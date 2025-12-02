PIESLĒGTIES
Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

Agnese Leiburga
09:50
02.12.2025
13
Agnese Leiburga

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.
Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja veikalu plauktus, akciju bukletus un interneta vietnes, meklējot izdevīgākās pārtikas un ikdienas saimniecības preču cenas. Secināja, ka tas nav ērti un prasa ļoti daudz laika, tāpēc lika lietā savas prasmes (Zikovs jau 15 gadus izstrādā viedtālruņu lietotnes.) un radīja cenu salīdzināšanas rīku Cenudepo.lv.

Līdzīga ideja par cenu salīdzināšanas rīku pērn radās Rīgas Biznesa skolas IT vadības studentiem Renāram Laicānam un Mārtiņam Sviķkalnam. «Mēs, kā jau studenti, vienmēr meklējam lētākos produktus. Pagājušā gada vasarā pamanījām, ka dažiem cena būtiski pieaugusi,» atceras R. Laicāns. Lai pašiem un arī citiem būtu ērtāka meklēšana, pāris nedēļās radīja mājaslapu Letapartika.lv. Vēlāk komandai pievienojās ekonomikas studente Nikola Skuja, kurai makroekonomikas kursā bija uzdots meklēt risinājumus, kā cīnīties ar pārtikas cenu pieaugumu Latvijā. Jauniešiem palīdz pasniedzējs Edgars Voļskis. Tagad viņi savu produktu pakāpeniski pilnveido. Šovasar nodibināts uzņēmums “Lēta pārtika”, dalībnieku skaits palielinājies līdz sešiem, un pirms pusotra mēneša izstrādāta viedtālruņu lietotne.”

Jādomā, ka publikācija par cenu salīdzināšanu medijā nākusi īsti laikā, jo pēc valsts svētku nosvinēšanas arī Latvijā parasti iet vaļā Ziemassvētku trakums. Līdzīgi kā rakstā pieminētais Arturs Zikovs, es pret iepirkšanos izturos pārdomāti, nevis impulsīvi, īpaši pirms Ziemassvētkiem. Noskaņas ziņā tieši novembris un Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir mans mīļākais gada periods. Laikam jau tas tādēļ, ka tad valdošā ir mājīguma sajūta. Var iedegt sveces, izvilkt dekorus, sakārtot māju un tam visam pievienot mūziku un svaigi ceptu gardumu aromātu. To visu īsti jauki var izbaudīt tad, ja Ziemassvētkiem gatavojas laikus un pārdomāti. Vismaz tāda ir mana stratēģija. Es visu daru tā, lai pēdējās nedēļās man veikalos būtu jāiet vien pēc kādiem svētku galdam nepieciešamajiem produktiem. Nekādas Ziemassvētku dāvanu pirkšanas tajā neprāta drudzī. Visbiežāk dāvanu sarakstu sagatavoju jau septembrī vai vēlākais oktobrī, un jau vismaz dažas nedēļas pirms svētkiem man viss ir sagādāts. Tas ļauj laiku pirms svētkiem pavadīt mierīgi, varbūt vien nopērkot kādu nieku kādā jaukā Ziemassvētku tirdziņā vairāk sajūtu, nevis nepieciešamības dēļ.
Arī tagad jau uzmetu aci piedāvājumam veikalos, ko no produktiem, kas ātri nebojājas, var iegādāties laikus, lai vēlāk izvairītos no lieka stresa. Savukārt minētajā rakstā secināts: “Var meklēt katrā preču kategorijā lētāko produktu, var izvēlēties konkrēta zīmola un iepakojuma preci un noskaidrot, kurā veikalā tā maksā vismazāk. Savukārt tie, kuriem nav laika skraidīt pa vairākiem veikaliem, var sakomplektēt preču grozu un skatīties, kur to visu šobrīd var nopirkt visizdevīgāk. Pēcāk veikalā to iespējams izmantot arī kā iepirkumu sarakstu. Atsevišķā Letapartika.lv sadaļā pieejama informācija par piecu lielāko pārtikas tirgotāju zemo preču groza produktiem. Vēl iespējams veikalā ar telefonu skenēt konkrēta produkta svītrkodu un pārbaudīt, vai citur to nevar nopirkt lētāk. Bet, iecienītos produktus atzīmējot ar sirsniņu, var gaidīt paziņojumus par īpaši izdevīgu cenu.”

Lai kā tur būtu ar akcijas precēm un konkurenci par cenām, rakstā uzsvērts arī fakts: “Tikko publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka līdzšinējie centieni apturēt cenu pieaugumu nav bijuši sevišķi veiksmīgi. Oktobrī patēriņa cenas mēneša laikā pieaugušas par 0,4%, bet gada inflācija sasniedz 4,3%. Visstraujāk pieaugušas izmaksas par mājokli un pārtiku — ap 6%. No pamatpreču groza lielākais cenu kāpums ir olām (+21%) un mājputnu gaļai (+18%). Savukārt svaigi dārzeņi, olīveļļa un cukurs kļuvuši lētāki.”

Saistītie raksti

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
19

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt. Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama. 25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret […]

Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
32
1

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēnesis, kad īpaši domājam par mūsu valsti – tās pagātni, pārbaudījumiem, iespējamo nākotni. Par Latviju es domāju arī, piedaloties divu iestāžu atklāšanā. Jaunpiebalgā bijušajā skolas ēkā durvis vēra senioru nams “Piebalga”, savukārt Cēsīs, Dārtas ielā, svinīgi tika atklāta atjaunotā Cēsu Bērzaines pamatskolas pirms­skolas “Dārtiņa” ēka. Divas celtnes, kas ļoti gaidīja atdzimšanu: […]

Iveta Rozentāle

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai. Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai […]

Sandra Deruma

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
37
1

Jau kopš pavasara ikviens novadnieks tiek mudināts iesaistīties vietējā iedzīvotāju padomē. Vietvara uzsver, ka tā ir iespēja paust savu viedokli, vajadzības pašvaldībai un tapt sadzirdētiem. Pirms tam četrus gadus tika stāstīts, cik nozīmīgas katrā pagastā, ciemā ir kopienas, ka tās, sadarbojoties ar pašvaldību, var daudz paveikt, lai uzlabotu ikdienu. Par kopienām runas pieklusušas, tagad dienas […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
22
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
35
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
25
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

