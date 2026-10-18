Latvijas lāčiem ziemā slikts miegs

“Lasu, ko Dabas aizsardzības pārvalde saka par lāčiem Latvijā. Vienmēr dzīvnieku skaitu mūsu valstī salīdzina ar Igauniju, norādot, ka, lūk, igauņi tiek ar to galā, bet mēs satraucamies, kaut Latvijā lāču ir krietni mazāk. Mani tas tracina. Igaunijā ir citi klimatiskie apstākļi, tur ir daudz aukstākas ziemas, ir vairāk sala mēnešu. Pie mums dažu ziemu īsts sals pat neiestājas, lāči vai nu nemaz neiet ziemas guļā, vai pamostas nelaikā un klīst apkārt apdulluši. Domāju, tāds dzīvnieks ir īpaši bīstams. Turklāt, tas grib ēst, bet barība pieejama daudz grūtāk. Manuprāt, ir svarīgi apdomāt un aprēķināt, kādu lāču skaitu Latvijā var atļauties,” pārdomās dalījās lasītāja, kas dzīvo Liepas pagastā.