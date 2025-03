Apstiprinājuma kļūda

Mūsdienās atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas kļūst arvien grūtāk. Arī plašsaziņas līdzekļi tiek iepazīstināti ar paņēmieniem, kā dažādi cilvēki vai organizācijas apzināti manipulē ar mūsu prātiem, turklāt viņiem talkā nāk gan mākslīgais intelekts, gan sociālo tīklu iespējas, gan jebkura cilvēka informācijas uztveres īpatnības.



Jāteic, arvien biedējošāka ir tendence, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību iespējams izveidot pat video, kur sabiedrībā zināmas, uzticamas personības saka to, ko dzīvē nekad nav teikušas, bet video ir tik ticams, ka nenotic tikai tie, kuri analizē ar vēsu prātu, nevis ļaujas emocijām. Turklāt sociālie tīkli pēc būtības būvēti tā, lai strādātu uz emocijām. Kā atgādina speciālisti – jebkurš, kurš lieto sociālos tīklus, īstenībā ir prece, kuru pērk un kurai tādēļ pieskaņo atbilstošu saturu. Mērķis ir panākt, lai sociālo tīklu lietotājs pavadītu vietnē vairāk laika, vairāk dalītos ar jebkādu informāciju, spiestu dažādas emocijzīmes. Ir indivīdi, kuri uzsver, ka viņi netic medijiem, tā vietā viņi tic šķietami zināmam Facebook vai citas interneta platformas satura radītājam, influencerim, aktīvistam. Bet sāls ir tajā, ka viņi tic tāpēc, ka influenceris apstiprina to, kam pats cilvēks tic. Tikai ne vienmēr tas, kam ticam, ir arī patiesība. Jebkurš no mums var iekrist apstiprinājuma kļūdas lamatās, proti, ja es pats tā domāju, tad es izlasītajai vai redzētajai informācijai arī noticu, pat ja tā nav patiesība. Turklāt, ja tā tiek regulāri atkārtota, arī tad tā kļūst arvien ticamāka.



Gan plašsaziņas līdzekļi, gan organizācijas mūsdienās saskaras ar fenomenu, ka sabiedrība tic pat atspēkotiem meliem. Turklāt izaicinājums ir tāds, ka melus radīt var sekunžu laikā, savukārt, lai tos atspēkotu, nepieciešams daudz ilgāks laiks. Turklāt ar patiesu, faktos balstītu informāciju cilvēki dalās daudz mazāk, daudz vairāk ar tādu, kas ir emocionāli uzrunājoša vai kairinoša. Tādēļ jāteic, ka mūsdienās vairs nevar teikt, ka meliem ir īsas kājas. Nē, mūsdienās pat tad, kad patiesība ir zināma, ļaudis turpina ticēt meliem un no tiem baroties. Šobrīd pasaulē tam ir spilgti piemēri, un diemžēl tas kļūst arvien aktuālāk arī mūsu mazajā Latvijā, jo arvien vairāk ir tādu cilvēku un organizāciju, kuras, maskējoties ar sabiedrības interesēm, īstenībā pārstāv savus personīgos savtīgos mērķus. Sabiedrība no tā gan ir zaudētāja.