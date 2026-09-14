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Kā ar mazajām pensijām

Seniore
09:23, 14. Sep, 2026

“Ka pensijas mazas cilvēkiem, kam pāri astoņdesmit, to saprotu. Algas viņu aktīvajos gados bija niecīgas, sociālās iemaksas arī, tik vien, cik dod lielais darba stāžs, bet arī darbu ne katrs varēja dabūt. Taču jaunākajai pensionāru paaudzei, kam ap septiņdesmit un mazāk, gan vajadzētu būt labākām pensijām, ja vien strādāts darbs, kur maksāti nodokļi. Atzīsimies taču, ka ne visi maksāja sociālās iemaksas un ka ne viens vien piekrita darba devējam daļu naudas saņemt “pelēkajā zonā”,” sprieda lasītāja seniore.

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