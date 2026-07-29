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Kā jūtas cilvēks ar invaliditāti | Cēsu novads. Runā #004

Marta Meldra Martinsone
14:48, 29. Jūl, 2026

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