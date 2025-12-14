PIESLĒGTIES
Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

Iveta Rozentāle
15:11
14.12.2025
7
Iveta Rozentāle

Domāju, tāpat kā es, ne viens vien novadnieks brīdī, kad ir bijis jātiek pie kāda veselības aprūpes speciālista, ir secinājis, ka vai nu jāgaida ilgāk nekā līdz šim, vai arī šogad nemaz pie tā vairs nav iespējams tikt, jo kvotas vienkārši beigušās. Tur, kur kādreiz izmeklējumu varēja saņemt uzreiz, tagad labākā gadījumā rinda ir tikai pāris nedēļu. Savukārt uz konsultāciju pie speciālista var nākties gaidīt ne tikai pāris mēnešu, bet daudz ilgāk. Neap­skaužamā situācijā ir pacienti ar akūtām vainām, jo tikšana līdz palīdzības saņemšanai var būt ļoti sarežģīta.

Rindas garas, veselības aprūpes iestādes kvotas sadala godīgi visa gada garumā, bet tik un tā nepietiek. Par to katru gadu informē Veselības ministriju, un katru gadu ministrija vien noplāta rokas. Sak, budžets ir tāds, kāds ir. Iedzīvotāji meklē, kur pie speciālista tikt ne tikai savā reģionā un par maksu. Un tomēr nu jau esam nodzīvojuši līdz brīdim, kad arī par maksu ne vienmēr ir iespējams tikt pie vajadzīgā speci­ālista (par cenām, kas jāmaksā par vizīti, nemaz nerunāsim). Nepietiek arī pašu speciālistu. Aiziet ārsts pensijā, bet viņa vietā nav, kas nāk. Cēsīs un Valmierā aina nav tik drūma, nereti var tikt arī pie jauniem, zinošiem un mūsdienīgi domājošiem speciālistiem, tomēr kopumā situācija ir skumja un daž­viet pat traģiska. Galu galā zaudētājs nav tikai cilvēks, kuram vajadzīga ārsta palīdzība, bet sabiedrība kopumā arī pavisam naudas izteiksmē. Proti, ja ārsta konsultācija un izmeklējumi netiek saņemti laikus, cilvēka veselība tikai pasliktinās. Tad jāārstē ielaistas kaites, nepieciešams daudz vairāk izmeklējumu, ir garāka darba nespēja. Galu galā tajā laikā arī cilvēks nestrādā, tātad nevar dot savu artavu ekonomikā.

“Veselības ekonomikas barometra 2025” pētījuma autori secinājuši, ka Latvijā ir garākās rindas pie ārstiem un vieni no augstākajiem pacientu līdzmaksājumiem Eiropas Savienībā (ES). Nozares finansējums Latvijā būtiski atpaliek no ES vidējā līmeņa. Tāpat Latvijā ir zemākais veselīgi nodzīvoto mūža gadu īpatsvars ES.

Lai samazinātu smagu saslimšanu skaitu un vajadzību ilgstoši ārstēties, visbūtiskākā ir prevencija un profilakse, bet tad speciālistu pieejamībai būtu jābūt pašsaprotamai. Protams, šo jautājumu nav iespējams atrisināt vienā dienā, bet nevajadzētu būt tā, ka situācija katru gadu kļūst tikai sliktāka. Latvijā veselības aprūpe lielā mērā ir atkarīga no valsts budžeta, saprotams, ka tas ir ierobežots. Tad ir jautājums, kā citādi varētu veidot veselības aprūpes finansēšanas modeli, lai nodrošinātu vairāk līdzekļu. Pieļauju, arī veselības aprūpē būtu jāiet līdzi laikam un jābūt iespējām, ka pacientam nav katru reizi klātienē jā­brauc pie speciālista, bet atkārtota tikšanās var notikt arī attālināti. Tas būtu laika ietaupījums kā speciālistam, tā arī slimniekam. Tāpat ne tikai mūsu novadā, bet arī citviet Latvijā vissarežģītāk speciālistus ir piesaistīt lauku reģioniem. Vajadzētu būt sistemātiskai pieejai, kā atbalstīt mediķu darbu lauku reģionos. Situācija ir sarežģīta, bet tās nerisināšana ilg­termiņā visādā ziņā atsauksies ļoti sāpīgi.

Sengrieķu domātājs Sokrāts ir teicis: “Veselība nav viss, bet viss bez veselības nav nekas.” Diemžēl Latvijā šo atziņu neievērojam, tādēļ piedzīvojam visas no tā izrietošās sekas.

Saistītie raksti

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
24

Atceraties, kā Sprīdītis, pūšot stabulē, velnu dancināja? Tā vien šķiet, ka Vladimirs Putins ir ticis pie Sprīdīša stabules un varen izbauda, ka visi pārējie aizgūtnēm dejo, nespēdami pašu spēkiem apstāties, kamēr vien viņš tajā pūš. Un kārdinājums turpināt pūst ir visnotaļ liels, lai rimtos, jo šī iegūtā varas sajūta ir pārāk patīkama. Tā, protams, nav […]

Agnese Leiburga

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
32

“Joprojām drūms. No mākoņiem var pat smidzināt… Kļūst nedaudz siltāks, temperatūra celsies līdz piektdienai,” tās ir iepriekšējo divu dienu ziņas no meteo portāla. Nu var teikt, patiesas, pārbaudītas dzīvē. Par laikapstākļiem katru dienu var dzirdēt gana pretrunīgas prognozes. Bet ar tām ir arī viens liels labums: ja man vienalga – līst vai spīd saule-, pagaidīšu […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
34

Dodoties pārgājienā un kopā ar pārējiem dalībniekiem aplūkojot pa ceļam redzamās egles, kas bija cietušas no egļu astoņzobu mizgrauža un nokaltušas, aizrunājāmies, vai iespējams, ka pēc pārdesmit gadiem egļu vairs nebūs. Un manā prātā pazibēja doma – bet kā tad Ziemassvētki bez eglītes?Svētdien otrā Advente. Pil­sētās un pagastos izrotātas pirmās svētku egles. Svētku skaistules jau […]

Iveta Rozentāle

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
26

Izklausās lielisks attaisnojums saldējuma lietošanai. Un regulārai – jo vairāk. Taču nopietni par nenopietno – šāds saldējums tik tiešām esot ieviests, lai arī cik savādi un pat smieklīgi tas neizklausītos. Nu jau vairāk nekā gadsimtu iznākošā zinātnes žurnāla “ScienceNews” sociālā medija vietnē “Facebook” publiskotā ziņa liecina – kāds Nīderlandes aptieku tīkls piedāvājis neparastu sadarbības projektu […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
42

Līdz ar filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kam veltītas tikai pozitīvas atsauksmes, sabiedrība pievērsusi lielāku uzmanību Latvijas basketbola vēsturei un tās veidotājiem. Tā pēdējās nedēļās interneta portālos un preses izdevumos bieži lasāmas intervijas ar vienu no Latvijas basketbola leģendām Skaidrīti Smildziņu-Budovsku. Viņa ir viena no pirmās TTT komandas meitenēm, kas vēl ir mūsu vidū. 82 […]

Sandra Deruma

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
30
1

Kad radās un plašu popularitāti iemantoja televizori un dažādas televīzijas pārraides, ātrs gals tika paredzēts radio, jo kāda gan jēga kaut ko tikai klausīties, ja var reizē arī skatīties. Tomēr radio dzīvo vēl šodien un nebūt nešķiet, ka būtu uz miršanu. Kad parādījās datortehnoloģijas un vēl jo vairāk plašās interneta iespējas, ātru galu paredzēja abiem […]

Agnese Leiburga

Tautas balss

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
19
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
18
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
35
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
39
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
36
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

