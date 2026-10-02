“Izlasīju otrdienas “Druvā” kāda kunga teikto, ka žēlojamies par ekonomiku, bet paši neko neatļaujam darīt. Līdzīgi domājam par vēlēšanām. Sakām, ka daudz kas izdarīts slikti, ka politiķi rīkojas nepareizi, bet jauniem varu nedodam, vēlam tos pašus. Turklāt vēl vērtējam, ka nav vērts balsot par jaunajiem spēkiem, jo tie tāpat vietas parlamentā neiegūs. Taču, ja vienmēr tā domāsim, nekad pie citiem politiķiem un valsts jaunas virzības netiksim,” sprieda lasītāja, bijusī cēsniece.
Jālaiž pie varas jaunie spēki
Bijusī cēsniece
12:28, 2. Okt, 2026
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