Cēsu novada bērniem un jauniešiem savas vēlēšanas

Cēsu novadā kopā ar vecākiem uz vēlēšanu iecirkni dodas bērni. Viņiem savas vēlēšanas. Bērniem un jauniešiem vēlēšanu vietas atrodas līdzās Saeimas vēlēšanu iecirkņiem. Dodoties balsot, viņi ņem līdzi savā izglītības iestādē saņemtos vēlēšanu biļetenus.
Novadniekiem, kas vēl nav balsstiesīgi, tātad sasnieguši 18 gadus, balso atbilstoši vecumam.
Pirmsskolas vecuma bērni balso, kādu kūku – šokolādes, medus vai zemeņu – kopīgi baudīt Latvijas valsts svētku šīgada svinībās savā bērnudārzā.
1.–6. klašu skolēni izvēlas, kādu jaunu brīvā laika nodarbes vietu nākamgad savā pilsētā vai apvienības teritorijā. Izvēle ir starp āra galda tenisu, lielformāta šahu vai dambreti, tekbola galdu, kā arī novusu un galda spēlēm jauniešu mājās.
7.–12. klašu skolēni, lems, kādu notikumu jaunieši 2027. gadā vēlas pilsētā vai apvienības teritorijā, kurā viņi dzīvo. Starp izvēlēm ir jauniešu vakars/nakts, jauno talantu festivāls, jauniešu sporta festivāls un jauniešu mūzikas festivāls.
Pašvaldība sola, ka jauniešu izvēles tiks īstenotas, vēlētāji varēs ne vien nobalsot, bet arī vēlāk savā bērnudārzā, pilsētā vai apvienības teritorijā redzēt savas izvēles rezultātu.
Aktivitāte “Demokrātija sākas ģimenē” novadā norisināsies otro reizi, aicinot bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam pašiem piedzīvot vēlēšanas.
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