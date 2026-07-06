PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. jūlijs
Vārda dienas: Anrijs, Arkādijs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Rollerslēpotāji sadala pirmās medaļas

Jānis Gabrāns
09:18, 6. Jūl, 2026

Uzvarētājs. Latvijas čempionātā rollerslēpošanā pirmajā posmā sprintā V16 grupā finālā pirmais finiša līniju šķērsoja Gustavs Bērziņš (59. numurs). FOTO: Agris Veckalniņš

FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā pirmajā posmā kuplā pulkā startēja Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi.

“Fischer” slēpošanas centrā Siguldā notikušās sacensības šogad bija arī pirmās, kur sportisti sāka cīņu par vietām Latvijas rollerslēpošanas izlasē, lai startētu pasaules čempionātā, kas septembra sākumā notiks Madonā. Sportisti sacentās sprintā brīvajā stilā. Vispirms notika kvalifikācijas braucieni, kam sekoja izslēgšanas braucieni.

Vīriešu konkurencē jāatzīmē divu CPSS sportistu sniegums kvalifikācijā. Rūdolfs Raudziņš spraigā cīņā uzrādīja otru ātrāko rezultātu, tomēr izslēgšanas braucienos nespēja pārvarēt pusfinālu, un sacensības V grupā noslēdza 5. vietā, toties V20 grupā viņam bronzas godalga. Ernests Skride kvalifikācijā bija piektais ātrākais, tomēr izslēgšanā neiekļuva pusfinālā, paliekot 9. vietā, bet V18 grupā viņam 4. vieta.

Sieviešu konkurencē finālā iekļuva Amēlija Zaķe, taču līdz medaļām nedaudz pietrūka, un S grupā viņai 4. vieta. S20 grupā A. Zaķei sudrabs.

S18 grupā sudraba medaļa Esterei Piksonei (Cēsis).

V16 grupā fināla brauciena sešniekā iekļuva trīs CPSS rollerslēpotāji. Finālā finiša līniju pirmais šķērsoja Gustavs Bērziņš, kurš kvalifikācijā uzrādīja ātrāko laiku. Viņam čempiona tituls sprintā, bet vicečempions šoreiz komandas biedrs Artūrs Zaķis. Ceturtajā vietā Gundars Cālītis.

Arī S16 grupā labāko sešiniekā trīs CPSS rollerslēpotājas. Čempiones titulu gan nācās atdot Madonas BJSS sportistei Dārtai Ruļukai, bet otrajā un trešajā vietā attiecīgi Elza Krastiņa un Marta Brence. 5. vietā — Annija Brokāne.

V14 grupā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena Adrians Avens, bet trešais — Otto Selga.

S14 grupā fināla braucienā starp sešām sportistēm četras no CPSS. Pie uzvarētājas titula gan neizdevās tikt, bet otrajā vietā — Paula Jaunzema. Cetur­tā — Luīze Spalviņa, piektā — Rebeka Martinova, sestā — Alise Krastiņa.

Jaunākajās grupās vietu sadalījumu noskaidroja bez izslēgšanas cīņām divos kvalifikācijas braucienos, ņemot vērā labāko rezultātu. V12 grupā labākais no CPSS bija Martins Petrovičs, kuram sestā vieta.

S12 grupā bronzas medaļu izcīnīja Līva Driķe, bet ceturtā — Karlīna Dedumeta.

V10 grupā ceturtais — Henrijs Gulbis, S10 grupā trešā — Viktorija Vilcāne, bet piektā — Elia Širaka.

Uz starta stājās arī veterāni, šajā konkurencē uzvarēja Mariss Zariņš (Cēsis), otrais — Ivo Caune (Cēsis), bet piektais — Uģis Dančauskis (Cēsis).

Jau ierasti pirmā posma noslēgumā tiek apbalvoti iepriekšējās ziemas sezonas ranga uzvarētāji individuāli un komandām. Jau rakstīts, ka komandu vērtējumā pēc vairāku gadu palikšanas 2. vietā šoreiz uz augstākā pjedestāla kāpa Cēsu sporta skolas komanda, otrajā vietā atstājot sīvākos konkurentus un iepriekšējo gadu uzvarētājus — Madonas sporta skolas komandu.

Individuāli 2025./26. gada ziemas sezonas kopvērtējumā pirmajā vietā — Zane Salmiņa (S16 grupa), Gundars Cālītis (V14), Luīze Spalviņa (S12), Lēna Spalviņa (S10); otrajā vietā — Annija Krieviņa (S18), Artūrs Zaķis (V16), bet trešajā — Amēlija Zaķe (S18).

Latvijas čempionātā rollerslēpošanā šogad plānoti četri posmi, pirmie trīs būs arī atlase uz pasaules čempionātu. Otrais posms notiks jūlija vidū Madonā, trešais — augusta sākumā Cēsu olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Bez pompozas atklāšanas atver Konrāda nama pagalmu, terasi un galeriju

03:00, 2. Jūl, 2026

Sestā dzīvojamā māja un 16 jauni dzīvokļi

03:00, 1. Jūl, 2026

Ugunsdzēsēju skrējiens pa Pils parku

03:00, 3. Jūl, 2026

No Jaunatnes olimpiādes ar septiņām medaļām

08:46, 1. Jūl, 2026

Sezonu uzsācis Ziemeļu dabas medicīnas muzejs Cēsīs

03:00, 4. Jūl, 2026

Raiskumietis Rūdolfs Bērzkalns spēlēs NHL

09:42, 4. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Septiņreiz nomēri, pirms griez

15:13, 6. Jūl, 2026
1
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Lācim labi jājūtas mežā, bet cilvēkam pilsētā

13:22, 5. Jūl, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Cik var par to runāt?

14:08, 4. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Izmeklē inspektors tāds un tāds

13:20, 3. Jūl, 2026
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Citviet nav tikai labāk vai sliktāk

13:19, 3. Jūl, 2026

Tautas balss

Grib paskatīties politiķiem acīs

14:11, 6. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Gaidu, kad parādīsies ziņa par kādas partijas ciemošanos pie vēlētājiem. Pagaidām “cīņa” notiek tikai internetā. […]

Nav norāžu

14:10, 5. Jūl, 2026
Cēsniece raksta:

“1. jūlijā biju vietējā uzņēmēja veikalā. Neredzēju nevienu norādi, ka PVN samazinājums ir samazinājis kāda […]

Joprojām jābrauc putekļu mākoņos

14:09, 4. Jūl, 2026
Lasītājs K. raksta:

“Jau gadiem sola, ka uz Skujeni varēs aizbraukt pa melno segumu, bet kā nekas nemainās, […]

Nav nopļauta zāle

18:51, 21. Jūn, 2026
Seniore raksta:

“Citas kapsētas novadā izpļautas, bet Skujenes centra kapi ne. Pie zaļo atkritumu izgāztuves pat netiek […]

Sāk parādīties Spānijas kailgliemeži

18:50, 20. Jūn, 2026
Cēsniece raksta:

“Dažviet jau esot parādījusies pagājušās vasaras sērga – Spānijas kailgliemeži. To gan mazāk nekā pērn, […]

Sludinājumi

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054