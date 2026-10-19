Labāk lasīt žagarus

“Par siltumu būs jāmaksā ļoti dārgi. Nez vai sadārdzinājumam pietiks ar to, ko indeksācijā pielika pie pensijas. Būs jādomā, kā samainīties uz dzīvokli, kuram krāsns apkure. Tur var kurināt tik, cik spēj atļauties, kaut pasalt vai pat atnest kādus žagarus no meža. Ja mājai centrālā apkure, pats neko nevari ietekmēt,” par savām raizēm pastāstīja seniore.
Ta tas ari ir..ja tev lauku maajaa pietrukst kurinamaa lasi zagarus vai staigaa kazokaa..neviens uz ielas tevi nevar izmest..bet daudzdzivoklos var izmest ar kopigo apkuri iedzivosies paraados un tevi izmetis uz ielas ar visam parpalam..visatkautiba rullee mezi izcirsti kaa nevienaa laikmetaa nekas vairs netiek taupits. Viss tiek izlaupits dazss biznesmenis kkust par miljonaru bet citiem jalasa mezaa zagarus..valstii kuraa malka pietiktu visiem...bet ar zagariem jabut uzmanigiem kurinot plitis..unn tiesi tapec manam opim pirmaa maja nodega..jo tantukam no plits izkrita zagari..mezss bija bet cilveki to taupija.
Uzcela otru maaju..un kurina ar malku...ja sitada izcirsana turpinasies nebus ari zagaru.luuk ciiktalu. Noved alkatiba un visatlautiba.