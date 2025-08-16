PIESLĒGTIES
Svētdiena, 17. augusts
Vārda dienas: Astra, Astrīda
Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

Agnese Leiburga
16:47
16.08.2025
9
1
Agnese Leiburga

“Kāpēc paši lētākie rīsi Latvijā maksā trīsreiz dārgāk nekā Igaunijā? Šāds jautājums Latvijas Bankas ekonomistam Oļegam Krasnopjorovam radās pēc tam, kad viņš pabeidza izpēti par pārtikas cenām Baltijas valstīs,” tā sākas Ilzes Šķietnieces raksts “Cenu šūpoles” žurnālā “Ir”.

Ar dažādiem ierakstiem par cenu atšķirībām starp Latviju, citām Baltijas un Eiropas valstīm gana bieži tiek spekulēts sociālajos tīklos. Protams, ar šādiem ierakstiem var ātri panākt lielu komentāru birumu, jo vienmēr atradīsies cilvēki, kuri gatavi bļaut par šo tēmu. Žurnāls “Ir” nu gan galīgi nav pielīdzināms paviršiem soctīklu ierakstu veidotājiem, kas, vienu no konteksta izrautu faktu, var pārvērst kārtīgā ažiotāžā. Rakstā “Cenu šūpoles” pamatīgi pētīts, kā tad īsti veidojas lētā pārtikas groza preču cenas un ne tikai tās. Pieminēts arī fakts, ka:”“Eurostat” katru gadu vispirms sarēķina vidējo cenu dažādās pārtikas preču grupās visā ES un pēc tam norāda, kurās valstīs cenas ir augstākas vai zemākas. Saskaņā ar šo indeksu Igaunijas rādītājs pērn bija 106, Latvijas – 105. Tātad abās cenas ir virs ES vidējā.”

Protams, tas nav nemaz labi, bet nav arī tāda drāma, kādu daž­kārt mēgina izpūst kādi populisti. Tiesa, arī tajā pašā “Ir” rakstā par cenām minēts, ka ”tikai 5% iedzīvotāju cenu pieaugums vispār nav ietekmējis dzīvesveidu vai finansiālo situāciju”. Protams, ka ietekmē, un gribētos, lai tā nebūtu. Nav noliedzams, ka valstij jāmeklē ceļi, lai tās iedzīvotāji varētu atļauties dzīvot pēc iespējas pārticīgāk, tomēr nav jau arī tā, ka mēs dzīvotu slikti. Kā simtajā dzimšanas dienā medijos izteicās latviešu disidente Lidija Lasmane-Doroņina – Latvija pirmoreiz ir tik bagāta.

Atceros, kā pirms pāris gadiem, izejot rehabilitācijas kursu nacionālaJā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, pēc visai negaršīga makaronu ēdiena vakariņās dzirdēju divas kundzes spriežam, ka deviņdesmitajos gados vienalga dzīvojām un ēdām knapāk. Jāpiekrīt viņām. Atminos, kā ar draudzeni, abas tādas svaigas pirmkursnieces, fakultātes kafejnīcā lūdzām karstu ūdeni pie bulciņas, jo maisiņš tējai bija līdzi no mājām. Kopš deviņdesmitajiem es ne pārāk mīlu svaigu kāpostu zupu. Mūsu ģimene neko pārticīgi nedzīvoja, un svaigu kāpostu zupa bija regulārs ēdiens mājās, jo to varēja pagatavot tiešām lēti. Jā, protams, vienmēr var gribēt dzīvot labāk. Un arī vajag gribēt, bet nevajag aizmirst ik dienas pateikties par to, kas mums ir.

Pirmkārt, jau – miers. Neviens uz mums nešauj un neuzbrūk. Pie varas ir samērā saprātīgi politiķi. Neba nu pasaulē trūkst piemēru, kur tā nav paveicies.

Komentāri

    Tautas balss

    Neņem vērā dzīves ritmu

    09:37
    15.08.2025
    18
    1
    Lasītāja K. raksta:

    “Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

    Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

    09:36
    14.08.2025
    14
    Vēstures cienītājs P. raksta:

    “Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

    Cēsis uzplaukst

    09:35
    13.08.2025
    49
    Bijusī cēsniece raksta:

    “Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

    Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

    19:43
    10.08.2025
    27
    Lasītāja raksta:

    “Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

    Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

    19:42
    08.08.2025
    23
    Taureniete raksta:

    “Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

