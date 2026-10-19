PIESLĒGTIES
Otrdiena, 20. oktobris
Vārda dienas: Leonīds, Leonīda
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Labāk lasīt žagarus

Seniore
15:27, 19. Okt, 2026
1

“Par siltumu būs jāmaksā ļoti dārgi. Nez vai sadārdzinājumam pietiks ar to, ko indeksācijā pielika pie pensijas. Būs jādomā, kā samainīties uz dzīvokli, kuram krāsns apkure. Tur var kurināt tik, cik spēj atļauties, kaut pasalt vai pat atnest kādus žagarus no meža. Ja mājai centrālā apkure, pats neko nevari ietekmēt,” par savām raizēm pastāstīja seniore.

Komentāri (1)

Rakstīt komentāru
  1. Adel

    Ta tas ari ir..ja tev lauku maajaa pietrukst kurinamaa lasi zagarus vai staigaa kazokaa..neviens uz ielas tevi nevar izmest..bet daudzdzivoklos var izmest ar kopigo apkuri iedzivosies paraados un tevi izmetis uz ielas ar visam parpalam..visatkautiba rullee mezi izcirsti kaa nevienaa laikmetaa nekas vairs netiek taupits. Viss tiek izlaupits dazss biznesmenis kkust par miljonaru bet citiem jalasa mezaa zagarus..valstii kuraa malka pietiktu visiem...bet ar zagariem jabut uzmanigiem kurinot plitis..unn tiesi tapec manam opim pirmaa maja nodega..jo tantukam no plits izkrita zagari..mezss bija bet cilveki to taupija.
    Uzcela otru maaju..un kurina ar malku...ja sitada izcirsana turpinasies nebus ari zagaru.luuk ciiktalu. Noved alkatiba un visatlautiba.

Komentēšanas noteikumi

eDruva.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu un neievietot saites uz citām vietnēm. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta. Lietošanas noteikumi

Lasītākie raksti

Noorganizē čili festivālu un vēlas ar čili iekarot pasauli

08:31, 15. Okt, 2026

Raunas pamatskolā atklāta atjaunotā Dabas māja

08:29, 14. Okt, 2026

Joga – kas vairāk par vingrošanu un meditāciju

08:37, 19. Okt, 2026

Vai tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli

12:23, 19. Okt, 2026

Prioritātēs infrastruktūra, drošība un izglītība. Opozīcija iesniegs grozījumus

03:00, 14. Okt, 2026
3

Savējie ir līdzās

10:30, 17. Okt, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cieņpilna novecošana – joprojām privilēģija

08:24, 20. Okt, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vai tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli

12:23, 19. Okt, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Suņu” cilvēka secinājumi

01:22, 19. Okt, 2026
2
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dienaskārtībā Ukraina

01:21, 18. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Satikt latvieša kultūras kodu

22:21, 15. Okt, 2026

Tautas balss

“Par siltumu būs jāmaksā ļoti dārgi. Nez vai sadārdzinājumam pietiks ar to, ko indeksācijā pielika …

Seniore

Labāk lasīt žagarus

15:27, 19. Okt, 2026
1

“Lasu, ko Dabas aizsardzības pārvalde saka par lāčiem Latvijā. Vienmēr dzīvnieku skaitu mūsu valstī salīdzina …

Lasītāja

Latvijas lāčiem ziemā slikts miegs

01:27, 19. Okt, 2026

“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. …

Cēsniece

Sakopta skola liecina par sabiedrību

01:26, 18. Okt, 2026

Sludinājumi

Citi

Visa veida celtniecības darbi un remonta darbi, veco mēbeļu utilizācija, dažādi saimnieciskie darbi, zāles pļaušana …

14:58, 2. Okt, 2026

Citi

Piedāvāju plašu profilu celtniecības darbus , iekšdarbi , ka arī ārdarbi , kā arī iespējami …

14:13, 2. Okt, 2026

Pārdod

Yamaha F4 laivas motors. 4 ZS / 2, 9 kW – mazs, viegls un uzticams …

00:49, 26. Sep, 2026