“Vasara Mālos” pulcē bērnus radošam piedzīvojumam un jautrām aktivitātēm

Dienas nometne “Vasara Mālos” Cēsīs norisinājās pirmo reizi. Tā jūlija sākumā pulcēja bērnus vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem. Dalībnieki bija ne tikai no Cēsu novada, bet arī no Mārupes, Ādažiem un citām Latvijas vietām. 18 bērni iepazinās, varēja sadraudzēties un kopā piedzīvot daudzveidīgas nometnes aktivitātes.
“Nometne ir mana ideja, pagaidām neesmu redzējusi, ka Latvijā ko tādu organizē. Tā kā mēs ikdienā strādājam ar bērniem, pārsvarā bērnudārzos, vasara ir tāds brīvāks laiks, kad varam atļauties sarīkot tādu nometnīti. Tas bija tāds loģisks nākamais solis,” stāsta nometnes vadītāja, Aiva Dūrīte-Keiša.
Studija DŪDA KERAMIKA, ko vada A. Dūrīte-Keiša, darbojās Rīgā, pēc pārcelšanās uz Cēsīm martā pilsētā tika atvērtas jaunas telpas. Tieši tas ļāva īstenot ieceri par vasaras nometni. Bērniem bija iespēja piedalīties radošās keramikas nodarbībās, viņi iepazina darba procesu ar mālu, izgatavoja traukus, figūriņas un citus māla darinājumus, attīstot radošumu, iztēli un praktiskās iemaņas. “Svarīgākais notikums bija nometnes trešajā dienā, kad notika māla pārgājiens. Mēs dabā meklējām mālu, pētījām, kā tas rodas, kādās krāsās tas ir. Mums visas dienas garumā bija piedzīvojums dabā,” atklāj Aiva Dūrīte-Keiša.
Citu dienu bērni daļu laika pavadīja parkā, kur notika dažādas aktīvas un izzinošas nodarbības. A. Dūrītes-Keišas kolēģe un otra nometnes vadītāja Sanita Salgus bērniem vadīja nodarbības ar lentēm un virvēm. Dalībniekiem bija iespēja izmēģināt līdzsvara un koordinācijas vingrinājumus, pārvarot šķēršļus. Parkā tika izveidota virvju trase, kurā bērni mācījās pareizi pārvietoties, attīstot līdzsvaru, veiklību, koordināciju un sadarbību. “Bērni bija ļoti priecīgi, piektdien negribēja doties mājās, gribēja, lai nometnīte turpinās vēl vienu nedēļu, viņiem ļoti patika,” pauž nometnes vadītāja.
“Vasara Mālos” bērniem deva iespēju ne tikai apgūt jaunus praktiskus paņēmienus darbā ar mālu, bet arī pavadīt laiku radošā un draudzīgā vidē. Pirmās nometnes pieredze parādīja, ka bērniem ir interese par praktisku darbošanos, iespēju iepazīt dabu un kopā ar vienaudžiem piedzīvot ko jaunu. Ņemot vērā bērnu atsaucību un interesi, no 17. augusta notiks vēl viena tāda nometne. Arī nākamgad plānots turpināt šo iniciatīvu, piedāvājot bērniem iespēju piedalīties līdzīgā vasaras piedzīvojumā.
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