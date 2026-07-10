Vieglatlētiem bagātīga čempionu titulu raža

Vieglatlētikā turpinās Latvijas čempionātu laiks, aizvadītajā nedēļā noskaidroti labākie U16, U18, U20 un U23 grupās. Veiksmīgi starti mūsu novada vieglatlētiem, kļūstot par divkārtējiem čempioniem, čempioniem, vicečempioniem, uzrādot augstvērtīgus rezultātus.
U16 grupas čempionātā, kas norisinājās Ogres stadionā, puišiem 100 m sprintā finālskrējienā iekļuva Ralfs Lācis (treneris Māris Bogdanovs), priekšskrējienā sasniedzot jaunu personīgo rekordu — 12,23 sekundes. Finālā uzrādīts vēl labāks rezultāts — 12,13 sekundes, taču ceļavējš bija pārāks spēcīgs, lai šis oficiāli tiktu fiksēts kā jauns personīgais rekords. Finālskrējienā Ralfs finišēja 7. vietā.
200 m skrējienā jaunietēm 6. vietā ar jaunu personīgo rekordu (26,33 s) Patrīcija Mieze (M. Bogdanovs, Rihards Parandjuks). Toties 100 m barjerskrējienā viņai sudraba medaļa un jauns personīgais rekords (14,89 s).
Diska mešanā jaunietēm vicečempiones tituls Emīlijai Baumanei (M. Bogdanovs, Māris Urtāns) ar jaunu personīgo rekordu — 44 m, par vairāk nekā četriem metriem uzlabojot iepriekšējo labāko sasniegumu.
800 m distancē jauniešiem 4.vietā Valters Nakurts (M. Bogdanovs), arī sasniedzot jaunu personīgo rekordu (2:09,14).
Augstlēkšanā 5. vietā Roberts Jansons (M. Bogdanovs), pārvarot 1,64 m augstumu.
Jau šodien Valmierā notiek Baltijas komandu čempionāts U16 grupā, kur Latvijas izlasē divas Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēknes — Patrīcija Mieze, kura startēs 100 m barjerskrējienā un Emīlija Baumane — diska mešanā.
Īpaši bagātīga medaļu raža U18, U20 un U23 čempionātā, kas divu dienu garumā risinājās Rīgā, Daugavas stadionā. Vairāki mūsu novada atlēti mājās atgriezās ar divām zelta godalgām.
Vidējās distancēs savu potenciālu apliecināja sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers (treneris Austris Āboliņš), pārliecinoši uzvarot 800 m un 1500 m skrējienos U23 grupā. Te gan var citēt trenera A. Āboliņa teikto: “Skumji, ka U23 līmenis Latvijā tik ļoti pieticīgs. Bet šis jau cits stāsts…” Abās distancēs šajā grupā startēja vien trīs skrējēji, taču tas nemaina medaļu spožumu. Par R. Glazera spējām liecina jūnija izskaņā sasniegtais lielākajās Ziemeļeiropas vieglatlētikas sacensībās Gēteborgā, kur startēja vairāk nekā 2800 vieglatlētu no 38 valstīm. Robertam sudrabs 800 m un zelts 1500 m skrējienā, turklāt tajā viņš uzrādīja ātrāko vīriešu skrējiena rezultātu kopš 2010. gada un sesto labāko rezultātu šo sacensību vēsturē kopš 1999. gada.
Atgriežamies pie Latvijas čempionāta. Tajā, kā jau gaidāms, teicami startēja trenera Māra Urtāna audzēkņi. Par divkārtējo čempioni U23 grupā kļuva Luīze Geistarde (CPSS; Cēsu VK), uzvarot gan lodes grūšanā (13,48 m), gan diska mešanā (40,10 m).
Divi čempionu tituli arī Tomam Samauskim (Cēsu VK; Valmieras SS) U20 grupā. Lodes grūšanā viņš uzvarēja ar jaunu personīgo rekordu (16,70 m), bet diska mešanā viņa rezultāts 58,06 m. Abās disciplīnās gūtas pārliecinošas uzvaras.
Trīs medaļas, divas zelta un vienu sudraba izcīnīja Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu VK). Čempiona tituls viņam vesera mešanā, kur sasniegts jauns personīgais rekords — 41,58 m. Uzvara ar jaunu personīgo rekordu arī lodes grūšanā (14,12 m), bet diska mešanā vicečempiona tituls (42,86 m).
Pie medaļām tika trenera Riharda Parandjuka barjerskrējēji. 100 m barjerskrējienā U20 grupā čempiones tituls tika Elizabetei Cīrulei (CPSS/ LJBSA), bet 400 m barjerotajā distancē vīriešiem U20 grupā sudrabu izcīnīja Emīls Sandlers–Bomis (CPSS).
100 m skrējienā U18 grupā 5. vietā Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; treneri D. Lāce, V. Lācis).
3000 m distancē U20 grupā 5. vietā Marks Kornets (SK “Ašais”/ CPSS; A. Āboliņš).
5. vieta arī Jēkabam Berkholcam (CPSS/Cēsu VK; M. Urtāns) lodes grūšanā U20 grupā.
1500 m skrējienā U18 grupā 6. vietā Haralds Hasners (CPSS; treneris M. Bogdanovs).
Latvijā atlicis vēl noskaidrot medaļu sadalījumu pieaugušo konkurencē, kas notiks 25. un 26. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā.
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