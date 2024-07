“Kad klausos vai lasu medijos, ka tas un tas notiek Latvijā, bet Eiropā citādi, man reizēm nāk dusmas. Vai tiešām žurnālisti no ģeogrāfijas nezina pat tik daudz, ka Latvija atrodas Eiropā. Ja pasaules daļas nosaukumu lieto pārnestā nozīmē, apzīmējot dzīvesveidu un vērtības, arī tad, domāju, Latvija ir Eiropā. “Druvai” gan to nepārmetu, nu vismaz neesmu pamanījis, ka būtu tāda kļūda,” teica seniore no Cēsīm.