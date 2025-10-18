PIESLĒGTIES
Sestdiena, 18. oktobris
Vārda dienas: Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends, Lūkass
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

Iveta Rozentāle
09:59
18.10.2025
6
Iveta Rozentāle

Eiropas Savienībā katru gadu 18. oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Šajā dienā Eiropas Savienības valstis, tai skaitā Latvija, īsteno dažādus pasākumus, lai veicinātu izpratni, kas ir cilvēku tirdzniecība, kā to novērst un kā atbalstīt cietušos.

Tomēr jāteic, ka brīdī, kad ievēroju ziņu, ka Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīs Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2025.-2027. gadam ieviešanas gaitu, aizdomājos, vai tiešām šis Latvijai ir tik aktuāls jautājums, kurā vēl jāveido īpaši plāni, ja situācija ir visnotaļ skaidra no gada uz gadu.

Tomēr, izrādās, kopš 2016. gada Latvijā ir identificēti 303 cilvēku tirdzniecības upuri. No tiem 213 ir Latvijas valstspiederīgie, 90 – trešo valstu pilsoņi. Identificētie upuri ir tikuši pakļauti cilvēku tirdzniecībai gan Latvijas teritorijā, gan ārvalstīs. Un lielākā atšķirība no senākiem gadiem ir tā, ka patlaban Latvija cilvēku tirdzniecības kontekstā atrodas pārmaiņu posmā. Ja iepriekš Latvija bija galvenokārt zināma kā izcelsmes valsts, jo nereti Latvijas valstspiederīgie tika pakļauti ekspluatācijai ārvalstīs, tad pašlaik Latvija ir gan izcelsmes, gan mērķa, gan tranzīta valsts, kā arī valsts, kurā tiek ekspluatēti pašu iedzīvotāji.

Dzīvojot Cēsu novadā, šķietami iedzīvotāju sastāvā nav būtisku izmaiņu. Taču galvaspilsētā nevar nepamanīt, cik daudz vairāk nekā vēl pirms gadiem pieciem ir, piemēram, indiešu, tāpat arī citu valstu pārstāvju, kuri jau pēc izskata atšķirami no mūsu valsts pilsoņiem. Un skaidrs, ka tie, kuri nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, vienmēr skatās, ko vieglāk ievilināt ātras peļņas slazdā.

Pērn Latvijas Republikas prokuratūra norādījusi, ka cilvēku tirdzniecība pasaulē tiek uzskatīta par otro ienesīgāko kriminālo biznesu pēc narkotiku tirdz­niecības. Sociālā atstumtība un ekonomiskā migrācija, meklējot labāku dzīvi ārvalstīs, ir galvenie cilvēku tirdzniecību veicinošie faktori. Cilvēku tirdzniecībai un cilvēku ievilināšanai ekspluatācijā tiek izmantotas darbā iekārtošanas firmas, sludinājumi internetā un sociālie mediji. Darba piedāvājumi ar labu atalgojumu ir viens no visbiežāk izmantotajiem vervēšanas veidiem. Cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja ļoti īsā laikā doties uz ārvalstīm un uzsākt darba attiecības. Vēl viens no vilinošiem piedāvājumiem, uz ko mēdz uzķerties sievietes, ir laulību noslēgšana, kas izrādās fiktīva.

Plāns, kura ieviešanas gaitu izskatīs komisija, paredz nodrošināt Eiropas Savienības direktīvas prasību ieviešanu Latvijas normatīvajā regulējumā. Tāpat Iekšlietu ministrija norādījusi, ka šajā pārejas periodā daudzas ierastās prakses un sistēmas, piemēram, pieeja riskam pakļautajām grupām un vidēm, cietušo identificēšana un novirzīšana, kā arī darbs ar cietušajiem, ir jāmaina vai jāpielāgo. Rodas arī nepieciešamība pēc jauniem pakalpojumiem.

Tāpēc saprotams, ka cilvēku tirdzniecība ne tikai nav pagātne, bet pat arvien biežāka tagadne, kurā cieš gan pieaugušie – sievietes un vīrieši -, gan pat nepilngadīgi bērni. Arī mūsdienās arvien ir svarīgi būt modriem pret vilinošiem ātras peļņas piedāvājumiem neatkarīgi no tā, vai tas ir darba sludinājums tepat Latvijā, vai piedāvājums darbam ārzemēs. Tāpat aktuāli ir uzmanīties no laulībām, kas sola lielo laimi.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
28

Latvijas sabiedrība kļuvusi vienaldzīgāka, un pozitīvās emocijas mazinās, tā secinājis uzņēmums “Tele2”, kas kopš 2020. gada regulāri mēra Latvijas sabiedrības noskaņojumu. Pētījumi rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā par aptuveni 25% palielinājies to cilvēku skaits, kuri kļuvuši vienaldzīgāki jeb mazāk emocionāli, retāk sastopamas tādas emocijas kā prieks, pārsteigums, dusmas, skumjas un nicinājums. Vis­straujāko kritumu piedzīvojušas […]

Iveta Rozentāle

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
23

Pirms pāris dienām skatījos dokumentālo filmu par kādas ģimenes piedzīvoto 1984.gadā. Viens no personāžiem runāja par to, ka tolaik – astoņdesmitajos – neviens īsti nepievērsa uzmanību jauniešiem, kuriem bija sarežģījumi, kurus tagad definē par “mentālās veselības” problēmām. Tolaik neviens par to nerunāja, tas bija tabu. Filma ļoti akcentēja, kā viss mainījies. Dzīvojam pavisam citā laikmetā, […]

Anna Kola

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
40

Tā ir pašas pieļauta kļūda, kuru man nepatīk atzīt. Bet, tā teikt, ja jau pats esi muļķīgi rīkojies, tad esi. Pirms kāda pusotra gada es visai muļķīgā kārtā ļāvos pierunāties direct marketing jeb tiešā mārketinga zvanītājas pārliecināšanai un nopirku korejiešu kosmētikas sejas maskas. Jāatgādina, ka tiešā tirg­vedība jeb tiešais mārketings ir tirgvedības veids, kurā uzņēmumu […]

Agnese Leiburga

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
39

Mikromobilitāte – skaists, moderns vārds, kas diemžēl nereti nozīmē vienkārši: “braucam, kā gribam”. Skrej­riteņi un elektroriteņi, kas solīja glābt pilsētas no sastrēgumiem un dūmiem, nu kļuvuši par simbolu tam, kā tiek ievēroti noteikumi – tikai tad, ja pašam ir ērti. Oficiāli viss ir kārtībā. Likums saka, ka ar elektroskūteri drīkst braukt tikai no 14 gadu […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
30

Lasīt sāku agri – starp četru un piecu gadu vecumu tētim pār plecu burtoju laikraksta “Cīņa” virsrakstus. Pēc tam turpināju ar viņa ļoti iemīļoto “Dadzi”, no kura smēlos visādas gudrības. Starp piecu un sešu gadu vecumu jau biju bibliotēkas lasītāja. Viena no jaunākajām. Bibliotēka bija manas ielas galā. Tā bija neliela, tolaik vēl bruģēta ieliņa, […]

Agnese Leiburga

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
37

Sākam apkuri- pēdējās nedēļās tādu paziņojumu saņem aizvien vairāk daudzdzīvokļu māju iemītnieku. Mediji vēsta, kur pakāpeniski sāk pieslēgt centralizētā siltuma piegādi mājokļiem. Laiks vēss, aizvadītajā nedēļā naktīs gaisa temperatūra nokritās zem nulles, ēkas atdzisa strauji, dzīvokļos kļuva mitrs, nebija omulīgi. Tomēr apkures pieslēgšanu nereti uzņemam ar duālām sajūtām, jo būtiski palielinās izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem. […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
28
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
40
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
39

Tautas balss

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
8
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
18
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
18
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
55
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
51
2
Lasītājs raksta:

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
24

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
41

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998