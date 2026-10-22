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Vinetas Pētersones trešā bronza

Jānis Gabrāns
08:13, 22. Okt, 2026

Medaļnieces. Pasaules čempionātā Pump track riteņbraukšanā bronzas godalgu izcīnīja Vineta Pētersone (no labās). Par čempioni kļuva šveiciete Nadīne Eberhārda, bet sudraba medaļu izcīnīja Sabīne Košarkova. FOTO: Dans Grifitss (Dan Griffiths)

Pasaules čempionātā Pump Track riteņbraukšanā bronzas medaļu izcīnījusi Vineta Pētersone.

Šī viņai jau trešā bronzas godalga, uz pjedestāla pasaules čempionātā šajā neolimpiskajā disciplīnā viņa kāpa arī 2022. gadā un 2024. gadā, bet pērn Šveicē viņa ieguva 4. vietu. Sportiste vairākkārt uzsvērusi, ka viņas mērķis ir izcīnīt zelta godalgu šajā disciplīnā.

Nule aizvadītais pasaules čempionāts Pump Track disciplīnā norisinājās Ķīnā, un dāmu konkurencē uz starta stājās 36 sportistes. Pump Track ir aizraujoša un skatāma disciplīna, kurā pa īpašu trasi, līdzīgu, kā Cēsīs ir Niniera ielā, sportists velosipēdu uz priekšu virza nevis ar pedāļu griešanu, bet ar tādām kā pumpējošām ķermeņa kustībām. Atšķirībā no BMX, te sportisti nesacenšas plecu pie pleca, bet veic individuālus braucienus, cenšoties uzrādīt labāku laiku kā konkurenti.

Kā savulaik V. Pētersone atzina intervijā “Druvai”: “Pump Track ir ļoti taktisks, es pat teiktu – ļoti mentāls riteņbraukšanas veids, jo tā ir cīņa vispirms ar sevi.”

Čempionāts sākas ar kvalifikācijas sacensībām, kurā sportistiem bija iespēja uzrādīt savu labāko apļa laiku. Pirmais uzdevums iekļūt labāko 16 skaitā, kuri turpina cīņu par godalgām, un to V. Pētersone paveica bez problēmām, savā labākajā kvalifikācijas braucienā uzrādot trešo labāko laiku starp visām braucējām. Lai arī braucēji var veikt vairākus braucienus, Vineta veica tikai vienu, jo tas padevās ļoti sekmīgs.

Par turpmāko sacensību gaitu pati sportiste stāsta Latvijas riteņbraukšanas federācijas mājaslapā: “Tālākais sacensību formāts bija citādāks nekā ierasts, jo notika izslēgšanas braucieni pret kādu no konkurentēm. Tas bija nervus kutinošāk, bet arī interesantāk. Astotdaļfinālā uzvarēju Jaunzēlandes sportisti ar stabilu apli. Sekoja ceturtdaļfināls, kurā atkal duelis ar jau citu Jaunzēlandes sportisti, arī tajā uzrādīju ātrāko laiku. Abās šajās kārtās man bija pirmā starta vietas izvēle, un izvēlējos to, kas atradās tribīņu pusē. Pusfinālā mana pretiniece bija Sabīne Košarkova, kurai bija labāks kvalifikācijas laiks, tātad arī pirmā izvēle. Sacensībās nācās viņai piekāpties, kas nozīmēja cīņu par bronzas medaļu. Tajā pretī stājās daudzkārtējā pasaules čempione Krista fon Nīderhoizerna, un tas bija ļoti grūts brauciens. Neteikšu, ka biju ļoti pārliecināta par sevi, bet man bija labāks rīta laiks un varēju pirmā izvēlēties starta vietu. Brauciens noteikti nebija perfekts vai ātrs, bet es savā aplī atdevu sevi visu, cenšoties koncentrēties un izdarīt visu ko varu. Pats svarīgākais bija nezaudēt ātrumu, kas arī izdevās. Līdz pašām beigām nezināju kāds būs rezultāts, tāpēc bija patiess prieks, ieraudzīt ekrānā, ka biju ātrāka par pretinieci ar 0,3 sekunžu starpību.”

Tas Vinetai deva jau trešo pasaules čempionāta Pump Track bronzu, un kā norāda Latvijas riteņbraukšanas federācijā (LRF), šis ir viens no Latvijas riteņbraucēju gada lielākajiem panākumiem kādā no riteņbraukšanas veidiem.
Tiesa, pati medaļniece tomēr nav līdz galam apmierināta: “Protams tā nav zelta medaļa, ko es kādreiz gribētu izcīnīt. Šis noteikti nav mans pēdējais mēģinājums izcīnīt zeltu. Tieka­mies nākamgad!”

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