precīzāk, 16. oktobrī, pateicoties pastaigu partnerim sunim, uzgājām mazu zalktēnu mana puspirksta resnumā. Garums gan nebija izmērāms, jo čūskulēns bija uzmetis cilpu cilpas. Tad arī radās interese uzzināt, ka zalkši izšķiļas tikai augustā. (Līdz tam tiku domājusi, ka tas notiek agrā pavasarī.)

“Druvā” rakstījām arī par mazāk zināmo sēņu pasaulē – ēdamajām rudens taurenēm, arī sērpiepēm. Bet nekad nebiju dzirdējusi par rudens bisītēm. Izrādās, tādas ir. Protams, lai noskaidrotu, ko esmu mežā uzgājusi, palīdzēja telefons un internets.

Jā, daba nebeidz pārsteigt un iepriecināt. Arī putnu pasauli tuvāk iepazīt, vismaz noskaidrot, kas ir kas, palīdz pie mājas izliktā putnu barotava. Nekas, ja nakts stundās tur pamielojas arī kāda pelīte.

Šajā sezonā uzsnidzis pirmais sniegs. Svaigi uzsnigušajā pamanāmas kādas pēdiņas. Jānoskaidro, kas paciemojies manā pagalmā!

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
15
1

Jau kopš pavasara ikviens novadnieks tiek mudināts iesaistīties vietējā iedzīvotāju padomē. Vietvara uzsver, ka tā ir iespēja paust savu viedokli, vajadzības pašvaldībai un tapt sadzirdētiem. Pirms tam četrus gadus tika stāstīts, cik nozīmīgas katrā pagastā, ciemā ir kopienas, ka tās, sadarbojoties ar pašvaldību, var daudz paveikt, lai uzlabotu ikdienu. Par kopienām runas pieklusušas, tagad dienas […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
37

Svētku laikā, kad domāju par Latviju un tās nākotni, bieži prātā ienāk jautājums – kā mūsu valsti uztver jaunieši, vai viņiem ir svarīgi, ka dzīvojam neatkarīgā valstī. Brīžiem var šķist, ka tas vairs nav tik būtiski – jaunieši daudz ceļo, daļa izvēlas dzīvot ārzemēs un dažkārt tur jūtas pat labāk. To nevar noliegt – lai […]

Iveta Rozentāle

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
25

Jociņi, kas ietver nu jau folklorizējušos teicienu “viss ir slikti” ir samērā populāri. Nereti, ja kāds par kaut ko sūdzas, atrodas viens cits, kurš iestarpina frāzi “viss ir slikti”. Pēdējā laikā vairākās sarunās iznācis pieskarties šai tematikai. Īsti neizskaidrojamu iemeslu dēļ mums patīk iedomāties, ka citur dzīve ir labāka, īpaši, ja runa ir par vecās […]

Agnese Leiburga

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
24

Nav jau tā, ka nekad par to neaizdomājamies. Par to, ka esam ievainojami un it viegli kādā brīdī vairs nevaram darīt to, ko līdz šim esam uztvēruši kā pašsaprotamu. Varam nonākt slimnīcā, varam iekļūt ugunsgrēkā, varam vienkārši palikt bez darba vai uzticama drauga. Tomēr – ik reizi, par to atceroties, gribas noskurināties. Attapties. Mēs visi […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
37

Saka, ka mēs esot ziedotāju tauta. Visu, kas nav valstiskā vai individuālā līmenī sakārtots, esam gatavi ātri atrisināt, pa visiem saziedojot nepieciešamo summu. Ģimene nevar atļauties atgādāt uz mājām tuvinieku, kas miris ārzemēs, nekas, saziedosim naudu. Trūkst līdzekļu slimības ārstēšanai, ko nekompensē valsts, vēršanās pie sabiedrības nereti palīdz. Biatlona komandai pietrūkst naudas dalībai sacensībās, arī […]

Agnese Leiburga

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
71
1

“Starp mašīnām, motoriem, meitenēm [..]; Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem [..] … atskan…” Nē, nē, ne jau dzeguzes balss (kā citētajos dziesmas vārdos). Publiskajā telpā reizi pa reizei dzirdams bijušā politiķa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vārds. Kā atceramies, savu politiķa statusu viņš zaudēja, jo atklātībā nāca (tika izcelta) lieta par viņa izšķērdīgi dārgajiem lidojumiem, esot […]

Sandra Deruma

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
13
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
15
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
37
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
25
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
24

Tautas balss

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
11
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
17
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
44
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
30
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
33
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054