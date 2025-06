Brīvdienas kā zāles pret visu!

Nupat kā izdevās uz pāris dienām doties atpūtas – izklaides braucienā. Atgriežoties mājās, ikdienas ritmā, prātoju, cik nozīmīga ir iespēja laiku pa laikam “izrauties” no ikdienas cikla. Tad nu paraudzījos, ko pētījumi saka par to, cik svarīga cilvēkam ir šāda iziešana no ikdienišķā skrējiena darbos, mājas dzīvē un citviet. Nav jau arī noslēpums, ka ikviens no mums burtiski sajūsminās par domu par atvaļinājumu – vai tā būtu saulaina atpūta Spānijā, ziemas brīvdienas Itālijā vai pavisam grezna atpūta Maldīvu salās. Neviens neatteiksies no atpūtas pat Apvienotās Karalistes laikapstākļos, vai ne?



Pētījumi liecina, ka atpūtnieki var gūt labumu no atvaļinājuma fiziskā, garīgā un emocionālā līmenī. To pierāda pat izmaiņas asinsspiedienā, stresa līmenī, enerģijas līmenī, miega kvalitātē un emocionālajā stabilitātē! Jau ar vienu no šiem ieguvumiem var ievērojami uzlaboties cilvēka vispārējā fiziskā un garīgā labsajūta, un, pielāgojot ceļojumu savām individuālajām emocionālajām un fizioloģiskajām vajadzībām, savu veselību iespējams uzlabot vēl vairāk. Došanās labsajūtas atvaļinājumā dod iespēju atpūsties no jebkādiem pienākumiem, saistībām un problēmām mājās vai darbā, un ir pierādīts, ka pārtraukums no šiem trauksmes avotiem ievērojami samazina stresa līmeni.



Izraujoties no situācijām un vietām, kuras parasti saistāmas ar stresu, un, novēršot uzmanību uz problēmām, samazinās pārlieku lielā domāšana (tieksme koncentrēties uz tām domām, kas rada stresu) un prātam ir iespēja pievērsties citām lietām, piemēram, aktivitātēm vai vietām, kas cilvēkam šķiet īpaši patīkamas, un šīs labās izjūtas var ilgt pat vairākas nedēļas pēc atvaļinājuma. Prieka un komforta sajūta aizstās ikdienišķās trauksmes sajūtas un samazinās kortizola, stresa hormona, ražošanu, kas uzlabos garastāvokli un darba ražīgumu, pat samazinās gremošanas traucējumu, svara pieauguma un sirdslēkmes risku. Lūk, to visu rāda pasaules pētījumi. Tātad reizi pa reizei doties ceļojumā, lai atpūstos, ir patiesi svarīgi!



Kā atzīst mediķi, tad, samazinot stresa līmeni atvaļinājuma laikā, samazinās arī asinsspiediens un līdz ar to krietni krītas arī sirds slimību un diabēta risks. Un nav teikts, ka ceļojumam jābūt tikai uz dienvidiem un tālu. Tādu pat efektu noteikti var sasniegt, kaut vai tikai pāris dienas paceļojot tepat pa Latvijas ārēm. Arī tam, lai saglabātu fizisko formu un veselību, nav obligāti jādodas uz sporta zāli piecas reizes nedēļā. Tās var būt tikai dažas stundas mērenu aktivitāšu dienā, un kur gan labāk to darīt, ja ne aktīvā atvaļinājumā, kad var doties pārgājienos, braukt ar velosipēdu, peldēt vai sērfot, vai pat izmēģināt jaunu sporta veidu, piemēram, airēšanu ar SUP dēli, vind­sērfingu vai smaiļošanu. Pat viena no šīm aktivitātēm uzlabo fizisko veselību, jo tā ir iespēja veidot muskuļus, stiprināt sirdi un pazemināt asinsspiedienu. Turklāt nekad nevar zināt – varbūt šādā veidā atradīsiet sev jaunu, jauku hobiju.



Atstājot raizes mājās un ļaujoties atvaļinājumam, prāts gūst relaksējošu un mierīgu atpūtu, kas tam nepieciešama, lai ieslīgtu kvalitatīvāka miega ieradumos. Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat rosīgā pilsētā vai gleznainā ciematā, došanās atvaļinājumā var mazināt jebkādu spiedienu no mājām, ļaujot sevi palutināt ar procedūrām, aktivitātēm un gardām maltītēm. Atbrīvoties no pienākumiem var būt grūti, taču, mazinot stresu, jūs nomierināsiet prātu, un līdz ar to kā salda alga būs dziļš miegs un gaiši sapņi.



Tikai doma par atpūtu vien jau ir pietiekama, lai uzlabotu ikviena cilvēka garastāvokli, tāpēc nav pārsteigums, ka došanās atvaļinājumā ir pierādījusi – tas radikāli uzlabo garīgo veselību. Tas ne tikai atbrīvo no stresa pilnām un garīgi nogurdinošām situācijām, bet arī nodrošina izcilu uzmanības novēršanu no potenciāli kaitīgām, noturīgām domām, kā rezultātā samazinās trauksmes un depresijas sajūta. Tāpat ir pierādīts, ka cilvēki, kas bieži ceļo, dzīvo ilgāk. Lūk, tas vien ir tā vērts, lai ikdienā pacenstos, pastrādātu un tad pāris reižu gadā ļautu sev doties apskatīt kādu tuvāku vai tālāku skaistu vietu, kuru līdz šim neesat apmeklējuši vai uz kuru allaž gribas doties atkal!