Roberta Glazera triumfs, tituli arī citiem novada vieglatlētiem

Latvijas vieglatlētikas čempionātu cikls noslēdzies ar pieaugušo grupas cīņām, un šīs bija jau 105. valsts meistarsacīkstes pieaugušajiem.
Šis gads atnesa pozitīvas ziņas Cēsu puses atlētiem, īpaši var uzteikt sporta kluba “Ašais” līdera Roberta Glazera divas izcīnītās zelta medaļas 800 m un 1500 m distancē.
Abi skrējieni bija ļoti aizraujoši, kā sporta kluba mājaslapā atzīmē treneris Austris Āboliņš: “Šķiet, tik aizraujoši notikumi valsts čempionātā sen nebija piedzīvoti. Un abas šīs disciplīnas viennozīmīgi bija vienas no interesantākajām visā nedēļas nogalē!”
Atgādināsim, ka pērn abās distancēs triumfēja daugavpilietis Ņikita Bogdanovs, R. Glazers 800 m distancē bija otrais, bet 1500 m skrējienā — trešais. Arī šogad uz starta stājās Ņ. Bogdanovs, lai aizstāvētu titulus, bet šoreiz R. Glazeram bija citi plāni.
Sacensību pirmajā dienā 1500 m skrējiens, kurā līdz pat pēdējiem metriem par uzvaru cīnījās četri vidusdistančnieki, bija arī divi sporta skolas “Arkādija” skrējēji — Rūdolfs Vanadziņš un Kristers Kudlis. K. Kudlim no visiem labāks personīgais rekords un arī šīs sezonas rezultāts. Taču katras sacensības sākas no pirmā metra, un šoreiz skrējienā notikumus diktēja Roberts Glazers. Finiša taisnē, esot visiem kādu soli priekšā, viņš uzmanīja konkurentus, noturot vadību un kļūstot par Latvijas čempionu 1500 m distancē. Par spēcīgo konkurenci liecina tas, ka visi četri finišēja nepilnas sekundes robežās, otrais Ņ. Bogdanovs 0,23 sekundes aiz R. Glazera, trešais — R. Vanadziņš, kurš otrajai vietai zaudēja 0,22 sekundes. Aiz goda pjedestāla K. Kudlis, kurš no bronzas medaļas atpalika par 0,34 sekundēm.
R. Galzeram pirmo reizi Latvijas čempiona tituls šajā distancē, līdz šim viena otrā un trīs trešās vietas.
Pēc līdzīga scenārija otrajā dienā risinājās 800 m skrējiens, kur atrisinājums tikai pie finiša līnijas. Atkal pirmais Roberts, bet N. Bogdanovs zaudēja tikai 0,04 sekundes, bet vēl 0,15 sekundēm finišēja trešās vietas ieguvējs Kārlis Ancāns (Sporta skola “Arkādija”).
Robertam pirmais Latvijas čempiona tituls arī šajā distancē.
Treneris A. Āboliņš sarunā ar “Druvu’’ stāsta, ka 800 m un jo īpaši 1500 m distance ir taktiskas distances un šoreiz Roberts uzvarēja taktiski: “Esmu gandarīts redzot, kā Roberts izmainījās pēc sacensībām Vatfordā (Anglija) šajā vasarā. Tur viņš dabūja “klikšķi”, un tajās sacensībās variēja ar taktiku. Pirmo reizi nebaidījās “pasēdēt” aizmugurē, pavērot, ko dara sāncenši, un īstajā brīdī “izšaut”, kas vainagojās ar teicamu personīgo rekordu. Gribu teikt, ka Anglijas sacensība pacēla viņu nākamajā līmenī, kas rezultējās ar diviem Latvijas tituliem. Abās distancēs viņš uzvarēja tīri ar taktiku, viņš nevarēja zaudēt. Man kā trenerim šīs attīstības kāpiens dod pat lielāku prieku, nekā tituli. Jā, rezultāti tālu no personīgajiem rekordiem, bet valsts čempionātā galvenais ir uzvara, nevis rezultāts, vismaz vidējās distancēs.
Tiesa, 800 m finišā viņš varēja arī palikt bez zelta medaļas, jo sāka svinēt uzvaru vēl pirms finiša, un daugavpilietis viņu gandrīz apsteidza. Kad uz to Robertam norādīju, viņš ar smaidu teica: “Ir taču jāsvin! Es visu kontrolēju!” Un arī tas ir ļoti svarīgi, izbaudīt sacensības, svinēt!”
Arī pats čempions atzīst, ka šoreiz uzvarējis ar pareizu taktiku: “Iespējams, ka konkurenti gaidīja, ka es uzņemšos vadību, bet šoreiz biju nolēmis no sākuma “pasēdēt astē”, pavērot, lai finiša taisnē veiktu vajadzīgo izrāvienu. Abos skrējienos adrenalīns neaprakstāms, jo četri cīnāmies par uzvaru, un finišā pat jāskatās, kurš tad ir uzvarētājs. Ir prieks, ka beidzot pieaugušo čempionātā tik spēcīgs sastāvs, visi Latvijas labākie vidējo distanču skrējēji bija uz starta. Tas abiem izcīnītajiem tituliem iedod vēl lielāku vērtību, un, protams, prieks par pirmajiem tituliem pieaugušo konkurencē. Svinībām gan laika nav, jāgatavojas Baltijas čempionātam, kur 1500 metros ceru ieskriet trijniekā. Viegli nebūs, jāskrien taktiski.”
Jau šajā sestdienā, 1. augustā Rīgā, Daugavas stadionā notiks Baltijas komandu čempionāts, kurā Robertam kā čempionam bija iespēja izvēlēties, kurā distancē startēt.
“Startējot 800 m kaut vai šodienas līmenī, Baltijā būtu garantēta medaļa,” saka treneris. “Bet 1500 m ir Roberta “pirmā un lielā mīla”, tāpēc nolēmām startēt tajā! Jā, tur konkurentu līmenis būs ļoti augsts, divi spēcīgi igauņi un divi spēcīgi lietuvieši, visiem četriem personīgie rekordi ir labāki, nekā Robertam. Taču tieši tāda ir čempionu domāšana — nevis uzvarēt tur, kur vieglāk, bet censties būt labākajam starp stiprākajiem! Arī par gaidāmo Baltijas čempionātu viņš saka: “Labāk es palieku sestais starp stipriem konkurentiem, nekā pirmais starp vājiem.” Arī šis parāda, ka Roberts ir sasniedzi nākamo līmeni!”
Labi panākumi arī citiem mūsu sportistiem. Savu pirmo Latvijas čempiones titulu izcīnīja Elizabete Cīrule (CPSS/ LJBSA; treneris Rihards Parandjuks) 100 m barjerskrējienā.
400 m barjerskrējienā vīriešiem tūlīt aiz goda pjedestāla Emīls Sandlers-Bomis (CPSS; R. Parandjuks).
Kā jau gaidāms, labs sniegums trenera Māra Urtāna atlētiem no Cēsu Vieglatlētikas kluba. Lodes grūšanā sievietēm čempiones titulu nosargāja Luīze Geistarde, viņas rezultāts 14,53 m. Diska mešanā Luīzei vicečempiones tituls (43,24 m). No pirmās vietas viņu šķīra trīsarpus metri.
Lodes grūšanā vīriešiem uzvarēja šī gada Latvijas čempions telpās Emīls Dzilna (16,57 m), otrajā vietā — Ralfs Eduards Gauja (15,81 m).
Diska mešanā vicečempiona titulu izcīnīja Toms Samauskis, kurš sasniedza jaunu personisko rekordu ar 2 kg smagu disku, pirmo reizi to raidot pāri 50 m robežai — 50,30 m. Piektajā vietā Artūrs Ozols, kuram piektā vieta arī vesera mešanā.
Diska mešanā piekto gadu pēc kārtas uzvarēja Aleksandrs Volkovs (58,86 m), kurš savas sporta gaitas sāka Cēsu sporta skolā.
1. augustā Rīgā notiks Baltijas komandu čempionāts, bet 5. augustā Oregāno (ASV) sāksies pasaules U20 čempionāts, un Latvijas izlases sastāvā normatīvus izpildījuši arī E. Cīrule 100 m barjerskrējienā un T. Samauskis diska mešanā.
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