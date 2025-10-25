Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

Ārste man izrakstīja zāles. Mazās ripiņas ar desmit miligramiem aktīvās vielas sastāvā man vēl jādala uz pusēm, lai dzertu no rīta un vakarā. Tas lika aizdomāties, cik gan jaudīga ir šī viela. Tās pašas dienas vakarā žurnālā “Ir” lasīju rakstu, kurā Kuldīgā pēc narkotiku lietošanas mirušās Luīzes Bergmanes (21) mamma Līga izstāsta, kas viņai zināms par notikušo. Māte vēlas brīdināt par vielu bīstamību un mudināt vecākus pievērst uzmanību kompānijām, kurās bērni pavada laiku.
“Vislielāko pārdozēšanas risku rada nitazēni jeb mākslīgi sintezētu opioīdu grupa, kas ir ļoti spēcīgi, bieži spēcīgāki pat par fentanilu. Letāla fentanila deva pieaugušajam bez tolerances ir divi miligrami, kas izskatās kā divi sāls graudiņi. “Lai pārdozētu narkotikas, agrāk vajadzēja vienu kvadrātcentimetru, tagad pietiek ar vienu kvadrātmilimetru,” dažādu jauno vielu potenci simboliski salīdzina dakteris Stašinskis,” teikts “Ir” rakstā. Citā dienā manu uzmanību piesaistīja vēsts ziņu portālā “tvnet.lv” par to, ka pēc intensīvas profesionālas izmeklēšanas un starptautiskas sadarbības jau septembrī Rīgas apgabaltiesai kriminālvajāšanai tika nosūtīts šā gada martā sāktais kriminālprocess pret personu par sevišķi bīstamu narkotisko vielu glabāšanu un pārdošanu lielā apmērā.
Decembra sākumā lietu sāks skatīt tiesā. Pastāv aizdomas, ka persona ir iesaistīta starptautiskā narkotisko vielu ražošanas un kontrabandas tīklā. Veicot kompleksus operatīvos pasākumus, personu tās dzīvesvietā Rīgā šā gada martā aizturēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki. Veicot vairākas kratīšanas, darbinieki personas dzīvesvietā un garāžā atrada un izņēma vairāk nekā 670 kilogramus dažādu veidu sevišķi bīstamu narkotisko un psihotropo vielu: kanabiss (marihuāna un hašišs) – ap 250 kg, klefedrons – ap 212 kg, alprazolāms un MDMA – ap 210 kg, kā arī skaidru naudu, dārglietas un šaujamieročiem līdzīgus priekšmetus.
Gluži neviļus saliku kopā abu šo informāciju faktus – to, ka, lai pārdozētu narkotikas, var pietikt ar vienu kvadrātmilimetru un pie šīs personas atrastos 670 kilogramus dažādu narkotiku. Iedomājieties, cik, ja ne bojāgājušu, tad apreibinājušos cilvēku, jauniešu un pat bērnu tas var ietvert! Baisi pat domāt par to! “Ekspertu aprēķini liecina, ka izņemto narkotisko un psihotropo vielu aptuvenā vērtība nelegālajā tirgū, realizējot to mazumtirdzniecībā, varētu būt līdz pat 30 miljoniem eiro. Pret personu, Latvijas Republikas pilsoni, martā tika sākts kriminālprocess un piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Ievērojamais izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzums un to dažādie veidi norāda, ka persona, iespējams, ir iesaistīta starptautiskā narkotiku ražošanas un kontrabandas tīklā, kā arī uz to, ka daļu no narkotiskajām vielām bija paredzēts izplatīt Latvijas Republikas teritorijā,” vēsta minētā ziņa.
Mēdz teikt, ka pašlaik mēs dzīvojam informācijas laikmetā un tik daudz brīvi pieejamas informācijas par jebko nekad nav bijis. Diemžēl tas, ka tā ir pieejama, negarantē mums, ka mēs, mūsu bērni, radi un draugi ir drošībā.
“Austrumu slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikā, kur ārstē pacientus no Rīgas un Pierīgas, ik mēnesi nonāk aptuveni 20 pārdozējušo. Kādu dienu divi trīs, kādu dienu — neviens,” stāsta reanimatologs Roberts Stašinskis. Bet situāciju visā Latvijā iezīmē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dati — pērn tas katru mēnesi saņēma vidēji 241 izsaukumu, kas saistīts ar narkotisko vielu lietošanu, tātad aptuveni astoņus dienā. Reizēm līdzcilvēki pārdozējušos aizved uz slimnīcu, tad viņi šajā statistikā neparādās. Pārdozējušie, kurus nevar glābt, visbiežāk līdz slimnīcai pat netiek. Pērn apreibinošo vielu lietošana ar nāvi beigusies 77 cilvēkiem. Latvijā 4,5% iedzīvotāju atzīst, ka lietojuši narkotikas pēdējā gada laikā, Slimību profilakses un kontroles centrs noskaidroja aptaujā 2020. gadā. Tas ir gandrīz 81 tūkstotis cilvēku. Pieņemot, ka šis rādītājs nav mainījies, iznāk, ka gada laikā liktenīgo lozi izvelk viens no aptuveni 1200. Ne vienmēr tie ir rūdīti narkomāni,” teikts “Ir” rakstā par mirušo meiteni.
Un milzīgs paldies viņas mammai, kura šajā ģimenei tik grūtajā brīdī par to runā, atsedzot problēmu Latvijā, kuru mēs labprātāk izliekamies neredzam. Es mēdzu teikt, ka dzīvē ir trīs lietas, ko patiešām nevajag pamēģināt: atņemt dzīvību sev, nogalināt kādu citu un pamēģināt narkotikas!
