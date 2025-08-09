PIESLĒGTIES
Svētdiena, 10. augusts
Vārda dienas: Madara, Genoveva, Genovefa
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

Madara Sidorčenko
19:40
09.08.2025
6
1
Madara Sidorčenko

Domāju, katrs esam saņēmuši zvanus no raudošiem cilvēkiem, kas it kā iekļuvuši autoavārijā, vai no “banku darbiniekiem”. Tāpat īsziņas vai e-pastu vēstules par mistiski labiem darba piedāvājumiem, pazudušām pasta paciņām, CSDD uzliktiem sodiem. Protams, tie ir tipiski krāpniecības scenāriji. Un tādu ir vēl ļoti daudz.

Kā zināms, Latvijā ar krāpniekiem saskaras bieži, bieži, un diemžēl pietiekami liela daļa no viņiem arī notic – pārskaita garnadžiem naudu, nodod bankas datus un citu svarīgu informāciju. Valsts policija šī gada pirmajā pusē ir reģistrējusi jau 3493 krāpniecības gadījumus, kas ir par pusotru tūkstoti vairāk nekā pērn. Rezultātā tiek nodarīti finansiāli zaudējumi – kopumā šogad izkrāptā naudas summa sasniedz gandrīz 10 miljonus eiro.

Tāpēc pagājušā mēneša beigās Valsts policija nāca klajā ar jaunu sociālo kampaņu “_ veids, kā pazaudēt naudu!” ar saukli – “Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks.” Kampaņas nosaukumā ietvertais tukšums    “_”    ir atstāts, lai ikviens varētu aizpildīt šo vietu ar reāliem piemēriem, kas raksturo, kā cilvēki nonākuši krāpnieku lamatās, piemēram: “ātrs veids”, “viegls veids”.

Kampaņas mērķis ir izglītot cilvēkus par krāpšanas shēmām, palīdzēt pamanīt likumsakarības, pārliecināties, vai konkrētās iestādes darbinieks vai radinieks tiešām mēģina sazināties, kā arī sniegt citus padomus. Kampaņas balstās uz humoru, ietverot īsus video, kuros attēlotas šķietami muļķīgas, bet reālas situācijas, kā cilvēks tiek iesaistīts krāpšanā un kļūst par cietušo, piemēram, naudas ietīšana dvielī, tās atstāšana parkā zem soliņa vai daž­kārt pat mesta pa logu. Dažos gadījumos krāpnieki lūguši cilvēkiem sabojāt savas viedierīces – ievietot tās ledusskapī vai iegremdēt ūdenī, lai pārtrauktu savienojumu vai liegtu iespēju ziņot kādam par notikušo. Video ir ar humora piesitienu, bet, kā saka – katrā jokā ir tikai daļa joka.

Manuprāt, cilvēki šajā jomā noteikti ir jāinformē un jāizglīto daudz vairāk. Kampaņa ir interesanta un noderīga, bet, zinot, ka šie video vairāk cirkulē sociālajos medijos – vai tiešām tie sasniedz visu nepieciešamo auditoriju?

Pēc SEB Baltijas 2024. gada statistikas Latvijā biežāk naudu zaudē cilvēki pensijas vecumā, gandrīz 50 % no visiem gadījumiem. Protams, vecumam nav vienīgais faktors, mēs visi esam pakļauti krāpšanas riskam. Taču jaunākā paaudze sociālajos medijos ātrāk uzzina par jaunākajām krāpšanas shēmām un ir labāk informēta, kā rīkoties tādās situācijās.

Manuprāt, šajā jautājumā ir jādara daudz vairāk. Lai sasniegtu visu auditoriju, ir nepieciešams kas krietni vairāk par šo. Tajā skaitā veidot kampaņas ārpus sociālajiem medijiem. Organizēt izglītojošas lekcijas vai nodarbības, piemēram, bibliotēkās, pagastu kultūras namos, veidot citas akcijas. No apkārtējiem cilvēkiem dzirdu, ka zūd uzticība, vairs nevar izvērtēt, uz kurām ziņām, zvaniem reaģēt. Kāds izvēlas vēl vairāk -    neatbildēt, ja tālrunī pienāks zvans no nepazīstama numura, vai modernākās ierīcēs aktivizēt iestatījumu, ka viņu sazvanīt var tikai konkrēti cilvēki. Bet tam nevajadzētu būt vienīgajam risinājumam.

Komentāri

  • محلات فيب saka:
    9. augusts, 2025. 19:58

    إذا كنت تبحث عن أفضل تجربة تسوق في عالم الفيب والمعسلات، فإن متجر فيب في الرياض هو خيارك الأمثل. نحن نقدم منتجات عالية الجودة مثل أملاح النيكوتين في السعودية وJustSmook vape Riyadh، مع تشكيلة واسعة تناسب جميع الأذواق. يمكنك العثور على buy vape online Saudi Arabia وفيب جست سموك بسهولة وبأسعار تنافسية. خدماتنا تشمل Electronic cigarettes Saudi Arabia وفيب لتضمن لك الراحة والتسوق من المنزل. لا تفوت فرصة الاستمتاع بـ سجائر إلكترونية للاستخدام مرة واحدة في السعودية اليوم. Premium cigars Saudi Arabia Saudi vape Cuban cigar الرياض Premium cigars Saudi Arabia buy vape online Riyadh disposable vape Saudi Arabia أفضل أجهزة الفيب في السعودية

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

    19:38
    09.08.2025
    6

    Ikdienā pat nepamanām, kā apaugam ar mantām. Tikai, kad tās kādu iemeslu dēļ jāsāk šķirot, pēkšņi rodas sajūta – kā gan to var būt tik daudz! Turklāt par daļu vispār jau aizmirsts. Protams, vislabāk būtu ko lieku nemaz nenopirkt, tomēr, kad pienāk brīdis atbrīvoties no tā, kas iegādāts, ir vērts atcerēties par milzīgajiem atkritumu kalniem, […]

    Iveta Rozentāle

    “Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

    20:43
    06.08.2025
    33

    Kad braucu lielajā satiksmes autobusā, redzu, ka drošības jostu izmantoju es un varbūt vēl pāris cilvēku. Kaut kā negrib ieieties sapratne, ka autobuss ir tāds pats transporta līdzeklis kā vieglā automašīna. Lai arī lielāks, tomēr tāpat var ciest satiksmes negadījumos, un tad tam, vai pasažieri bija piesprādzējušies, var būt izšķiroša nozīme. Var, protams, arī nebūt, […]

    Agnese Leiburga

    Mammas loma. Kur paliek atpūta?

    13:05
    03.08.2025
    41

    Pavisam nesen interneta plašumos pamanīju ziņas virsrakstu, kas raisīja interesi. Proti, tas vēstīja, ka katra otrā mamma ikdienā savai atpūtai un vaļaspriekiem velta mazāk nekā stundu dienā. Šis rezultāts noskaidrots tirdzniecības centra “Spice” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā. Uzrunāto sieviešu atbildēs atklājies, ka katra ceturtā uzskata – sieviete nevar veltīt sev vairāk kā pusstundu […]

    Anna Kola

    Kalendārs ar dienām bagāts

    13:04
    02.08.2025
    30

    Skatoties kalendārā, kas rāda 1.augustu, ar skumjām jāsecina – vasara iet uz otru pusi, lai gan bieži ir sajūta, ka tā nav īsti sākusies. Par siltumu sūdzēties būtu grēks, taču ļoti gribas kādu dienu bez lietus, bez lietussarga, bez bažām, ka, apmeklējot pasākumus vai baudot atpūtu pie ūdeņiem, iecerēto neizpostīs kāds piepildījies oranžais vai sarkanais […]

    Sandra Deruma

    Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

    17:23
    31.07.2025
    54
    1

    Latvija gadiem ilgi ieņem vienu no pirmajām vietām Eiropas Savienībā alkohola patēriņa ziņā. Un, domājams, nav neviena, kurš nezinātu kādu, kuram alkohola lietošana rada problēmas – ģimenē, darbā, sēžoties pie stūres alkohola reibumā. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka nereti cilvēka nāve ir saistīta ar alkohola lietošanu – reibumā cieš avārijā, gūst […]

    Iveta Rozentāle

    Brīdinājumu vētrā

    17:24
    30.07.2025
    39

    Pēdējā mēnesī laikapstākļi ir kļuvuši par vienu no aktuālākajām sarunu tēmām. Vienu dienu neciešams karstums, nākamo – nebeidzams lietus. Vai tas ir normāli? Kādam tas atgādina iepriekšējos gadus, cits domā, ka tādas galējības ir pavisam neparastas. Taču, šķiet, ne jau paši laikapstākļi izraisa tik lielu satraukumu, drīzāk tas, kā mēs par tiem uzzinām un runājam. […]

    Madara Sidorčenko

    Domas un viedokļi

    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

    19:40
    09.08.2025
    6
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

    19:38
    09.08.2025
    6
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    “Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

    20:43
    06.08.2025
    33
    Anna Kola
    Anna Kola

    Mammas loma. Kur paliek atpūta?

    13:05
    03.08.2025
    41
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Kalendārs ar dienām bagāts

    13:04
    02.08.2025
    30

    Tautas balss

    Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

    19:42
    08.08.2025
    10
    Taureniete raksta:

    “Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

    Nesaprotamā steiga

    19:39
    08.08.2025
    11
    Iedzīvotāja raksta:

    “Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

    Atkal par stāvlaukumiem

    20:44
    06.08.2025
    33
    Lasītāja R. raksta:

    “Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

    Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

    17:26
    29.07.2025
    58
    Lasītāja M. raksta:

    “Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

    Visticamāk, viltus aptauja

    16:23
    25.07.2025
    46
    Cēsniece raksta:

    “Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:08
    17.07.2025
    20

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054