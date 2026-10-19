Remontē laikapstākļu radītos bojājumus

Ungurmuižā strādā meistari. Darbu gaitā vēsturiskā ēka mainījusi pierasto izskatu. Parka pusē terasei nav kolonnu, noņemta grīda, parādes pusē terasei grīdu maina.
Ungurmuižas Kungu mājas jumtam ir koka šindeļu segums. Tikšanās reizēs raiskumieši vairākkārt atgādināja, ka jumts jānomazgā, jo tas apaudzis ar sūnām. Tagad tas izdarīts.
“Ar jumtu ir jāsāk. Sūna vairākās vietās dēlīšus pamatīgi sabojājusi, salaidusi saknes, ieaugusi, nebija viegli apaugumu nomazgāt. Dažviet tas bija pat vairākus centimetrus biezs. Nomainījām arī bojātās kores,” stāsta SIA “A6” meistars Andris Bože. Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja Agita Kazerovska pastāsta, ka ēkas centrālajai daļai jumts pirms vairākiem gadiem mazgāts un tas ir labākā stāvoklī.
“Mainīsim bojātos dēlīšus, bet pavasarī jumtu krāsosim,” teic meistars Jānis Eglītis un
A. Kazerovska uzsver, ka Na-cionālā mantojuma pārvalde noteiks, ar kādu krāsu un kādā tonī tas jākrāso. Jaunie seguma dēlīši ir impregnēti.
Meistari saremontējuši arī skursteņus. Tiem tiks uzlikti jumtiņi, lai pasargātu no nokrišņiem. Līdz šim tādu nebija. “Ja tuvumā ir koki, saimniekam ir ļoti jāseko, lai uz jumta neaug sūnas,” atgādina A. Bože. Šādu vēsturisko ēku īpašniekiem arī ir ieteikums, ka ik pa pieciem gadiem jumts jānokrāso. Tiks mainīts segums arī jumta logiem.
Skaistā terase bez kolonnām izskatās svešāda. Tās noņemtas, tiek gatavotas jaunas. Meistari pastāsta, ka kolonnām apakša bija sapuvusi, jo kolonnas ir no koka. Bijis redzams, ka jau trīs reizes bojātā daļa nozāģēta. “Tā ir atklāta terase, lietus, sniegs, vējš ietekmē dēļus. Tā daļa, kas bija zem terases jumta, vēl bija nedaudz labāka, bet pilnībā sapuvusi bija grīda, kas nebija zem jumta,” stāsta J. Eglītis un piebilst, ka līdzīga situācija ir arī terasei ēkas otrā pusē.
“Katrai paaudzei ir kaut kas jādara, lai tādu ēku saglabātu,” uzsver J. Eglītis. Abi meistari strādājuši daudzās kultūrvēsturiskās ēkās, arī Cēsu pilī, Raunas baznīcas torņa remontā, Turaidā, Rubenē.
“Meistari strādā, darbi rit raiti,” vērtē A. Kazerovska un uzsver, ka šogad izdarīs, tik, cik ļaus finansējums. Pašvaldība šīs valsts nozīmes baroka koka arhitektūras pērles saglabāšanai šogad atvēlējusi 50 tūkstošus eiro. Aizvien tiek meklēts risinājums Ungurmuižas apsaimniekošanai. Patlaban tā ir Pārgaujas apvienības pārvaldes pārziņā.