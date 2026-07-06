Rollerslēpotāji sadala pirmās medaļas

FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā pirmajā posmā kuplā pulkā startēja Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi.
“Fischer” slēpošanas centrā Siguldā notikušās sacensības šogad bija arī pirmās, kur sportisti sāka cīņu par vietām Latvijas rollerslēpošanas izlasē, lai startētu pasaules čempionātā, kas septembra sākumā notiks Madonā. Sportisti sacentās sprintā brīvajā stilā. Vispirms notika kvalifikācijas braucieni, kam sekoja izslēgšanas braucieni.
Vīriešu konkurencē jāatzīmē divu CPSS sportistu sniegums kvalifikācijā. Rūdolfs Raudziņš spraigā cīņā uzrādīja otru ātrāko rezultātu, tomēr izslēgšanas braucienos nespēja pārvarēt pusfinālu, un sacensības V grupā noslēdza 5. vietā, toties V20 grupā viņam bronzas godalga. Ernests Skride kvalifikācijā bija piektais ātrākais, tomēr izslēgšanā neiekļuva pusfinālā, paliekot 9. vietā, bet V18 grupā viņam 4. vieta.
Sieviešu konkurencē finālā iekļuva Amēlija Zaķe, taču līdz medaļām nedaudz pietrūka, un S grupā viņai 4. vieta. S20 grupā A. Zaķei sudrabs.
S18 grupā sudraba medaļa Esterei Piksonei (Cēsis).
V16 grupā fināla brauciena sešniekā iekļuva trīs CPSS rollerslēpotāji. Finālā finiša līniju pirmais šķērsoja Gustavs Bērziņš, kurš kvalifikācijā uzrādīja ātrāko laiku. Viņam čempiona tituls sprintā, bet vicečempions šoreiz komandas biedrs Artūrs Zaķis. Ceturtajā vietā Gundars Cālītis.
Arī S16 grupā labāko sešiniekā trīs CPSS rollerslēpotājas. Čempiones titulu gan nācās atdot Madonas BJSS sportistei Dārtai Ruļukai, bet otrajā un trešajā vietā attiecīgi Elza Krastiņa un Marta Brence. 5. vietā — Annija Brokāne.
V14 grupā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena Adrians Avens, bet trešais — Otto Selga.
S14 grupā fināla braucienā starp sešām sportistēm četras no CPSS. Pie uzvarētājas titula gan neizdevās tikt, bet otrajā vietā — Paula Jaunzema. Ceturtā — Luīze Spalviņa, piektā — Rebeka Martinova, sestā — Alise Krastiņa.
Jaunākajās grupās vietu sadalījumu noskaidroja bez izslēgšanas cīņām divos kvalifikācijas braucienos, ņemot vērā labāko rezultātu. V12 grupā labākais no CPSS bija Martins Petrovičs, kuram sestā vieta.
S12 grupā bronzas medaļu izcīnīja Līva Driķe, bet ceturtā — Karlīna Dedumeta.
V10 grupā ceturtais — Henrijs Gulbis, S10 grupā trešā — Viktorija Vilcāne, bet piektā — Elia Širaka.
Uz starta stājās arī veterāni, šajā konkurencē uzvarēja Mariss Zariņš (Cēsis), otrais — Ivo Caune (Cēsis), bet piektais — Uģis Dančauskis (Cēsis).
Jau ierasti pirmā posma noslēgumā tiek apbalvoti iepriekšējās ziemas sezonas ranga uzvarētāji individuāli un komandām. Jau rakstīts, ka komandu vērtējumā pēc vairāku gadu palikšanas 2. vietā šoreiz uz augstākā pjedestāla kāpa Cēsu sporta skolas komanda, otrajā vietā atstājot sīvākos konkurentus un iepriekšējo gadu uzvarētājus — Madonas sporta skolas komandu.
Individuāli 2025./26. gada ziemas sezonas kopvērtējumā pirmajā vietā — Zane Salmiņa (S16 grupa), Gundars Cālītis (V14), Luīze Spalviņa (S12), Lēna Spalviņa (S10); otrajā vietā — Annija Krieviņa (S18), Artūrs Zaķis (V16), bet trešajā — Amēlija Zaķe (S18).
Latvijas čempionātā rollerslēpošanā šogad plānoti četri posmi, pirmie trīs būs arī atlase uz pasaules čempionātu. Otrais posms notiks jūlija vidū Madonā, trešais — augusta sākumā Cēsu olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā.
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