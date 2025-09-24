PIESLĒGTIES
Trešdiena, 24. septembris
Vārda dienas: Agris, Agrita
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

Sandra Deruma
06:21
24.09.2025
12
Sandra Deruma

Līdz ar rudens tuvošanos saasinājusies situācija satiksmes drošībā. Statistika par bojāgājušajiem uz Latvijas ceļiem augustā sabojājusi visas cerības, ka situ­ācija uzlabojas. Mēneša laikā 19 izdzisušas dzīvības pārgalvības, neuzmanības, bezatbildības dēļ. Kā galvenā problēma melnās statistikas uzturēšanā joprojām tiek minēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Kā nu ne, automašīnas kļūst arvien jaudīgākas, ceļi ar vien labāki, gludāki, bet dzīves ritms intensīvāks. Taču ne jau tikai Latvijā!

Tomēr Latvija citu valstu vidū izceļas ar traģiskajām sekām uz ceļiem. Portāls “LSM” vēsta: “Pagājušajā gadā satiksmes negadījumos Latvijā bija 63 bojā gājušie uz vienu miljonu iedzīvotāju. Tikmēr vidēji Eiropā – 45, bet, piemēram, Norvēģijā – 16. Arī Lietuvā un Igaunijā uz ceļiem ir mazāk bojāgājušo nekā Latvijā.” Kādēļ tā – atbildes īsti nav. Ir ceļu infrastruktūras uzlabojumi, ir radari, divus gadus ātruma pārsniedzējus ļauts sodīt arī pašvaldības policijai, ir traferētas un netraferētas policijas automašīnas, ir gana bargi sodi, ir dažādas kampaņas, bet – kā nevaram, tā nevaram iztikt bez traģiskām sekām uz ceļa vai vismaz pamazām to skaitu samazināt. Tiesa, šogad 17.septembrī “Piedaloties Eiropas Komisijas (EK) organizētajā kampaņā “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem” (EDWARD), Latvijai ir izdevies aizvadīt dienu bez avārijās bojā gājušiem cilvēkiem, tomēr reģistrēti vairāki negadījumi ar cietušajiem,” informējis Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Ja jau lielākais vaininieks ir ātruma pārsniegšana,vajadzētu saprast, kādēļ tā darām. Aptaujā, ko pēc ERGO pasūtījuma veica tirgus pētījumu kompānija “Norstat Latvija”, 2024. gada jūnijā visā Latvijā tiešsaistē aptaujājot 1002 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem, secināts, ka “atļauto braukšanas ātrumu ikdienā pārsniedz 67% Latvijas autovadītāju un ka lielākie ātruma pārkāpēji ir vīrieši, Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, kā arī cilvēki vidējā vecumā un ar augstākiem ienākumiem”. Aptauja arī vēsta, ka “par ātruma pārkāpšanu sodīti 66% autovadītāju-vīriešu un gandrīz divreiz mazāk jeb 36% sieviešu”. Vai gan mazums no pie auto stūres sēdoša vīrieša, ieraugot kādu lēnāk braucošu auto, dzirdēts – tur jau pie stūres sieviete. Un viņiem taisnība – sievietei laikam jau no dabas kā dzīvību nesošai un sargājošai ielikts instinkts būt piesardzīgākai. Jā, tas reizēm ir kaitinoši, reizēm traucējoši steidzīgajiem, tomēr – droši!

Ak, ja būtu kāds viedais, kas pateiktu, kas īsti kaiš braucējiem, pakratot ar pirkstu arī gājējiem, uz Latvijas ielām un ceļiem, ka viņi tā steidzas! Arī satiksmes dalībnieku dzīvības apdraudošo dzērājšoferu mums ir pietiekami daudz. Un, manuprāt, ne mazāk citiem draudīgi ir autovadītāji, kas pie auss tur tālruni. Cita lieta, ja automobilis aprīkots ar tālruņa turētājiem vai vēl modernāku aprīkojumu drošai sarunai braukšanas laikā.

Pagaidām, kamēr tāda viedā nav, jāpaļaujas un jāsāk pašiem ar sevi, vismaz par kādu cilvēku būs mazāk, kas apdraud gan sevi, gan pārējos. Vēl jo vairāk tagad, kad tuvojas rudens ar tumšajiem vakariem (Gājēj, vai tev jau ir sarūpēti atstarotāji?), līst lietus, krīt koku lapas, varbūt pavisam drīz šur tur gaidāma arī atkala.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
18

Rudens ir klāt. Dienas­gaismas stundas sarūk, un āra temperatūra pazeminās. Daba rudenī rāda lielisku priekšzīmi tam, ka ir svarīgi ļaut atbrīvoties no nevajadzīgā, novecojušā, nokalpojušā, gūt atelpu un tad sagatavot vietu kam jaunam. Bet kas šajā gadalaikā rosina pārdomas, pašanalīzi un dzīves izvērtēšanu?Rudens daudziem ir kā pārmaiņu laiks – neparedzami laik­apstākļi, mainīgas krāsas ainavā, dzīvnieku […]

Anna Kola

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1

Lai mazinātu viedierīču lietošanas negatīvo iespaidu uz skolēnu spējām koncentrēties mācībām, socializēšanos un drošību, no šī mācību gada sākuma 1.-6. klašu skolēniem skolā aizliegts lietot mobilo tālruni. Skola gan iekšējās kārtības noteikumos var noteikt citādi, kā arī    pedagogs var atļaut skolēniem ierīci izmantotu mācību gaitā. To nosaka veiktie grozījumi Izglītības likumā aizvadītā mācību gada […]

Iveta Rozentāle

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
34

Interesantu maldu ziņu aktualitāti pamanījuši “Re:Balti­ca”/”Re:Check” žurnālisti. Viņi raksta: “Sociālajos medijos milzu popularitāti guvis kārtējais video par skaidru naudu. Tā autore ir Viktorija Tarane. Viņa šogad neveiksmīgi startēja Rīgas domes vēlēšanās no partijas “Stabilitā­tei!”, bet pirms gada – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no “Saskaņas”. Tagad viņa biedē cilvēkus ar to, ka vajadzēs skriet uz banku mainīt […]

Agnese Leiburga

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. […]

Iveta Rozentāle

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
26

Šajās dienās nav “karstāka” sarunu temata kā Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā. Informācijas kanālos spriež, analizē, prognozē, plāno, kā reaģēt, ko darīt turpmāk. Nezināmais – ko aiz aizslēgtām durvīm runā tie, kas patiešām saprot, kas notiek. Man kā “dīvāna ekspertam” gribētos, lai Krievija nekavējoties saņemtu nopietnu atbildi no Eiropas un pārējās civilizētās pasaules. Bet, neko […]

Sandra Deruma

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
43

Nesen viesojos Ņujorkā, vienā no pasaules metropolēm. Dienās, ko pavadīju tur, starp daudzajiem apskates objektiem un pastaigām viens no galamērķiem bija arī 2001.gada 11.septembra baismīgā, visu pasauli sastindzinošā terorakta piemiņas vieta – “9/11” muzejs un memoriāls. Esot tur, Manhetenas daļā, kur patiesi kūsā dzīvība, gandrīz vai virst bizness un kopumā ir tieši tā sajūta, ka […]

Anna Kola

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
18
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
34
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72

Tautas balss

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
19
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
26
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
36
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
28
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
54
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
19

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998