Kā jūtas cilvēks ar invaliditāti | Cēsu novads. Runā #004

“Kā tas nākas, ka man dzīvoklī ūdens skaitītājs rāda nepilnu kubikmetru patērētā ūdens, bet rēķinā […]
“Jaunajās daudzdzīvokļu mājās nav pagrabu. Nupat gan “Druvā” lasīju, ka vienā tāds ir, bet lielākoties […]
“Cēsu Līvu laukuma flīzes ir vienos caurumos, pusdrupušas. Laukums ir skaists, gan vienmēr sakopta, krāšņa […]
“Straupē bija ļoti skaisti svētki, svinot 820. jubileju. Bija gan brīnišķīgi koncerti, gan citi pasākumi. […]
Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.
Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]
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