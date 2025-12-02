Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

“Lai palīdzētu iepirkties lētāk, decembrī Centrālā statistikas pārvalde sāks ievākt lielveikalu ķēdēs pārdoto pamata pārtikas produktu cenas. Kur tās varēs atrast,” vēsta žurnāls “Ir” publikācijā “Kur lētāki brokoļi”.
Rakstā paskaidrots: “Iepērkoties pārdomāti, nevis impulsīvi, mēs varam apturēt pārtikas cenu pieaugumu, uzskata rīdzinieks Arturs Zikovs. Viņš ir programmētājs, tomēr ar naudu nemētājas. Lai ekonomētu, agrāk bieži pārskatīja veikalu plauktus, akciju bukletus un interneta vietnes, meklējot izdevīgākās pārtikas un ikdienas saimniecības preču cenas. Secināja, ka tas nav ērti un prasa ļoti daudz laika, tāpēc lika lietā savas prasmes (Zikovs jau 15 gadus izstrādā viedtālruņu lietotnes.) un radīja cenu salīdzināšanas rīku Cenudepo.lv.
Līdzīga ideja par cenu salīdzināšanas rīku pērn radās Rīgas Biznesa skolas IT vadības studentiem Renāram Laicānam un Mārtiņam Sviķkalnam. «Mēs, kā jau studenti, vienmēr meklējam lētākos produktus. Pagājušā gada vasarā pamanījām, ka dažiem cena būtiski pieaugusi,» atceras R. Laicāns. Lai pašiem un arī citiem būtu ērtāka meklēšana, pāris nedēļās radīja mājaslapu Letapartika.lv. Vēlāk komandai pievienojās ekonomikas studente Nikola Skuja, kurai makroekonomikas kursā bija uzdots meklēt risinājumus, kā cīnīties ar pārtikas cenu pieaugumu Latvijā. Jauniešiem palīdz pasniedzējs Edgars Voļskis. Tagad viņi savu produktu pakāpeniski pilnveido. Šovasar nodibināts uzņēmums “Lēta pārtika”, dalībnieku skaits palielinājies līdz sešiem, un pirms pusotra mēneša izstrādāta viedtālruņu lietotne.”
Jādomā, ka publikācija par cenu salīdzināšanu medijā nākusi īsti laikā, jo pēc valsts svētku nosvinēšanas arī Latvijā parasti iet vaļā Ziemassvētku trakums. Līdzīgi kā rakstā pieminētais Arturs Zikovs, es pret iepirkšanos izturos pārdomāti, nevis impulsīvi, īpaši pirms Ziemassvētkiem. Noskaņas ziņā tieši novembris un Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir mans mīļākais gada periods. Laikam jau tas tādēļ, ka tad valdošā ir mājīguma sajūta. Var iedegt sveces, izvilkt dekorus, sakārtot māju un tam visam pievienot mūziku un svaigi ceptu gardumu aromātu. To visu īsti jauki var izbaudīt tad, ja Ziemassvētkiem gatavojas laikus un pārdomāti. Vismaz tāda ir mana stratēģija. Es visu daru tā, lai pēdējās nedēļās man veikalos būtu jāiet vien pēc kādiem svētku galdam nepieciešamajiem produktiem. Nekādas Ziemassvētku dāvanu pirkšanas tajā neprāta drudzī. Visbiežāk dāvanu sarakstu sagatavoju jau septembrī vai vēlākais oktobrī, un jau vismaz dažas nedēļas pirms svētkiem man viss ir sagādāts. Tas ļauj laiku pirms svētkiem pavadīt mierīgi, varbūt vien nopērkot kādu nieku kādā jaukā Ziemassvētku tirdziņā vairāk sajūtu, nevis nepieciešamības dēļ.
Arī tagad jau uzmetu aci piedāvājumam veikalos, ko no produktiem, kas ātri nebojājas, var iegādāties laikus, lai vēlāk izvairītos no lieka stresa. Savukārt minētajā rakstā secināts: “Var meklēt katrā preču kategorijā lētāko produktu, var izvēlēties konkrēta zīmola un iepakojuma preci un noskaidrot, kurā veikalā tā maksā vismazāk. Savukārt tie, kuriem nav laika skraidīt pa vairākiem veikaliem, var sakomplektēt preču grozu un skatīties, kur to visu šobrīd var nopirkt visizdevīgāk. Pēcāk veikalā to iespējams izmantot arī kā iepirkumu sarakstu. Atsevišķā Letapartika.lv sadaļā pieejama informācija par piecu lielāko pārtikas tirgotāju zemo preču groza produktiem. Vēl iespējams veikalā ar telefonu skenēt konkrēta produkta svītrkodu un pārbaudīt, vai citur to nevar nopirkt lētāk. Bet, iecienītos produktus atzīmējot ar sirsniņu, var gaidīt paziņojumus par īpaši izdevīgu cenu.”
Lai kā tur būtu ar akcijas precēm un konkurenci par cenām, rakstā uzsvērts arī fakts: “Tikko publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka līdzšinējie centieni apturēt cenu pieaugumu nav bijuši sevišķi veiksmīgi. Oktobrī patēriņa cenas mēneša laikā pieaugušas par 0,4%, bet gada inflācija sasniedz 4,3%. Visstraujāk pieaugušas izmaksas par mājokli un pārtiku — ap 6%. No pamatpreču groza lielākais cenu kāpums ir olām (+21%) un mājputnu gaļai (+18%). Savukārt svaigi dārzeņi, olīveļļa un cukurs kļuvuši lētāki.”
