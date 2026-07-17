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Veiksmīgi starti vieglatlētikā

Jānis Gabrāns
08:52, 17. Jūl, 2026

Sektorā. Cēsu Sporta skolas audzēkne Emīlija Baumane Baltijas komandu sacensībās vieglatlētikā Latvijas izlases sastāvā izcīnīja sudraba medaļu diska mešanā. FOTO: Guntis Bērziņš

Vieglatlētikas sezona rit pilnu sparu, un Cēsu novada atlēti ar panākumiem startē gan Latvijā, gan starptautiskās sacensībās.

Jau trešo gadu sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers kopā ar treneri Austri Āboliņu devās uz Vatfordu Anglijā, lai startētu “British Milers Club” (BMC) sacensības. Sacensības izvēlētas teicamās konkurences dēļ, norāda treneris. Šis bija Roberta otrais starts šosezon BMC Grand Prix, un šoreiz sniegums ir izcils. Viņš uzstādīja jaunu personīgo rekordu — 3:45,87, pirmo reizi karjerā izpildot sporta meistara normatīvu un sasniedzot sezonas labāko rezultātu Latvijā 1500 m distancē.

Savā skrējienā Roberts finišēja 3. vietā, bet visu 78 dalībnieku konkurencē izcīnīja 19. vietu, pirmo reizi BMC sacensībās iekļūstot TOP 20. Šis Robertam bija pozitīvs notikums, gatavojoties valsts čempionātam jūlija izskaņā.

Valmierā aizvadīts Baltijas komandu čempionāts U16 grupā, kur Latvijas komanda izcīnīja uzvaru kopvērtējumā. Panākuma kaldināšanā savu artavu deva arī divas Cēsu Sporta skolas vieglatlētes.

Sudraba medaļu diska mešanā izcīnīja Emīlija Baumane (Mā­ris Urtāns), sasniedzot savu otru labāko rezultātu — 42,96 m.

Var minēt, ka uzvaru izcīnīja cita M. Urtāna audzēkne — Agnese Bērziņa (Limbažu NSS/ Cēsu VK), raidot disku 44 m attālumā.

100 m barjerskrējienā bronzas medaļu izcīnīja Patrīcija Mieze (M. Bogadanovs/ Rihards Parandjuks), sasniedzot jaunu personīgo rekordu — 14,74 sekundes.

Svētdien aizvadīts Ogres novada atklātais čempionāts un bērnu divcīņa. 100 m sprintā sievietēm finālā ar jaunu personīgo rekordu (10,48) iekļuva Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; treneri Diāna Lāce, Viktors Lācis). Finālā viņa rezultātu uzlaboja par vēl vienu sekundes simtdaļu (10,47), finišējot tūlīt aiz labāko trijnieka.

Lodes grūšanā un diska mešanā jau ierasti lieliski atzīmējās trenera Māra Urtāna audzēkņi. Lodes grūšanā vīriešiem otrajā vietā Ralfs Gauja (Cēsu VK/ Liesma SB), uzrādot rezultāti 17,22 m, kas tikai par pieciem centimetriem atpaliek no viņa personīgā rekorda. 4. vietā — Raivo Maksims (Limbažu NSS/ Cēsu VK).

Sievietēm lodes grūšanā pirmajā vietā Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu VK), viņas rezultāts 14,05 m. Diska mešanā viņai sudraba medaļa ar rezultātu 43,50 m.

Diska mešanā vīriešiem sudraba medaļu ar rezultātu 42,93 m izcīnīja Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu VK), bet 5. vietā — Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu VK). Uzvarēja Valmieras vieglatlētikas kluba atlēts Aleksandrs Volkovs, kurš sportiskās gaitas sāka Cēsu sporta skolā.

Bērnu divcīņā, kur jaunie atlēti startēja 60 m un 300 m skrējienos, startēja vairāki Māra Urtāna audzēkņi. Labākie panākumi zēniem V12 grupā, kur 4. vietā — Ernests Sproģis, bet 5. — Justs Virskulis. Var minēt, ka Ernests uzrādīja labāko laiku 300 m skrējienā, bet 7. vieta 60 m sprintā, neļāva ieņemt augstāku vietu divcīņā.

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