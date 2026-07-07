Veronikai Stūriškai Eiropas sudrabs

BMX Eiropas čempionātā sudraba medaļu dāmu U23 grupā izcīnīja Latvijas labākā braucēja, jaunpiebaldzēniete Veronika Monika Stūriška.
Pērn viņa kļuva par Eiropas čempioni, un šoreiz centās titulu aizstāvēt. Tiesa, šajā sezonā sportistei bijis maz startu, braukusi tikai divos pirmajos Pasaules kausa posmos, kur palika aiz labāko desmita.
Eiropas čempionātu V. Stūriška sāka pārliecinoši. Pirmās kārtas braucienā viņai otrā vieta, toties ceturtdaļfinālā un pusfinālā savos braucienos finišēja pirmā, kas deva vietu lielajā finālā. Tajā viņa jau ierasti startēja no astotā celiņa. Sportiste veiksmīgi izbrauca pirmo līkumu, esot otrajā vietā aiz Nīderlandes braucējas Renskes Van Santvūrtas. Visu braucienu Veronika ļoti stabili bija otrajā vietā, būtiski neapdraudot līderes pozīciju, bet neļaujot arī pietuvoties sekotājām. Finišā viņai otrā vieta un Eiropas čempionāta sudraba medaļa.
Šīs nedēļas nogalē sestdien, 4. jūlijā, Mārupē norisināsies Latvijas čempionāts, bet pasaules čempionāts būs Austrālijā no 18. līdz 25. jūlijam.
Vērts minēt, ka šis gads nozīmīgs arī ar to, ka 4. augustā sāksies olimpiskā kvalifikācija 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā. Atgādināsim, ka 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs BMX braukšanā Latviju pārstāvēja V. Stūriška, ieņemot 20. vietu.
Šogad visvairāk punktu kvalifikācijā varēs nopelnīt Pasaules kausa posmos, kas oktobrī norisināsies Ķīnā un ASV. Kvalifikācijas posmā ietilps arī Eiropas kausa posmi Norvēģijā un Beļģijā, Ziemeļvalstu čempionāts Zviedrijā, kā arī citas UCI C1 un HC kategorijas sacensības. Divas UCI C1 kategorijas sacensības septembrī gaidāmas Rīgā.
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