Daba pārsteidz

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai.
Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai daudz atklāj par dzīvnieku un augu dzīvi, bet arī liek pabrīnīties, kā to visu var nofilmēt līdz sīkākajām niansēm. Putnēnu izšķilšanās, dzīvnieku mazuļu piedzimšana tumšajās alās, bīstamo plēsēju izsekošana no mēdījuma noskatīšanas līdz tā notiesāšanai. Kā to atrast un nofilmēt, lai parādītu visai sabiedrībai, atliek tikai pabrīnīties! Cik dienu un stundu jāpavada šiem foto un filmu kadru medniekiem, grūti iztēloties. Vēl grūtāk saprast, kā dzīvās dabas novērošana un fiksēšana vizuālā materiālā notiek ūdenī, pat okeāna dzīlēs. Kā zināt laiku un vietu, lai noķertu momentus, kad notiek zemūdens kaujas par izdzīvošanu vai dabas instinktu vadītās darbības nākamās paaudzes radīšanai? Reizēm šīs pārdomas prātu aizņem vairāk nekā redzamajā kadrā notiekošais.
Tas liek arī domāt, cik daudz neatklāta ir pasaulē, dabas norisēs. Turklāt ne jau vienmēr vajag slepeno video kameru, lai atšķirtu kādu neizlasītu lappusi dabas grāmatā. Reizēm pietiek ar nejaušību vai dziļu vēlēšanos atklāt kaut ko vēl sev nezināmu. Esot tuvāk dabai, tā mēdz pačukstēt – paskaties, to vērts pamanīt, izzināt.
Tā gadījās arī man, kad, iestājoties rudenim, precīzāk, 16. oktobrī, pateicoties pastaigu partnerim sunim, uzgājām mazu zalktēnu mana puspirksta resnumā. Garums gan nebija izmērāms, jo čūskulēns bija uzmetis cilpu cilpas. Tad arī radās interese uzzināt, ka zalkši izšķiļas tikai augustā. (Līdz tam tiku domājusi, ka tas notiek agrā pavasarī.)
“Druvā” rakstījām arī par mazāk zināmo sēņu pasaulē – ēdamajām rudens taurenēm, arī sērpiepēm. Bet nekad nebiju dzirdējusi par rudens bisītēm. Izrādās, tādas ir. Protams, lai noskaidrotu, ko esmu mežā uzgājusi, palīdzēja telefons un internets.
Jā, daba nebeidz pārsteigt un iepriecināt. Arī putnu pasauli tuvāk iepazīt, vismaz noskaidrot, kas ir kas, palīdz pie mājas izliktā putnu barotava. Nekas, ja nakts stundās tur pamielojas arī kāda pelīte.
Šajā sezonā uzsnidzis pirmais sniegs. Svaigi uzsnigušajā pamanāmas kādas pēdiņas. Jānoskaidro, kas paciemojies manā pagalmā!
